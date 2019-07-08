Топ-10 новинок книг августа 2019 года

«Кактус. Никогда не поздно зацвести», Сара Хейвуд
Дебютный роман Хейвуд наверняка придется по душе женщинам, мечтающим о переменах в жизни. Это история Сьюзан Грин – особы на вид холодной и неприступной. Есть такие люди, которые напоминают кактусы: гордые в своем одиночестве, они отгоняют окружающих надменной колючестью. Рациональная перфекционистка не терпит суеты и беспокойных чувств. Любовь? Нет, спасибо! Она вносит сумятицу в размеренный образ жизни. Как и внеплановая беременность, которую мисс Грин никак не ожидала.
«Исчезновение Слоан Салливан», Джиа Криббс
Любите захватывающие детективы о женщинах? Тогда обратите внимание на эту книгу. Роман Криббс увидел свет в 2018-ом, но русское издание выйдет лишь этим летом. Нас ждет напряженный детективный триллер с неожиданными поворотами сюжета. В синопсисе книги автор заманчиво обещает рассказать жуткое историю исчезновения Слоан Салливан. Дескать, эта тайна покрыта мраком и многие пожелали бы забыть о ней. Никто не хочет слушать правду о Слоан: ни ее семья, ни влюбленный в нее паренек, ни даже копы. Умеет же Криббс нагнать интригу!
«Мерлин. Потерянные годы»
Томас Арчибальд Баррон Баррон известен как вполне успешный американский писатель, работающий в жанре фэнтези. В своей чарующей и волшебной книге он окунет читателя в эпоху древней Британии, явив странный и диковинный мир волшебства. Мы узнаем о самом малоизвестном периоде жизни величайшего мага по имени Мерлин. Как проходило становление его личности и с какими трудностями столкнулся вершитель судеб?
«Иногда любовь подводит»
Мэтью Квик Мэтью Квик – автор мирового бестселлера «Мой парень – псих», по мотивам которого был снят одноименный фильм. Если лента пришлась вам по душе, познакомьтесь с творчеством этого писателя. В данном романе показана душевная драма Поршии Кейн. Узнав об измене мужа с молоденькой любовницей, миссис Кейн начала медленно впадать в депрессию. Некому оказать ей столь нужную поддержку. Единственный близкий человек – родная мать, слетевшая с катушек. Как же самой не сойти с ума от отчаяния? Поршия ищет помощи у школьного учителя, но он и сам нуждается в поддержке. Быть может, спасти себя получится, спасая другого?
«Все хреново. Книга о надежде»
Марк Мэнсон Марк Мэнсон написал всемирно известный бестселлер под названием «Тонкое искусство пофигизма» – книгу для интеллектуалов, которая помогла многим избавиться от тревоги и научиться жить счастливо. Этим летом можно будет насладиться переводом следующего произведения автора. Марк расскажет, как научиться наслаждаться окружающим миром, не впадая в панику. Да, в современном обществе уйма проблем, но давайте взглянем на историю человеческого рода. Мы здоровее наших предков, мы живем в куда более комфортабельных домах (это вам не лачуги с туалетом во дворе). Так может хватит скулить?
«Забудь мое имя»
Дж. С. Монро Это восьмой роман писателя Джона Стока, порой пишущего под псевдонимом Дж.С. Монро. Сюжет книги наверняка достоин экранизации, ведь из него вышел бы отличный фильм о потере памяти. У главной героини амнезия – она забыла все, кроме адреса одного дома, который считает своим. Вот только там живут незнакомцы. Даже собственного имени женщина не может вспомнить, к тому же, сумочку с ее удостоверением похитили.
«Невинная»
Дэвид Болдаччи Болдаччи полюбился многим читателям по всему миру благодаря увлекательным детективным романам. К вящей радости русскоязычных поклонников, теперь они смогут ознакомиться с произведением из популярного цикла об Уилле Роби – ликвидаторе, работающем на правительство. Задача главного героя непростая, он должен осуществлять смертные приговоры, о которых обществу знать не следует. Вот только очередное задание он провалил, когда мишенью оказалась молодая мама с двумя малышами. Интрига гарантирована!
«Стать Джоанной Морриган»
Кейтлин Моран Кейтлин Моран – популярная журналистка, работающая в The Times. Девушка обожает шокировать публику странными выходками. Ее любимое развлечение – задирать одежду перед всем честным народом, демонстрируя жировые складки. Такие довольно вулгарные поступки как шоковая терапия. Они напоминают нам, что женщины бывают далеко не моделями с обложки. В этом романе чувствуется автобиографичная нотка, ведь детство и подростковые годы Моран были чудными. Ее героиня (как и сама писательница) выросла в бедном районе, в многодетной и нищей семье. Толстая и несуразная Джоанна Мориган решает изменить себя: изменить имя, внешность и начать совершенно новую жизнь.
«Давай притворимся, что этого не было»
Дженни Лоусон Возможно вы слышали об эксцентричной Дженнифер Лоусон – авторе чудаковатого блога The Bloggess с внушительным числом читателей? Лоусон известна своим неординарным мировоззрением и умением высмеять любую неприятность. Едкая и колкая сатира Дженнифер направлена на нее саму – этакая великолепная самокритика, отрезвляющая и в то же время позволяющая читателям взглянуть на самих себя со стороны. Ее мемуары увидели свет еще в 2012-ом, и вот теперь выйдут в продаже и на русском языке.
«Секрет фермы»
Дарья Сойфер Новое произвдение талантливой русскоязычной писательницы обещает стать отличным романом для летнего настроения. Это мотивирующая книга о бизнесвумен и воодушевляющая история молодой и амбициозной девушки по имени Ольга Шорох. Оля мечтает стать управляющей крупного отеля, однако руководство уготовило ей неприятный сюрприз, отправив на строительство эко-отеля в тверской глуши. Но наша героиня не привыкла сдаваться: она сделает все возможное, чтобы превратить захолустье в шикарный курорт!