"Волшебник Изумрудного города": занимательные факты о любимой книге детсва

1 Книга "Удивительный волшебник из страны Оз" американца Лаймена Фрэнка Баума вышла в 1900 году, а ее продолжения публиковались вплоть до 1920-го, до самой смерти Баума. Всего он написал 14 повестей о Стране Оз, но после за вселенную взялись другие авторы, написавшие в сумме еще больше полусотни произведений. Среди них были и сын Лаймена, и его правнук, правда, весь тираж первого отозвали со скандалом - ведь интеллектуальные права на произведения про Страну Оз принадлежали другому издательству. Александр Волков написал свою версию в 1939, затем переписал ее еще раз, спустя 20 лет, еще дальше уходя от оригинала Баума, а затем - еще раз. Несмотря на то, что он выпустил всего 6 книг, писал он их еще дольше, чем Баум свои 14 - между выходом первой и последней прошло 37 лет (последняя вышла в 1976), прямо привет Джорджу Р. Р. Мартину. Только первые книги циклов Волкова и Баума рассказывают одну и ту же историю: девочка и ее собака приземляются на злую волшебницу, находят Страшилу, Железного Дровосека и Льва, затем вместе отправляются в Изумрудный Город по дороге из желтого кирпича, чтобы его правитель исполнил их желания, но тот оказывается обманщиком. Дальше авторы расходятся в абсолютно разные стороны - сиквелы Волков писал уже самостоятельно, с продолжениями Баума они не пересекаются практически ни в чем. Это присказка, теперь давайте перейдем непосредственно к любопытным фактам.

2 Политическая сказка "Волшебник из страны Оз" Баума был, по мнению литературоведов, политической сатирой, как и многие другие классические произведения: "Путешествия Гулливера" Свифта, "Божественная комедия" Данте и так далее. Железный Дровосек (в оригинале он, правда, оловянный - Tinman) олицетворял собой рабочих, от которых индустриальное общество требовало нечеловеческих усилий и постепенно забирало их человечность, превращало в роботов. Страшила же был собирательным образом фермера, которому предстояло объединиться с рабочим, чтобы бороться за свои права. Лев олицетворял армию, Мигуны и Жевуны - беспечных обывателей, а Летучие Обезьяны - агентов Пинкертона и так далее. Волков в своих сиквелах надолго застрял в теме свержения тирании, взятой из первой книги Баума - герои освобождают Жевунов от Гингемы, Мигунов - от Бастинды, Изумрудный город - от манипулятора Гудвина, затем - от Урфина Джюса, подземных рудокопов - от их Семи Королей (им стерли память и убедили в том, что они - обычные труженики), прыгунов - снова от Урфина, всю Волшебную Страну - от власти Арахны, а затем и всю Землю - от захвата инопланетянами.

3 Самый дорогой фильм В том же 1939-м, когда вышла первая книга Волкова, в прокате появилась и голливудская экранизация книги Баума, "Волшебник страны Оз", которая была самым дорогим фильмом того времени и одной из первых цветных картин. За время съемок сменилось несколько режиссеров, среди которых были и два человека, что позже (так же - по очереди) работали и над "Унесенными ветром". Картина до сих пор занимает особое место в сердцах многих американцев, поразившихся в свое время великолепию волшебной страны. Сочные краски шикарных декорация сносили башню зрителю, привыкшему к черно-белым фильмам, еще больше, чем 3D в "Аватаре" - нам 8 лет назад.

4 Бэтмен, Форсаж и Майкл Джексон В 1978 году вышла еще одна примечательная экранизация, тоже мюзикл - "Виз". Снимал ее легендарный Сидни Люмет ("12 разгневанных мужчин"), сценарий писал Джоэл Шумахер (тот самый, что позже отправит в кому целый жанр своим "Бэтменом и Робином"), а продюсером выступил Роб Коэн, режиссер "Трех Иксов" и первого, самого лучшего "Форсажа". Но это странное стечение знакомых имен лишь торт, вишенкой на котором служит имя исполнителя роли Страшилы. Им был молодой, еще черный Майкл Джексон. Но он не выделялся на общем фоне, так как вся четверка персонажей была афроамериканской, как и многие другие герои. Обязательно посмотрите трейлер "Виза" или полный разбор от Nostalgia Critic - ничего более обдолбанного, уверен, вы еще не видели. Сложно поверить, что это реальный фильм семидесятых, а не некая интернет-утка.

