Премию Максима Рыльского вручили за перевод романа Киплинга

Новости культуры: Вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко вручил Премию Кабинета Министров Украины имени Максима Рыльского за 2018.

2 июля Вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко вручил Премию Кабинета Министров Украины имени Максима Рыльского за 2018 Юлии Джугастрянськой за литературный перевод с английского на украинский романа Редьярда Киплинга "Ким". Это первый украинский перевод этого произведения.

Вячеслав Кириленко от имени украинского правительства поздравил лауреата и поблагодарил за важную и сложную работу.

Вице-премьер-министр отметил, что размер правительственной премии увеличен вдвое - до 20 тысяч гривен. Кроме того, со следующего года премию будут вручать не только за перевод на украинский язык произведений выдающихся зарубежных авторов, но и за перевод произведений украинских классиков и современных авторов на языки народов мира.

В мероприятии также приняли участия директор Фонда Максима Рыльского "Розы и виноград", внук поэта Максим Рыльский, председатель Госкомтелерадио Олег Наливайко, литературоведы, писатели, переводчики, лауреаты прошлых лет. Торжественное вручение состоялось в Киевском литературно-мемориальном музее Максима Рыльского.

Напомним, Премия имени М. Рыльского присуждается ежегодно на конкурсной основе. Как известно, Максим Рыльский переводил с 13 языков мира и считается основателем современной украинской школы художественного перевода.