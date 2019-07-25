В Киеве издателей учили профессиональным стандартам

Новости культуры: В Одессе 18-19 июля состоялся научно-практический семинар "Особенности подготовки научных, научно-популярных, учебных, справочных изданий к выпуску".

Об этом сообщает пресс-служба Госкомтелерадио.

"В семинаре приняли участие представители редакционно-издательских отделов научных учреждений и организаций, высших учебных заведений Украины, издатели, выпускающие научную, научно-популярную, учебную, справочную литературу", - говорится в сообщении.

Как отмечается, с докладами выступили специалисты Книжной палаты Украины и Одесского национального университета.

В частности, завотделом государственной стандартизации Книжной палаты Галина Плиса акцентировала внимание на проблемах создания книжных изданий по издательским стандартам и аспектах оформления периодических и продолжаемых изданий. О внедрении международной системы стандартной нумерации сериальных изданий (ISSN) в Украине и идентификации изданий в Международных системах и их продвижении рассказала завотделом Международной системы стандартной нумерации книг (ISBN) Книжной палаты Ирина Погореловская.

Семинар проводился с целью повышения уровня правовой, профессиональной культуры издателей и редакторов, а также улучшения качества отечественных изданий.

Организаторы мероприятия - Государственное научное учреждение "Книжная палата Украины имени Ивана Федорова", Одесский национальный университет им. И. И. Мечникова и ассоциация "Информатио-Консорциум".