В МИП презентовали проект "Книга-путешествие. Украина"

Новости культуры: В Министерстве рассказали об уникальном мультимедийном проекте "Книга-путешествие. Украина", в которой рассказываются неизвестные факты о стране и ее народе.

В рамках девятого Книжного Арсенала в Министерстве по информационной политике рассказали о необычайном издании, которое вобрало в себя истории о стране, до сих пор неизвестные миру. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Так, во время презентации провели дискуссию на тему, что можно рассказать об Украине международному сообществу. Мультимедийное издание содержит 1200 незаурядных фактов было переведено на английский язык и отпечатано при поддержке Министерства. "МИП заинтересовано в поддержке имиджевых проектов, которые могли бы достойно представлять Украину на международной арене", - сказала главный специалист сектора по вопросам продвижения Украины в мире МИП София Джуринская.

Также она добавила, что в рамках брендовой программы Ukraine NOW до этого дня уже успели реализовать несколько проектов в издательском, кинематографическом направлениях, создавались ролики и воплощались в жизнь мультимедийные идеи. В ведомстве призвали ставать амбасадорами украинского бренда и приобщаться к созданию новых замыслов.

Следует отметить, что издание можно было приобрести не только во время Книжного Арсенала. Сегодня уникальную книгу можно приобрести в большинстве интернет-магазинов.