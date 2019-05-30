Скачать
Четверг, 30.05.2019
Миссия МВФ назвала условие возвращения в Украину
Миссия МВФ назвала условие возвращения в Украину
Представители Украины призывают ПАСЕ отказаться от возвращения РФ
Представители Украины призывают ПАСЕ отказаться от возвращения РФ
Украина - Днепр-1: видео голов и обзор матча 29.05.2019
Украина - Днепр-1: видео голов и обзор матча 29.05.2019
"Игра престолов" возвращается: Джордж Мартин назвал дату выхода новой книги
"Игра престолов" возвращается: Джордж Мартин назвал дату выхода новой книги

"Книжный арсенал-2019": мероприятие посетило больше 50 тысяч человек

"Книжный арсенал-2019": мероприятие посетило больше 50 тысяч человек
18:03 Сегодня Телеграф zn.ua Фото: Instagram

Новости культуры: Девятый международный фестиваль "Книжный Арсенал", который проходил с 22 по 26 мая в Мыстецком арсенале, посетили почти 57 тысяч человек.

В прошлом году на фестивале было 53 тысячи посетителей, рассказали организаторы.

Отмечается, что во время фестиваля свои новинки показали 150 украинских издательств. В программе "Книжного Арсенала" состоялась 491 событие, среди которых - встречи, дискуссии, презентации, перформансы и концерты.

"Более 90 иностранных гостей приехали на фестиваль из 30 стран. Впервые на Книжном Арсенале страна-гость фестиваля - Канада - представила специальную программу", - рассказали организаторы в электронном письме.

В МИП презентовали проект "Книга-путешествие. Украина"

Также во время фестиваля представили 11 выставочных проектов.

Отметим, что одним из самых популярных проектов "Книжного Арсенала" стала "Ветеранская палатка", которую организовали "Мистецький арсенал" и Министерство по делам ветеранов Украины. В "Ветеранской палатке" в течение всех пяти дней "Книжного арсенала" участники боевых действий и волонтеры презентовали свои книги о продолжающейся российско-украинской войне.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Литература, Книжная ярмарка, Посетители, Книжный Арсенал 2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сезон "тропиков": украинцам обещают дожди и жару до +33°
02 Приметы и обряды на 30 мая – День святой Евдокии
03 Гороскоп на сегодня, 30 мая 2019: все знаки Зодиака
04 Крушение военного вертолета: Зеленский поручил провести расследование трагедии
05 Поздравления с днем рождения 30 мая: стихи и открытки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
КС назначил дату рассмотрения жалобы о роспуске Рады
КС назначил дату рассмотрения жалобы о роспуске Рады
Зеленский инициировал отставку Климкина, Полторака и Грицака
Зеленский инициировал отставку Климкина, Полторака и Грицака
Прокуратура назвала несколько версий крушения Ми-8 с военными
Прокуратура назвала несколько версий крушения Ми-8 с военными
Троллинг Ким Кардашьян или тайная жизнь ее собаки Суши
Троллинг Ким Кардашьян или тайная жизнь ее собаки Суши
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь