Герцогиня Сассекская планирует написать особую книгу: некоролевский сюжет

Новости культуры: После дебюта в роли редактора глянцевого журнала появилась информация, что Меган Маркл планирует попробовать себя еще и в роли писательницы.

Как сообщают инсайдеры британского таблоида The Sun, книгу Меган Маркл напишет для детей. Главными героями в издании будут не люди, а животные, в частности собаки. По данным журналистов, герцогиня Сассекская в восторге от этих животных, поэтому ее выбор был не случайным.

Меган собирается издать книгу и очень рада этому. Она любит животных, и, скорее всего, ее собаки, которых она взяла из приюта, станут частью истории.

Сейчас сюжет книги остается в секретности, а Букингемский дворец не комментирует будущее издание. В то же время, инсайдеры уверяют: Меган Маркл не намерена раскрывать секретов королевской семьи, нарушая правила Елизаветы II. Поэтому в книге герцогини Сассекской нельзя будет найти биографических фактов.

Написать детскую книгу Меган Маркл захотела после рождения сына Арчи Харрисона. Тогда она взялась работать над сентябрьским выпуском британского Vogue Меган Маркл презентовала обложку своего первого Vogue: фото и почувствовала в себе задатки писательницы. Инсайдеры отмечают, что работа над созданием глянца настолько ей понравилась, что молодая мамочка планирует и в дальнейшем сотрудничать с изданием Анны Винтур или же написанием поучительных историй.

Ранее герцогиня Сассекская уже имела опыт в написании текстов. Во времена актерской карьеры Меган Маркл вела свой личный блог, в котором делилась не только частными снимками, но и советами по правильному питанию и занятиям спортом.