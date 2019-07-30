Топ-5 книг для чтения в путешествии

1 София Яблонская. Из страны рижа и опия Это второй роман подзабытого украинского автора, которую только что возродило почти из небытия киевское издательство "Родовид" и которая в далеких 1930-х стала для Галичины, куда каждый раз наведывалась из Парижа, настоящим символом феминизма. Путешественница, писательница, которую благословил сам Винниченко, фотограф и кинооператор, на этот раз она задумала кругосветное путешествие, но, прожив в Китае более года, насобирала материала на целый роман именно из этого "реформированного" на то время края эпохи Чан Кайши. Порой телеграфный стиль, тогдашние реалии, экзотические темы и критическое око автора – все это делает из "Страны рижа и опия" настоящее странствующее, приключенческое еще и этнографическое чтиво с обязательной "художественностью" образов, которая, собственно, пребразовалась со временем на классический травелог независимой женщины-путешественницы. "- Мені здається, що віддавна небагато у вас змінилося, - зауважила я з легкою іронією. Прецінь, ще й тепер іноді зустрічаєш насилені або завішені на стовпах голови піратів!.. – Це щось зовсім іншого, - відповів він з погордою. – Ці голови тепер відрубують щойно після розстрілу. Тепер і не страшно нікому перед смертною карою. Одна хвилина – і кінець".

2 Ален де Боттон. Искусство путешествия В этой книге нам предлагают ощутить вкус странствий, не выходя из дома, путешествуя вместе с автором. В книге философских эссе о странствиях британский писатель рефлексирует над понятием путешествия, сравнивая свой опыт с опытом других выдающихся путешественников. Вместе с французским поэтом Шарлем Бодлером и американским художником Эдвардом Гоппером автор размышляет над романтикой придорожных кафе, заправок и аэропортов. А Гюстав Флобер становится проводником в экзотические страны, где часто ищем то, чего нам так не хватает дома… Эта книга — об искусстве, литературе и философии, особом взгляде на путешествия и тех, кто путешествует.

3 Катя Кулик. Приключения француза в Украине Эта история – о взгляде на Украину глазами иностранца, а также ответ на то, чем наша страна может удивить, заинтересовать, напугать и привлечь одновременно. По сюжету француз влюбляется в таинственную рыжеволосую украинку в парижском метро и отправляется на ее поиски. Процесс поисков превращается в приятное приключение — Одесса, водопад Шипот, пещера Атлантида, тамбуры поездов, настоящее украинское село, клещи, тантрический секс и нефритовые яйца, вареники и кулеш, карпатские зори с черникой, мечты о далеком острове Сен Мартен, боливийские страсти и бачата с кубинцами. Украина в водовороте танца и путешествий, пахнет морем, цвета звездного неба, невероятная, захватывающая, наи­вная и разноцветная. Влюбиться в Украину и влюбиться в Украине. Тем более летом. "Жити в Україні в червні — переконує авторка, — особливо смачно, з-під землі світиться сонцем соковита трава, скоро почнуть родити перші огірочки з пупиришками, жовті та червоні черешні стоять у малому тазі на кухні й просять — ставай сироїдом, кидай сало і їж тільки черешні та полуниці".

4 Ukraїner. Страна изнутри Сначала автор этой книги вел сайт "Грустно", а потом пересел на велосипед, проехавшись по Украине, и после его дневниковых записей туриста в соцсетях снова стало весело. Поэтому "Ukraїner. Страна изнутри" — это книга по мотивам первого круга масштабной экспедиции по Украине, которая длилась с лета 2016-го до зимы 2018-го года и охватила все исторические регионы — от Слобожанщины до Подолья, от Волыни до Таврии. В книге собраны самые яркие моменты путешествий по уникальным уголкам страны: истории людей и мест, которые вдохновляют, потрясают и удивляют, а также впечатляющие фото, которые показывают Украину настоящей, неожиданной, интересной и аутентичной. Инициатор проекта — тот самый турист и блогер Богдан Логвиненко.