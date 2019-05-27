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"Книжный Арсенал 2019": "Ветеранская палатка" стала лидером продаж среди локаций

"Книжный Арсенал 2019": "Ветеранская палатка" стала лидером продаж среди локаций
13:15 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости культуры: По словам министра по делам ветеранов Ирины Фриз, на "Книжном Арсенале" было продано более 4 тыс. книг ветеранов, волонтеров и внутренне перемещенных лиц.

Более четыре тысячи книг авторства ветеранов, военных, волонтеров и внутренне перемещенных лиц было продано в "ветеранской палатке" на "Книжном Арсенале".

Об этом в Facebook сообщает Министерство по делам ветеранов.

"Уникальное пространство "Ветеранская палатка" международного книжного фестиваля "Книжный Арсенал" стало настоящей сенсацией и лидером продаж среди других локаций фестиваля. Ежедневно количество посетителей и покупателей начислялось сотнями. Известные артисты, политические деятели, горожане и гости столицы покупали книги себе и в подарок и редко оставляли палатку только с одним экземпляром в руках. Среди покупателей немало было представителей библиотек, покупали десятки книг о современной российско-украинской войне", - отмечается в сообщении. 

"Более 4000 проданных книг, восторженные отзывы посетителей фестиваля и довольные ветераны-писатели - это все дает нам вдохновение двигаться дальше и организовывать "Ветеранскую палатку" и в других городах на фестивалях, выставках-продажах, ярмарках", - заверила она. 

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Инициатор обустройства тематического пространства и куратор "Ветеранской палатки" автор двух книг Мартин Брест отметил, что около 70% посетителей палатки и покупателей - это люди, которые вообще не видели войны и никак не связаны с военными. Но они все равно приходили, расспрашивали и, наконец, покупали литературу.

В течение пяти дней было проведено несколько автограф-сессий и несколько презентаций совершенно новых книг, вышедших накануне фестиваля. Также в помещении Арсенала состоялась дискуссионная панель о значении ветеранской литературы для общества и, собственно, для самих ветеранов.

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Киев, Литература, Книжный Арсенал, Столица Украины, Книжный Арсенал 2019, Ветеранская палатка.
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