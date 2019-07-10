Новый роман французского писателя Патрика Модиано выйдет уже в октябре

Новости культуры: Новый роман лауреата Нобелевской премии по литературе Патрика Модиано выйдет в октябре во Франции.

Произведение, написанное на французском языке, будет издано под названием "Симпатические чернила" ("Encre sympathique") и поступит в книжные магазины 3 октября - значительно позже большинства книг осеннего потока. Содержание романа пока не раскрывается.

Симпатические чернила, иногда называемые невидимыми, проявляются на бумаге только при ее нагревании. Они используются как в детских играх, так и в качестве инструмента шпионажа, однако, учитывая особенности творчества Модиано, можно предположить, что это название является метафорой скрытых, глубинных воспоминаний, проявляющихся при определенных обстоятельствах.

Ранее стало известно, что в этом году нобелиат выпустил еще и пьесу под названием "Наши первые в жизни шаги" ("Nos débuts dans la vie").

Предыдущий роман нобелиата, "Спящие воспоминания" ("Souvenirs dormants"), вышел в октябре 2017 года, а к 5 сентября французское издательство "Folio" планирует напечатать его в "карманном" формате.

Патрик Модиано является автором примерно трех десятков романов и повестей. Его творчество отмечено престижными франкофонными и международными литературными наградами, в том числе Гонкуровской премией 1978 года за "Улицу темных лавок", Гран-при Французской академии 1972 года за "Бульварное кольцо" и Премией князя Монакского (1984) по совокупности творчества. Нобелевская премия по литературе 2014 года была присуждена ему с формулировкой "За искусство памяти, посредством которого он рассказал о самых непостижимых человеческих судьбах и жизненном мире оккупации".