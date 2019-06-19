Сьюзен Коллинз планирует выпустить приквел к трилогии "Голодные игры"

Новости культуры: Американская писательница анонсировала выход романа, который станет приквелом трилогии "Голодные игры".

Как сообщает Associated Press, выход книги запланирован на 19 мая 2020 года.

Действие романа, который еще не получил название, будет происходить за 64 года до событий "Голодных игр".

"С этой книгой я хочу открыть истинную природу и сущность, кто мы такие и на что готовы пойти ради выживания. Период восстановления через 10 лет после войны, обычно называемый "темными временами", когда Панем пытается вновь встать на ноги - дает героям благодатную почву для решения этих вопросов и определения их взглядов на человечество", - поделилась Коллинз.

Оригинальная трилогия "Голодные игры" вышла в 2008-2010 годах, она легла в основу серии фильмов.

Действие всей истории разворачивается в постапокалиптическом государстве Панем, жители которого страдают от диктатуры столичных властей. Каждый год выбранные жребием дети Панема должны участвовать в телевизионной передаче "Голодные игры" - победителем становится тот, кто остается в живых. Участники игр должны сражаться друг с другом на специально оборудованных аренах, которые описаны только в первых двух книгах Коллинз и, соответственно, показаны в первых двух экранизациях. В финальной части истории герои устраивают революцию и борются против деспотичных правителей.

Главные роли в киносерии исполнили Дженнифер Лоуренс, Джош Хатчерсон, Лиам Хемсворт и Вуди Харрельсон.

Финальная часть "Голодных игр" вышла в украинский прокат в ноябре 2015 года.