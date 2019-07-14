Литература для детей: писатели, с книгами которых стоит познакомить свое чадо

Бытует мнение о том, что детская литература переживает далеко сегодня не самые лучшие свои времена. Для детей писать сложно. Книга должна быть написана просто и увлекательно, пробуждая интерес юного читателя буквально с первых строк. Тем не менее, сегодня есть немало детских книг, которые не оставят равнодушными не только детей, но и их родителей. Сказки, повести или фантастические рассказы детских писателей вполне достойны того, чтобы занять почётное место на книжной полке.