ЛакіБукс: украинские библиотеки получили в подарок научно-популярные издания Книжного арсенала 2019

Новости культуры: Рассказал об этом основатель IT-компании Lucky Labs, а также проекта ЛакіБукс, Сергей Токарев.

"На Книжном Арсенале мы не только представили свою новинку, "Книгу о мусоре" Галины Ткачук, но и составили топ лучших научно-популярных книг для подростков от других издательств и проектов. Сегодня с книгами нашего топа совершенно бесплатно могут ознакомиться подростки на Востоке и Юге Украины", - поделился достижениями Сергей Токарев.

Создатели проекта ЛакіБукс порадовали украинских читателей невероятной подборкой фантастических научно-популярных произведений. Среди них можно выделить "Удивительная наука. 70 увлекательных экспериментов, которые можно провести дома" Роба Битти и Сэма Пита от издательства #Книголав; "Одинаковые или разные? Геномика" Доктора Франсиско Хавьера Соберон Майнеро и Моники Бергна от Видавництво Старого Лева; "Как все в мире устроено, 100 шагов к науке и как до этого додумались" Лизы Джейн Гиллеспи от издательства "Вівсянка"; "Истории Леси. Экспериментируй и узнавай" Юли Смаль от Видавництво Старого Лева, а также "Винчи и Эдисон" Сергея Пантюка от издательство "Фонтан казок".

Работники Бердянской библиотеки-филиала №10 поделились впечатлениями: "Такие книги всегда привлекают внимание детей яркой обложкой и громким названием. Но уже и учителя заинтересовались книжками от ЛакіБукс, которые есть в наличии в фонде нашей детской библиотеки".

В скором времени к украинским библиотекам также планируется поставка экологической литературы "Книги о мусоре" Галины Ткачук, которая написана вместе с украинскими подростками. Уточним, что книжная новинка вышла в свет весной этого года.

Директор Херсонской областной библиотеки для детей имени Днепровской Чайки Анна Бардашевская также не осталась в стороне: "Научно-популярная детская книга - это именно то, в чем нуждаются наши читатели, а особенно, если это яркие и полезные издания на украинском языке. Эти книги будут способствовать всестороннему интеллектуальному развитию наших юных читателей, побуждать к заинтересованности науками и технологиями, развивать воображение и наблюдательность у подрастающего поколения".

Напомним, что "Книжный арсенал 2019" посетило больше 50 тысяч человек. Девятый международный фестиваль "Книжный Арсенал", который проходил с 22 по 26 мая в Мыстецком арсенале, посетили почти 57 тысяч человек.

В прошлом году на фестивале было 53 тысячи посетителей, рассказали организаторы.