Скачать
Среда, 19.06.2019
МИД обращает внимание следователей на роль Аксенова в катастрофе МН17
МИД обращает внимание следователей на роль Аксенова в катастрофе МН17
Кабмин вынуждено увеличил до 32 млн сумму аудита "Укроборонпрома"
Кабмин вынуждено увеличил до 32 млн сумму аудита "Укроборонпрома"
Роберт Морено возглавил сборную Испании
Роберт Морено возглавил сборную Испании
Белая блуза и ничего лишнего: первая леди страны на официальной встречи в Берлине
Белая блуза и ничего лишнего: первая леди страны на официальной встречи в Берлине

Сьюзен Коллинз планирует выпустить приквел к трилогии "Голодные игры"

Сьюзен Коллинз планирует выпустить приквел к трилогии "Голодные игры"
18:07 Сегодня Телеграф zn.ua Фото: Instagram

Новости культуры: Американская писательница анонсировала выход романа, который станет приквелом трилогии "Голодные игры".

Как сообщает Associated Press, выход книги запланирован на 19 мая 2020 года.

Действие романа, который еще не получил название, будет происходить за 64 года до событий "Голодных игр".

"С этой книгой я хочу открыть истинную природу и сущность, кто мы такие и на что готовы пойти ради выживания. Период восстановления через 10 лет после войны, обычно называемый "темными временами", когда Панем пытается вновь встать на ноги - дает героям благодатную почву для решения этих вопросов и определения их взглядов на человечество", - поделилась Коллинз.

Оригинальная трилогия "Голодные игры" вышла в 2008-2010 годах, она легла в основу серии фильмов.

Действие всей истории разворачивается в постапокалиптическом государстве Панем, жители которого страдают от диктатуры столичных властей. Каждый год выбранные жребием дети Панема должны участвовать в телевизионной передаче "Голодные игры" - победителем становится тот, кто остается в живых. Участники игр должны сражаться друг с другом на специально оборудованных аренах, которые описаны только в первых двух книгах Коллинз и, соответственно, показаны в первых двух экранизациях. В финальной части истории герои устраивают революцию и борются против деспотичных правителей.

Книги-миллионеры: творения, которые помогли своим авторам разбогатеть

Главные роли в киносерии исполнили Дженнифер Лоуренс, Джош Хатчерсон, Лиам Хемсворт и Вуди Харрельсон.

Финальная часть "Голодных игр" вышла в украинский прокат в ноябре 2015 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Голодные игры, Экранизация, Новая книга, Дженнифер Лоуренс, Трилогия, Приквел, Американская писательница, Сьюзен Коллинз.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 19 июня 2019: все знаки Зодиака
02 Первая леди Украины покоряет Берлин в стильном наряде
03 Елисеев: Зеленский прошел тест "классической дипломатии" в Париже и Берлине
04 Прогноз погоды на 19 июня: в Украине будет царить жара до +34°
05 Украина выиграла апелляцию по делу Мораеса у Португалии и Люксембурга
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Какие области получили самый качественный газ: статистика &quot;Укртрансгаза&quot;
Какие области получили самый качественный газ в мае
В Украине установилась аномальная для лета жара: синоптик назвала две причины
Аномальная жара в Украине: синоптик назвала причины
Погиб нардеп Тымчук: биография, комментарии коллег и последние новости о его смерти
Гибель нардепа Тымчука: биография погибшего
Звезда &quot;Великолепного века&quot; поделился трогательным фото со своим сыном
Звезда "Великолепного века" поделился трогательным фото со своим сыном
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь