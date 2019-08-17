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Топ-5 захватывающих книг, которые скрасят Ваш досуг

Смотрите фото (6)
Топ-5 захватывающих книг, которые скрасят Ваш досуг
14:31 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay

Новости культуры:Книги, которые захватят ваше внимание настолько, что вы не сможете отвлечься на них на другие дела, вплоть до того, пока не дочитаете каждую из них до конца.

  • 1

    "Да вы шутите, мистер Фейнман! Приключения любознательного чудака", Ричард Фейнман

    Ричард Фейнман – очень крутой американский физик, один из создателей квантовой электродинамики и атомной бомбы. Если вы думаете, что качественная и легкая литература к этому дяде не имеет никакого отношения – вы просто с ним пока не знакомы. Понимание того, как этот мир устроен физически и осознание, насколько мощное оружие создало человечество серьезно повлияли на Фейнмана. Это усилило его мощное чувство юмора в сто раз.

    Его книга – остроумные наблюдения за жизнью, записанные нереально многогранной личностью. Фейнман – не только выдающийся физик-теоретик. Он – художник-портретист, виртуозный барабанщик и профессиональный шутник, знаток различных удовольствий и ценитель женщин и женской красоты. Он подробно описывает те невероятно-сумасшедшие приключения, к которым ученого может привести неуемное любопытство в каждой из сфер его интересов.

  • 2

    "Пути под солнцем. Репортажи 20-х годов", Ярина Цымбал

    Украинская литература 1920-х – нечто абсолютное невероятное и вкусное, не похожее на мировую литературу того периода. "Репортажи 20-х годов", представленные в этой подборке – именно то, что идеально подходит для настроения, когда хочется тепла, свободы, побольше насыщенных цветов и приключений.

    Эта книга – сборник различных писателей, мировоззрение которых был сформировано "бурными двадцатыми". В результате у каждого получился свой неповторимый взгляд на мир и детали обыденности. Они описывают различные города и страны от городков над Днепром до Ирана, Скандинавии и фашистской Италии. Их рассказы обо всем этом – шикарный мотиватор устроить себе маленькое путешествие. Чтобы найти свою порции приключений на путях под солнцем.

  • 3

    "Сфера", Дэйв Эггерс

    Книга, которая идеально подходит к серой неопределенности холодных мартовских дней. Молодая и целеустремленная выпускница колледжа Мэй Холланд попадает на работу в огромную компанию "Сфера", основанную тремя Мудрецами. Компания объединяет в единую систему электронную почту своих пользователей, страницы в социальных сетях, информацию о банковских картах и покупках. Все, благодаря чему мир знает о каждом движении человека все. Ключевые постулаты компании: "тайна – это ложь", "приватность – это кража", "делиться – это любить".

    Если вы уверены, что создатели сериала "Черное зеркало" предвидели ближайшее будущее нашей реальности, то эта книга для вас. Она очень доступно покажет, как утопия всеобщей дружбы, созданная социальными сетями, может запросто превратиться в кошмар с очень специфической иронией. Потому что никто из нас больше не будет сам. И это – не настолько большое счастье, как кажется.

  • 4

    "По эту сторону рая", Фрэнсис Скотт Фицджеральд

    Фицджеральд обладает талантом погружать читателя в атмосферу теплой роскоши со всеми ее коварными ловушками, которые скрываются под внешним блеском гламура. Именно поэтому его книги — почти всегда идеально подходят к весенне-летнему периоду.

    "По эту сторону рая" — весенний вариант выбора. Книга — о очаровательном юноше с фантастическими перспективами, который вдруг теряет все и оказывается среди смертных. По эту сторону рая он учится выстраивать свою жизнь заново. Здесь все понемногу обо всем. О влиянии на человека войны и денег, об изменении мировоззрения, о попытках скрыть собственный эгоизм, о том как оно — жить одним днем, стараясь максимально ухватить все возможные удовольствия здесь и сейчас. О тех эмоцичх и психологических процессах, которые все мы без исключения проживали, пока взрослели. Все это описано настолько точно и с таким чувством юмора (от которого начинаешь смеяться вслух, где бы не читал книгу), что весеннее настроение появляется само по себе.

  • 5

    "Апрельское колдовство", Рэй Брэдбери

    Апрельский день. Перед нами предстает привлекательное и фантастическое создание, семнадцатилетняя девушка Сеси, которая обладает невероятным магическим даром – проникать душой и разумом в любое живое существо. И в момент появления перед нами Сеси мечтает только об одном – влюбиться. Но ей нельзя.

    Это очень простая, короткая и понятная история. О том, что бывает, когда весной душа требует новых приятных впечатлений и чувств. И о том, насколько прекрасным и волшебным бывает безответная любовь с ее особым тяжелым послевкусием. Этот рассказ – почти невесомый. Но в нем очень много весны, эмоций и поводов повспоминать и пообщаться с самим собой. "Апрельское колдовство" – еще один способ напомнить себе, что немного любви никогда никому не помешает.

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