5 Кислотные чудовища В 1978 году вышла еще одна примечательная экранизация, тоже мюзикл - "Виз". Снимал ее легендарный Сидни Люмет ("12 разгневанных мужчин"), сценарий писал Джоэл Шумахер (тот самый, что позже отправит в кому целый жанр своим "Бэтменом и Робином"), а продюсером выступил Роб Коэн, режиссер "Трех Иксов" и первого, самого лучшего "Форсажа". Но это странное стечение знакомых имен лишь торт, вишенкой на котором служит имя исполнителя роли Страшилы. Им был молодой, еще черный Майкл Джексон. Но он не выделялся на общем фоне, так как вся четверка персонажей была афроамериканской, как и многие другие герои. Обязательно посмотрите трейлер "Виза" или полный разбор от Nostalgia Critic - ничего более обдолбанного, уверен, вы еще не видели. Сложно поверить, что это реальный фильм семидесятых, а не некая интернет-утка. Оригинальные книги Баума в сравнении с версией Волкова кажутся крайне хаотичными, абсурдными, а временами - откровенно наркоманскими. Существам Баума придется посвятить целый ряд подпунктов - они того заслуживают. Рогач - это существо, собранное из двух диванов, висевшей на стене отрубленной головы лося, пальмовых веток (вместо крыльев) и метлы (в роли хвоста), в которое вдохнул жизнь все тот же оживляющий порошок, что у Волкова использовал Джюс для создания своей деревянной армии. Еще раньше этим порошком посыпали козлы, превратившиеся в подобие коня, и еще одно пугало - Тыквоголового Джека, которого от Страшилы отличал большой рост, долговязость, "скелет" из дерева и тыква вместо головы (когда одна сгнивает, ее хоронят и вырезают новую). Но вообще, да, у Баума среди персонажей два оживших пугала. Джек стал прообразом для Джека Скелета Тима Бертона, главного героя "Ночи перед Рождеством". Одним из первых роботов в литературе у Баума был не Железный дровосек - тот внутри был полым, как Бендер, он скорее один из первых киборгов, постепенно заменивший все человеческие части "аугментациями". Первым роботом же был заводной Тик-Ток - пузатый механический человек, которому часто не хватало завода для завершения начатой фразы. Один из первых трансгендеров в литературе - Биллина, курица Дороти, в какой-то момент сменившая Тото в роли спутницы девочки из Канзаса. Американский петух по имени Билл оказался курицей и был переименован Дороти в Биллину, а как только Страна Оз даровала животному возможность говорить, курица объяснила, что до сих пор испытывает сомнения насчет своего пола. Яйца она потом, правда, все равно несла. Там были кентавры на костяных колесах вместо копыт, безрукие прыгающие коротышки (гуманно превращенные Волковым в Марранов), разумные овощи, живые бублики, оживленная стеклянная кошка, которой потом сделали лоботомию, чтобы сделать более послушной, Плоскоголовые - люди без черепа, носившие свои мозги в банке в кармане и много кого еще.

6 Кровожадные сказочники Ясно, что если брать старые европейские сказки, то там вообще творится мрак, кровищи и ужасов там столько, что Шекспир умоется. У Баума же, например, описана тетенька, рубившая головы красивым девушкам и носившая их как собственные, меняя ежедневно как шляпки. На голову Дороти у нее были особые планы. Волков в своей версии убрал совсем героиновый бред и смягчил жестокие моменты (например, у него Гудвин посылает Элли к Бастинде, чтобы "лишить ее силы", у Баума Оз откровенно "заказывал" ее Дороти, потребовав убить), но многое все же осталось. В первой книге Дровосек зарубил Людоеда (которого Волков сам и ввел, у Баума его не было), 40 волков и уронил в пропасть пару тигров. Страшила откручивал головы воронам, а саблезубых тигров, сохранившихся в Волшебной Стране с доисторических времен и являвшихся вымирающим видом, приказал истребить. И их истребили. Но самое жуткое - в книгах Волкова погибло два кота. Одного расхерачила об дерево Арахна, это еще куда ни шло, она все же злодей, но второму отрубил голову сам Железный Дровосек, когда котяра пытался сожрать королеву мышей. Та, конечно, героям сильно пригодилась, но это нормально - рубить башку коту, который гонится за мышью? Тотошке с Артошкой, которые пытались сожрать королеву Рамину каждый раз, он головы не рубил же. Так, придерживал за ошейник.

7 Научная фантастика У Волкова Тик-Ток так и не появился, но его идею он перенес на самого Железного Дровосека - в русской версии он был уже не полым, как у Баума, а именно механическим, внутри была куча шестеренок и пружин, позволявших ему двигаться и говорить. В четвертой книге Элли и Фред (который попал с ней в Волшебную Страну в третьем томе) уже взрослые. У Элли подрастает младшая сестра Энни, которая вместе с другом Тимом тоже мечтают посетить Волшебную Страну. Для них Фред создает механических мулов, работающих на солнечных батареях - привет Boston Dynamics и их несчастным робомулам, которых все пинают. В пятой книге (самой интересной, на мой взгляд) для борьбы с гигантской волшебницей Арахной дядя Элли создает огромного робота ей под стать - по аналогии с Евами или Егерями, борющимися с монстрами-колоссами. Этого робота, Тилли-Вилли, приходилось заводить, но затем его усовершенствовали, и он мог заводить сам себя при движении. В шестой же книге в Волшебной Стране и вовсе приземляются инопланетяне: хозяева-менвиты, держащие в гипнотическом плену рабов-арзаков. Инопланетяне на вертолетах, сражающиеся с гигантскими орлами - такого не было даже у Толкина. Наши герои пытаются помочь арзакам сбросить иго менвитов, раздав им изумруды из сокровищницы одноименного города - те лишают гипноз силы. Кузнецов, продолжавший серию Волкова, сдвинулся еще дальше в научную фантастику - попали герои и на планету менвитов и арзаков, и в открытое море - далеко за пределами Волшебной Страны. Именно Кузнецов придумал одно из самых увлекательных транспортных средств, поразивших мое воображение в детстве - катамаран, собранный на основе верхушки Камня Гингемы. Заколдованные Камни, расставленные вокруг Волшебной Страны, притягивали к себе путников, после чего те умирали от жажды. Энни и Тим прошли мимо них благодаря смекалке - они провели своих мулов ровно между камнями, где их притяжение уравновешивало друг друга (через точку Лагранжа, если хотите). Так вот, верхушка одного камня отвалилась, сохранив свои магнитно-гравитационные свойства, она парила над землей, поэтому и стала основой для катамарана "Арзак", на котором герои пересекали как пустыни, так и моря. Тот же Кузнецов придумал и то, что под крышкой в камне Гингемы скрывался телепортационный колодец, прокол пространства-времени, ведущий на вышеупомянутую планету. Именно в его книге я впервые услышал объяснение телепортации с помощью листа бумаги и прокола карандашом, которое с таким умным видом нам показывали в "Интерстелларе".

