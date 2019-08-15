ТОП-10 увлекательных книг, посвященных страсти под солнцем

1 "Ибица это глагол", Колин Баттс Курортные романы бывают разными. В рафинированных книгах для кисейных барышень страсть, вспыхнувшая на жарких тропических пляжах, всенепременно будет сопровождаться охами-вздохами, долгими поцелуями и любованием закатами. В общем – романтично и… невыносимо скучно! Зато от произведений Баттса не приходится ждать шаблонных фразочек, которыми грешат любовные романы ("ее сердце бешено забилось и она утонула в его бездонно синих глазах" и т.п.). Баттс пишет для современного читателя, жаждущего видеть настоящий отдых богачей, окруженных красотками с модельной внешностью, которые слетаются на запах денег, будто бабочки на пламя. В основном – ночные бабочки… Книга Баттса захватит вас беспардонной правдой о клубных тусовках, приправленной крепкими выражениями. Вам предстоит знакомство с Грегом – очаровательным негодяем, не желающим тратить свой отпуск на чтение поэм и прочие ухаживания времен Джейн Остин.

2 "Опасный курортный роман", Элль Джеймс Отправившись в Канкун в поисках экстремальных приключений, наши герои и не догадывались, что уготовит им поездка. Квентин и Сойер знакомятся с двумя очаровательными подругами – миниатюрной Карли и рыжеволосой Дженна. Квентин и Карли – те еще сорвиголовы, готовые рисковать собственной жизнью ради острых ощущений. А вот Сойер и Дженна куда более рассудительны и предпочтут пересечь джунгли в безопасном внедорожнике, не съезжая на бешеной скорости по тросу над густыми зарослями. Тем не менее, они безропотно принимают участие во всех затеях своих друзей. Сойер – из принципа (дабы не прослыть трусом), а вот Дженне необходимо доказать самой себе готовность рисковать, ведь жених бросил ее у алтаря, обвинив в занудстве! Вот только поездка не задалась: разбирая багаж, девушка находит попавший к ней по ошибке чемодан, в которой лежат 50 000 долларов оружие и фото Сойера!

3 "Черный список", Александра Маринина Подполковник Владислав Стасов мог бы наслаждаться прекрасным отдыхом в сказочном прибрежном городе, куда на кинофестиваль съехались популярные актеры. Однако радостное событие омрачает череда загадочных убийств. Когда же в руки Владислава попадает подозрительный листок с именами звезд, он понимает – впереди еще немало трагедий. Наш неудачливый турист догадывается, что фестиваль связан с некой преступной организацией, преследующей коварные цели. Но чем деятели искусства могли насолить столь могущественному и беспощадному врагу? Долой плавки и крем для загара – пора возвращаться к работе блюстителя правопорядка. К тому же, жизнь смекалистого Стасова теперь тоже весит на волоске.

4 "Странное путешествие мистера Долдри", Марк Леви У красавицы Алисы на редкость вредный сосед, выводящий девушку из себя попыткой заполучить ее жилище. Видите ли, в ее квартире непревзойденное освещение, столь необходимое для написания его шедевральных картин. Пытаясь уговорить Алису пойти на сделку, Итан Долдри предпринимает необычный шаг и предлагает ей отправиться вместе с ним в Стамбул, обещая полностью оплатить поездку. Алиса удивлена таким предложением, но не в силах отказаться. Дело в том, что одна гадалка напророчила ей кардинальные перемены после нового знакомства. И, согласно предсказанию, судьбоносная встреча должна состояться в Турции.

5 "Фиг с ним, с мавром!", Екатерина Вильмонт Московский сценарист Илья лишился желания творить, что немудрено, ведь за год бедолага утратил трех самых дорогих сердцу людей: красавицу-жену, отца и мать. Смерть ужасна сама по себе, но когда она так внезапно (и так методично) отнимает у тебя самых близких, можно попросту свихнуться. К счастью, родственница сообразила, как помочь Илье и быстро организовала ему поездку на жаркий остров. "Голову продует океанским ветром и душу тоже" – эти ее слова оказались правдивыми. Отдыхая возле батутов, мужчина вдруг увидел девушку, решившую присоединиться к детям. Ее смелые прыжки были полны грации, волосы развевались на ветру и в этот миг Илья вдруг вновь ощутил всю прелесть и красоту бытия. Раны на сердце нет-нет да напомнят о себе, но тем лишь острее чувствуешь жажду жизни. Все еще будет: новые сценарии, новые увлекательные знакомства и, конечно, новая любовь!

6 "В Коктебеле никто не торопится", Людмила Мартова Морские пейзажи настраивают на романтический лад, даже если вы того не хотите. Приехав на побережье, Полина вовсе не собиралась заводить курортных романов, да только сложно строить из себя недотрогу, когда за тобой ухаживают сразу два симпатичных парня. Константин увлек ее своим задорным характером, а Никита – серьезностью. Вскоре отдых был испорчен трагическим событием, когда прямо посреди пляжа некто убил одного из отдыхающих. Любопытная Полина стремится разыскать убийцу и поможет ей в этом писатель детективов и ее воздыхатель – Никита.

7 "Здравствуй, грусть!", Франсуаза Саган Творчество Франсуазы Саган наполнено чувственностью, но при этом относится к поучительной литературе. Перед нами разворачивается история жизни совсем еще юной Сесиль, оказавшейся на распутье при выборе образа поведения и стремлений. Довольно долго девушка томилась за стенами пансиона при монастыре, где быт суров и скучен.После встречи с отцом-гедонистом, она открывает для себя совершенно иной мир, полный веселья, безделья и наслаждений. Неудивительно, что молоденькая особа (измученная длительными запретами) не в силах устоять перед соблазнами вседозволенности. Однако легкомысленный отдых у моря может нарушить приезд Анны, дамы строгих взглядов и высоких моральных ценностей. Сесиль придется выбирать между семейным счастьем ее отца и беззаботными развлечениями, которые так претят Анне.

8 "Назад к тебе", Сара Джио Если бы Шарлотте рассказали, каким адом для нее обернется долгожданный медовый месяц, она бы ни за что этому не поверила! Счастливая семейная жизнь оборвалась, не успев толком начаться, когда корабль потерпел крушение в открытых водах. Каким-то чудом Шарлотте удалось выжить и добраться до островка. К счастью для девушки, остров оказался не таким уж необитаемым и вскоре она знакомится со своим спасителем – Грэем. Спустя два года Шарлотта все же возвращается домой, а Грэй остается на острове. Время идет и былые события, казалось бы, уже остались в прошлом, но вот однажды наша героиня находит бутылку с посланием… от Грэя! Ведь он все еще ждет ее на том странном острове.

9 "Однажды я тебя найду", Ричард Мэдли Диана Арнольд и Джеймс Блэкуэлл полюбили друг друга с первого взгляда и – словно в старой доброй сказке – жили бы они долго и счастливо, если бы не самая страшная бойня в истории человечества. После свадьбы молодожены надеялись на безоблачную совместную жизнь, но их планы разрушила беспощадная война. Летчик Джеймс отправляется защищать родину, а юная жена с надеждой ждет его возвращения. К несчастью, любимый погибает… Спустя 10 лет Диана переезжает на юг Франции вместо со вторым супругом. Здесь ее ждет шокирующая новость – Джеймс жив! Охваченная былыми чувствами, наша героиня должна сделать нелегкий выбор и разобраться, наконец, во всех тайнах прошлого.