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Топ-5 книг для чтения в путешествии

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Топ-5 книг для чтения в путешествии
22:23 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: pixabay.com

Новости культуры: Летняя пора - это время странствий и путешествий, и хорошо, когда под рукой есть роман известного автора-путешественника или увлекательный тревелог.

  • 1

    София Яблонская. Из страны рижа и опия

    Это второй роман подзабытого украинского автора, которую только что возродило почти из небытия киевское издательство "Родовид" и которая в далеких 1930-х стала для Галичины, куда каждый раз наведывалась из Парижа, настоящим символом феминизма. Путешественница, писательница, которую благословил сам Винниченко, фотограф и кинооператор, на этот раз она задумала кругосветное путешествие, но, прожив в Китае более года, насобирала материала на целый роман именно из этого "реформированного" на то время края эпохи Чан Кайши. Порой телеграфный стиль, тогдашние реалии, экзотические темы и критическое око автора – все это делает из "Страны рижа и опия" настоящее странствующее, приключенческое еще и этнографическое чтиво с обязательной "художественностью" образов, которая, собственно, пребразовалась со временем на классический травелог независимой женщины-путешественницы. "- Мені здається, що віддавна небагато у вас змінилося, - зауважила я з легкою іронією. Прецінь, ще й тепер іноді зустрічаєш насилені або завішені на стовпах голови піратів!.. – Це щось зовсім іншого, - відповів він з погордою. – Ці голови тепер відрубують щойно після розстрілу. Тепер і не страшно нікому перед смертною карою. Одна хвилина – і кінець".

  • 2

    Ален де Боттон. Искусство путешествия

    В этой книге нам предлагают ощутить вкус странствий, не выходя из дома, путешествуя вместе с автором. В книге философских эссе о странствиях британский писатель рефлексирует над понятием путешествия, сравнивая свой опыт с опытом других выдающихся путешественников. Вместе с французским поэтом Шарлем Бодлером и американским художником Эдвардом Гоппером автор размышляет над романтикой придорожных кафе, заправок и аэропортов. А Гюстав Флобер становится проводником в экзотические страны, где часто ищем то, чего нам так не хватает дома… Эта книга — об искусстве, литературе и философии, особом взгляде на путешествия и тех, кто путешествует.

  • 3

    Катя Кулик. Приключения француза в Украине

    Эта история – о взгляде на Украину глазами иностранца, а также ответ на то, чем наша страна может удивить, заинтересовать, напугать и привлечь одновременно. По сюжету француз влюбляется в таинственную рыжеволосую украинку в парижском метро и отправляется на ее поиски. Процесс поисков превращается в приятное приключение — Одесса, водопад Шипот, пещера Атлантида, тамбуры поездов, настоящее украинское село, клещи, тантрический секс и нефритовые яйца, вареники и кулеш, карпатские зори с черникой, мечты о далеком острове Сен Мартен, боливийские страсти и бачата с кубинцами. Украина в водовороте танца и путешествий, пахнет морем, цвета звездного неба, невероятная, захватывающая, наи­вная и разноцветная. Влюбиться в Украину и влюбиться в Украине. Тем более летом. "Жити в Україні в червні — переконує авторка, — особливо смачно, з-під землі світиться сонцем соковита трава, скоро почнуть родити перші огірочки з пупиришками, жовті та червоні черешні стоять у малому тазі на кухні й просять — ставай сироїдом, кидай сало і їж тільки черешні та полуниці".

  • 4

    Ukraїner. Страна изнутри

    Сначала автор этой книги вел сайт "Грустно", а потом пересел на велосипед, проехавшись по Украине, и после его дневниковых записей туриста в соцсетях снова стало весело. Поэтому "Ukraїner. Страна изнутри" — это книга по мотивам первого круга масштабной экспедиции по Украине, которая длилась с лета 2016-го до зимы 2018-го года и охватила все исторические регионы — от Слобожанщины до Подолья, от Волыни до Таврии. В книге собраны самые яркие моменты путешествий по уникальным уголкам страны: истории людей и мест, которые вдохновляют, потрясают и удивляют, а также впечатляющие фото, которые показывают Украину настоящей, неожиданной, интересной и аутентичной. Инициатор проекта — тот самый турист и блогер Богдан Логвиненко.

  • 5

    Алекс Малышенко. #киеввкиеве

    Из истории известно, что именно Кий, Щек, Хорив и сестра их Лыбедь были "первыми киевскими стартаперами", как сейчас их называет автор этого сборника рассказов. Оно и не удивительно, ведь он предлагает нестандартное путешествие во времени, предусматривающее именно альтернативную историю основания украинской столицы. Если точнее, то во времени и пространстве для его читателя все остается на месте, и приключения продолжаются в современном Киеве, но путешествует по вечному городу… его легендарный основатель, апостол Андрей, который, установив на днепровских кручах крест, завещал создать на том месте что-то большое. Именно он возвращается к нам в образе путника, и за его странствиями будет интересно наблюдать. "— На Подол? — водитель. — На Подол, — Андрей. Машина тронулась. — Вам не будет мешать моя музыка? — водитель. — Смотря какая, — Андрей. — Чарли Паркер. Чертовски вдохновляет, — водитель. — Включайте, — Андрей. Водитель включил музыку на очень приемлемой для Ан­дрея громкости. "Неплохо", — подумал Андрей".

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