8 Менеджмент артефактов Как и в любой сказке, в этих книгах присутствует множество волшебных вещиц. Серебряные башмачки, оживляющий порошок, волшебный телевизор, показывающий любое место по выбору, гигантский ковер-самолет Арахны и отрезанный от нее коврик, обруч Лисьего Короля, свисток Королевы Мышей и так далее. Любопытно то, что Волков следит за всеми введенными артефактами, не забывает о появлявшихся ранее элементах и героях, каждый раз в книге вводится нечто новое, что обязательно будет использовано и в следующей истории. Так как из-за этого может случиться перебор, некоторые элементы выводятся, но только с логичным объяснением. Серебряные башмачки теряются во время возвращения в Канзас. Обруч-невидимка из четвертой книги потерян в пятой из-за шутки кухарки, нацепившей его на лань. Лань стала невидимой и сбежала, черт его знает, где ее искать. Механических мулов, введенных в той же четвертой книге, не стали брать в пятую, ибо в Желтом тумане их солнечные батареи все равно не зарядятся, волшебный телевизор тоже не работает в тумане - еще минус артефакт, летающий коврик прослужил героям в пятой книге, но утратил волшебную силу со смертью Арахны - минус артефакт. Волков явно следил за тем, чтобы решения проблем не были однообразными и не утыкались каждый раз в невидимость или "а давайте позовем орлов", а также чтобы герои не тупили и не игнорировали очевидное решение проблемы с помощью сильного артефакта - для этого они и выводятся. Привет, Маховик Времени Роулинг. Драгоценный Обруч, делающий владельца невидимым и подстраивающийся под размер его головы вкупе с гигантскими орлами намекают на то, что Волков прочитал Толкина. Шутка в том, что у Волкова орлы используются всегда, когда можно и нужно. Вопроса "почему они просто не долетели на орлах" не возникает. Но тут другая проблема - против Арахны, например, герои решили позвать драться орла, но почему-то не позвали ручных драконов. В общем, все не без греха.

9 Систематизация Волков тщательно прорабатывает всех персонажей, даже если они появляются на пару абзацев, безымянные у Баума, у Волкова получают имена Гингема и Бастинда, длиннобородый Дин Гиор, королева мышей Рамина и многие другие. Волков же добавил к Жевунам и Мигунам Баума Болтунов и Прыгунов - сами народы были у Баума, но характерных названий не получили. Волков вообще значительно упорядочил и систематизировал описание Волшебной Страны. В его книгах как само повествование, так и описание местности, магии и даже внутреннего состояния героев куда богаче и четче. Визуализировать происходящее здесь куда проще, Баум же часто пишет нечто абсурдное, сюрреалистичное, затянутое и откровенно мутное, в сиквелах его первой книги сложно усмотреть четкую сюжетную линию, герои просто шатаются от места к месту и удивляются все новым и новым чудным существам и народам. Это могло бы сблизить его серию с "Алисой в Стране Чудес" или "Путешествиями Гулливера", но до них она не дотягивает, временами напоминая сбивчивую запись сна. Особенно запоминается книга "Желтый туман", которая стала самой мрачной, ведь Волшебной Стране пришлось столкнуться с серьезным природным катаклизмом. Желтый туман, насланный колдуньей Арахной, заслонял солнце и вызывал кашель. Урожай погибал, люди ходили со слезящимися глазами, практически ничего не видя в густом тумане. Помимо тяжелых условий, обрушившихся на всех жителей Волшебной Страны, запоминались научные методы борьбы с туманом - ноздревые фильтры, очистка помещений посредством герметизации и задымления - оседая, дым увлекал частицы тумана за собой. В общем, именно изобретательность в решении проблема вполне логичными научными способами и поражали воображение. Да, часто дело решали магические артефакты, но как именно использовать эти инструменты для решения проблемы - тоже нужно было придумать и там тоже в ход шли сложные планы.