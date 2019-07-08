Топ-10 новинок книг августа 2019 года

1 «Кактус. Никогда не поздно зацвести», Сара Хейвуд Дебютный роман Хейвуд наверняка придется по душе женщинам, мечтающим о переменах в жизни. Это история Сьюзан Грин – особы на вид холодной и неприступной. Есть такие люди, которые напоминают кактусы: гордые в своем одиночестве, они отгоняют окружающих надменной колючестью. Рациональная перфекционистка не терпит суеты и беспокойных чувств. Любовь? Нет, спасибо! Она вносит сумятицу в размеренный образ жизни. Как и внеплановая беременность, которую мисс Грин никак не ожидала.

2 «Исчезновение Слоан Салливан», Джиа Криббс Любите захватывающие детективы о женщинах? Тогда обратите внимание на эту книгу. Роман Криббс увидел свет в 2018-ом, но русское издание выйдет лишь этим летом. Нас ждет напряженный детективный триллер с неожиданными поворотами сюжета. В синопсисе книги автор заманчиво обещает рассказать жуткое историю исчезновения Слоан Салливан. Дескать, эта тайна покрыта мраком и многие пожелали бы забыть о ней. Никто не хочет слушать правду о Слоан: ни ее семья, ни влюбленный в нее паренек, ни даже копы. Умеет же Криббс нагнать интригу!

3 «Мерлин. Потерянные годы» Томас Арчибальд Баррон Баррон известен как вполне успешный американский писатель, работающий в жанре фэнтези. В своей чарующей и волшебной книге он окунет читателя в эпоху древней Британии, явив странный и диковинный мир волшебства. Мы узнаем о самом малоизвестном периоде жизни величайшего мага по имени Мерлин. Как проходило становление его личности и с какими трудностями столкнулся вершитель судеб?

4 «Иногда любовь подводит» Мэтью Квик Мэтью Квик – автор мирового бестселлера «Мой парень – псих», по мотивам которого был снят одноименный фильм. Если лента пришлась вам по душе, познакомьтесь с творчеством этого писателя. В данном романе показана душевная драма Поршии Кейн. Узнав об измене мужа с молоденькой любовницей, миссис Кейн начала медленно впадать в депрессию. Некому оказать ей столь нужную поддержку. Единственный близкий человек – родная мать, слетевшая с катушек. Как же самой не сойти с ума от отчаяния? Поршия ищет помощи у школьного учителя, но он и сам нуждается в поддержке. Быть может, спасти себя получится, спасая другого?

5 «Все хреново. Книга о надежде» Марк Мэнсон Марк Мэнсон написал всемирно известный бестселлер под названием «Тонкое искусство пофигизма» – книгу для интеллектуалов, которая помогла многим избавиться от тревоги и научиться жить счастливо. Этим летом можно будет насладиться переводом следующего произведения автора. Марк расскажет, как научиться наслаждаться окружающим миром, не впадая в панику. Да, в современном обществе уйма проблем, но давайте взглянем на историю человеческого рода. Мы здоровее наших предков, мы живем в куда более комфортабельных домах (это вам не лачуги с туалетом во дворе). Так может хватит скулить?

6 «Забудь мое имя» Дж. С. Монро Это восьмой роман писателя Джона Стока, порой пишущего под псевдонимом Дж.С. Монро. Сюжет книги наверняка достоин экранизации, ведь из него вышел бы отличный фильм о потере памяти. У главной героини амнезия – она забыла все, кроме адреса одного дома, который считает своим. Вот только там живут незнакомцы. Даже собственного имени женщина не может вспомнить, к тому же, сумочку с ее удостоверением похитили.

7 «Невинная» Дэвид Болдаччи Болдаччи полюбился многим читателям по всему миру благодаря увлекательным детективным романам. К вящей радости русскоязычных поклонников, теперь они смогут ознакомиться с произведением из популярного цикла об Уилле Роби – ликвидаторе, работающем на правительство. Задача главного героя непростая, он должен осуществлять смертные приговоры, о которых обществу знать не следует. Вот только очередное задание он провалил, когда мишенью оказалась молодая мама с двумя малышами. Интрига гарантирована!

8 «Стать Джоанной Морриган» Кейтлин Моран Кейтлин Моран – популярная журналистка, работающая в The Times. Девушка обожает шокировать публику странными выходками. Ее любимое развлечение – задирать одежду перед всем честным народом, демонстрируя жировые складки. Такие довольно вулгарные поступки как шоковая терапия. Они напоминают нам, что женщины бывают далеко не моделями с обложки. В этом романе чувствуется автобиографичная нотка, ведь детство и подростковые годы Моран были чудными. Ее героиня (как и сама писательница) выросла в бедном районе, в многодетной и нищей семье. Толстая и несуразная Джоанна Мориган решает изменить себя: изменить имя, внешность и начать совершенно новую жизнь.

9 «Давай притворимся, что этого не было» Дженни Лоусон Возможно вы слышали об эксцентричной Дженнифер Лоусон – авторе чудаковатого блога The Bloggess с внушительным числом читателей? Лоусон известна своим неординарным мировоззрением и умением высмеять любую неприятность. Едкая и колкая сатира Дженнифер направлена на нее саму – этакая великолепная самокритика, отрезвляющая и в то же время позволяющая читателям взглянуть на самих себя со стороны. Ее мемуары увидели свет еще в 2012-ом, и вот теперь выйдут в продаже и на русском языке.