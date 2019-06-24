Скачать
Понедельник, 24.06.2019
В АПУ задумались о сокращении количества министерств
В АПУ задумались о сокращении количества министерств
Кабмин повысит пенсии с 1 июля: каких категорий коснется повышение
Кабмин повысит пенсии с 1 июля: каких категорий коснется повышение
Динамо переподписало Булецу и отправило в СК Днепр-1
Динамо переподписало Булецу и отправило в СК Днепр-1
Баритон из Украины выиграл на конкурсе BBC Cardiff Singer of World
Баритон из Украины выиграл на конкурсе BBC Cardiff Singer of World

ЛакіБукс: украинские библиотеки получили в подарок научно-популярные издания Книжного арсенала 2019

ЛакіБукс: украинские библиотеки получили в подарок научно-популярные издания Книжного арсенала 2019
16:42 Сегодня Телеграф Фото: 24tv.ua

Новости культуры: Рассказал об этом основатель IT-компании Lucky Labs, а также проекта ЛакіБукс, Сергей Токарев.

"На Книжном Арсенале мы не только представили свою новинку, "Книгу о мусоре" Галины Ткачук, но и составили топ лучших научно-популярных книг для подростков от других издательств и проектов. Сегодня с книгами нашего топа совершенно бесплатно могут ознакомиться подростки на Востоке и Юге Украины", - поделился достижениями Сергей Токарев.

Создатели проекта ЛакіБукс порадовали украинских читателей невероятной подборкой фантастических научно-популярных произведений. Среди них можно выделить "Удивительная наука. 70 увлекательных экспериментов, которые можно провести дома" Роба Битти и Сэма Пита от издательства #Книголав; "Одинаковые или разные? Геномика" Доктора Франсиско Хавьера Соберон Майнеро и Моники Бергна от Видавництво Старого Лева; "Как все в мире устроено, 100 шагов к науке и как до этого додумались" Лизы Джейн Гиллеспи от издательства "Вівсянка"; "Истории Леси. Экспериментируй и узнавай" Юли Смаль от Видавництво Старого Лева, а также "Винчи и Эдисон" Сергея Пантюка от издательство "Фонтан казок".

Работники Бердянской библиотеки-филиала №10 поделились впечатлениями: "Такие книги всегда привлекают внимание детей яркой обложкой и громким названием. Но уже и учителя заинтересовались книжками от ЛакіБукс, которые есть в наличии в фонде нашей детской библиотеки".

В скором времени к украинским библиотекам также планируется поставка экологической литературы "Книги о мусоре" Галины Ткачук, которая написана вместе с украинскими подростками. Уточним, что книжная новинка вышла в свет весной этого года.

Директор Херсонской областной библиотеки для детей имени Днепровской Чайки Анна Бардашевская также не осталась в стороне: "Научно-популярная детская книга - это именно то, в чем нуждаются наши читатели, а особенно, если это яркие и полезные издания на украинском языке. Эти книги будут способствовать всестороннему интеллектуальному развитию наших юных читателей, побуждать к заинтересованности науками и технологиями, развивать воображение и наблюдательность у подрастающего поколения".

Сьюзен Коллинз планирует выпустить приквел к трилогии "Голодные игры"

Напомним, что "Книжный арсенал 2019" посетило больше 50 тысяч человек. Девятый международный фестиваль "Книжный Арсенал", который проходил с 22 по 26 мая в Мыстецком арсенале, посетили почти 57 тысяч человек.

В прошлом году на фестивале было 53 тысячи посетителей, рассказали организаторы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Книжный Арсенал 2019, Сергей Токарев, ЛакіБукс, Украинские библиотеки.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сегодня начало Петрова поста 2019: традиции и приметы
02 Прогноз погоды в Украине на 24 июня: сохранится жара, но местами пройдут дожди
03 Советы родителям: тревожные звоночки о неприглядных чертах характера вашего ребенка
04 Приметы и обряды на 24 июня - День Варфоломея
05 Кабачки: веские причины полюбить этот овощ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Прогноз погоды в Украине на 24 июня: сохранится жара, но местами пройдут дожди
В Украине сохранится жара, местами грозы и шквалы
Возвращение РФ в ПАСЕ: кто &quot;за&quot;, а кто &quot;против&quot;
Возвращение РФ в ПАСЕ: кто "за", а кто "против"
У Зеленского рассказали, что удалось достичь за первый месяц работы (Видео)
Месяц работы Зеленского: все достижения в видео
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (17.06 - 23.06)
Что мы искали на прошлой неделе в Google
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь