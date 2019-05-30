"Книжный арсенал-2019": мероприятие посетило больше 50 тысяч человек

Новости культуры: Девятый международный фестиваль "Книжный Арсенал", который проходил с 22 по 26 мая в Мыстецком арсенале, посетили почти 57 тысяч человек.

В прошлом году на фестивале было 53 тысячи посетителей, рассказали организаторы.

Отмечается, что во время фестиваля свои новинки показали 150 украинских издательств. В программе "Книжного Арсенала" состоялась 491 событие, среди которых - встречи, дискуссии, презентации, перформансы и концерты.

"Более 90 иностранных гостей приехали на фестиваль из 30 стран. Впервые на Книжном Арсенале страна-гость фестиваля - Канада - представила специальную программу", - рассказали организаторы в электронном письме.

Также во время фестиваля представили 11 выставочных проектов.

Отметим, что одним из самых популярных проектов "Книжного Арсенала" стала "Ветеранская палатка", которую организовали "Мистецький арсенал" и Министерство по делам ветеранов Украины. В "Ветеранской палатке" в течение всех пяти дней "Книжного арсенала" участники боевых действий и волонтеры презентовали свои книги о продолжающейся российско-украинской войне.