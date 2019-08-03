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Герцогиня Сассекская планирует написать особую книгу: некоролевский сюжет

Герцогиня Сассекская планирует написать особую книгу: некоролевский сюжет
18:07 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости культуры: После дебюта в роли редактора глянцевого журнала появилась информация, что Меган Маркл планирует попробовать себя еще и в роли писательницы.

Как сообщают инсайдеры британского таблоида The Sun, книгу Меган Маркл напишет для детей. Главными героями в издании будут не люди, а животные, в частности собаки. По данным журналистов, герцогиня Сассекская в восторге от этих животных, поэтому ее выбор был не случайным.

Меган собирается издать книгу и очень рада этому. Она любит животных, и, скорее всего, ее собаки, которых она взяла из приюта, станут частью истории.

Сейчас сюжет книги остается в секретности, а Букингемский дворец не комментирует будущее издание. В то же время, инсайдеры уверяют: Меган Маркл не намерена раскрывать секретов королевской семьи, нарушая правила Елизаветы II. Поэтому в книге герцогини Сассекской нельзя будет найти биографических фактов.

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Написать детскую книгу Меган Маркл захотела после рождения сына Арчи Харрисона. Тогда она взялась работать над сентябрьским выпуском британского Vogue Меган Маркл презентовала обложку своего первого Vogue: фото и почувствовала в себе задатки писательницы. Инсайдеры отмечают, что работа над созданием глянца настолько ей понравилась, что молодая мамочка планирует и в дальнейшем сотрудничать с изданием Анны Винтур или же написанием поучительных историй.

Ранее герцогиня Сассекская уже имела опыт в написании текстов. Во времена актерской карьеры Меган Маркл вела свой личный блог, в котором делилась не только частными снимками, но и советами по правильному питанию и занятиям спортом.

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Литература, Книга, Детская книга, Меган Маркл, герцогиня Сассекская.
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