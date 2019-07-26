Выдающиеся книгохранилища со всего мира (Фото)

Тревел-фотограф Ричард Силвер (Richard Silver) много лет путешествовал по всему миру, собирая портрет нашей планеты. Также он известен благодаря своим головокружительным панорамам нью-йоркских церквей. Во время путешествий талантливый фотограф из Нью-Йорка фиксирует красоту библиотек, выбирая необычные и выдающиеся книгохранилища. В его объективе побывали самые разные храмы науки — от современных медиатек из стекла и бетона до старинных и изысканных библиотек с долгой историей.