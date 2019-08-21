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Скоро осень: топ-10 книг для встречи золотой поры

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Скоро осень: топ-10 книг для встречи золотой поры
21:41 Сегодня Телеграф miridei.com Фото: pixabay.com

Новости культуры:Мы составили для вас список из самых подходящих книг для встречи осени.

  • 1

    "Ежевичное вино", Джоан Харрис

    В принципе, любые книги Джоан Харрис можно запоем читать всю осень и зиму. Они невероятно атмосферные, уютные, согревающие и дарящие спокойный свет. Их можно сравнить с чашкой самого ароматного какао. В них – запах выпечки, шорох листьев или завывание ветра, богатый урожай фруктов, хрустящая корочка яблочного пирога. Автор знаменитой книги "Шоколад", по которой существует не менее потрясающая экранизация, все свои работы пишет в таком вот ключе.

    "Ежевичное вино" – наиболее осенний роман Харрис. Ведь когда, как не осенью, стоит пригубить ароматное и терпкое домашнее вино летнего урожая? Писатель Джей, который сейчас находится в кризисе и не пишет, находит шесть бутылок старого вина. Они чудом сохранились со времен его детства, и каждый глоток отдает ностальгией и горечью потерянных лет. Этот напиток создавал странный старик, сосед, который практически воспитал Джея и сделал его тем, кем он есть. После он пропал без следа, а все его истории кажутся дымом и иллюзией. Живя в своей озлобленном и разуверенном мире, Джей и не представляет, что скоро каждый глоток найденного вина изменит его жизнь, толкнет на важные поступки, поможет восстановить справедливость и расставит все точки над "и" в запутанной истории.

  • 2

    "Сказки сироты", Кэтрин Валенте

    Осенью лучше всего читать сказки. Но не простые, а мрачные и рассчитанные на взрослых. Когда дождь барабанит в окна, а темнеет рано, что может быть лучше этого? Признанная сказочница Кэтрин Валенте лучше всего поможет вам своими книгами создать непередаваемую атмосферу.

    Странная девочка с татуировками даже на веках, рассказывает свои непонятные, пугающие, но жутко притягательные сказки принцу в саду. Все эти истории о далеких странах и неизвестных героях сплетаются в изящное повествование, уводя мальчика в мир грез, что все страшнее и причудливее. Тут вы найдете отголоски восточных легенд, сказок братьев Гримм, мифологии разных стран и творчества Андерсона. Драконы, принцессы, пираты, приключения, колдуны. Кажется, что все это детские истории, но за ними прячутся взрослые страхи и грезы.

  • 3

    "Кричащая лестница", Джонатан Страуд

    Страуд – известный фантаст, которого наконец-то начали переводить у нас, на радость поклонникам. Он создает убедительные и необычные истории, поэтому он сейчас так популярен во всем мире и его романы становятся бестселлерами. Первый том трилогии об агентстве Локвуда "Кричащая лестница" переведен на десятки языков.

    Кроме того, осенью также тянет на мистические истории о призраках и приведениях. В альтернативной реальности эти создания живут среди нас и могут сильно осложнять жизнь. К счастью, если целые агентства, которые помогут вам избавиться от непрошенных гостей из потустороннего мира. Вот только загвоздка: призраков могут видеть только дети и подростки, у взрослых такого дара нет. Агентство Локвуда, состоящее из самого владельца и еще двух детей, отправляются в особняк с Кричащей Лестницей, откуда еще никто не возвращался живым.

  • 4

    "Не отпускай меня", Кадзуо Исигуро

    Книги этого японца по происхождению наполнены до краев меланхолией осени, задумчивостью и размеренностью. Они лучше всего подходят для философского и неторопливого чтения, когда падает листва и день становится короче. Не зря автор получил престижную Букеровскую премию. А перед вами, пожалуй, самый осенний из всех его романов.

    "Не отпускай меня" – книга-ностальгия, книга-воспоминание. В ней прошлое сплетается с настоящим, которое меркнет перед событиями прошлых дней. Эта история наполнена мрачными тайными и скелетами в шкафах, ушедшим летом и вечной осенью жизни. В тридцать лет Кэти вспоминает свою жизнь, а точнее, детство, в элитной школе. Нельзя сказать, что это было светлое детство. Оно было наполнено недомолвками, тайнами и угрозой. Но в нем была любовь и удивительная дружба.

  • 5

    "Сентябрь", Розамунда Пилчер

    Современная английская писательница – мастер прозы, которая одновременно затягивает и при этом поражает своей серьезностью, актуальностью. Для встречи осени подойдет ее самый атмосферный роман "Сентябрь". Место действия – Шотландия. Ветреная, холодная, но одновременно золотая, солнечная и описанная с невероятной любовью.

    Немолодая женщина Верена решает устроить бал, приуроченный к совершеннолетию своей дочери. Такой праздник требует размаха и гостей будет много. Розамунда Пилчер мастерски рассказывает нам историю каждого приглашенного, переплетая их между собой в изящный сюжет. Через тайны и загадки, чужие пороки в книге поднимаются вопросы дома и семьи, их границ и понятий.

  • 6

    "Сказки старого Вильнюса", Макс Фрай

    Что может быть более магическим и атмосферным, чем старая Европа осенью? Выложенные камнями мостовые, узкие улочки, многочисленные кафе с ароматным кофе, дворики, где тихо падают листья. Доказывает эту аксиому и известный сказочник Макс Фрай, в книгах которого достаточно магического реализма и волшебства.

    Место действия сборника рассказов – Вильнюс. В нем больше сотни улиц, и по логике, на каждой что-то обязательно происходит. На стенах в подворотнях нарисованы единороги, ведьмы и порталы в другие миры, полицейские спасут от страшных снов, наглые коты переходят дорогу, продавцы на углу могут предложить магические фолианты, в темных дворах можно спросить совета на любой вопрос, а сев в трамвай до дома – оказаться в совсем другой реальности.

  • 7

    "Титус Гроан", Мервин Пик

    Мрачная-мрачная история о мрачном-мрачном замке, которая отлично подходит, если вы хотите нагнетать мрачное-мрачное осеннее настроение. А если откинуть шутки в сторону, то перед нами очередная, красивая и увлекательная взрослая сказка. Причем, роман был написан 70 лет назад и стоял у истоков зарождения фентези. Уже больше 60 поколений семьи Гроан они правят замком Горменгаст.

    Существование этой глыбы обязано древнему Ритуалу и его последствиям, которые подчиняют жизни обитателей и окутывают всего, словно паутина. Все ссоры, страсти, чувства кажутся малыми и незначительными на фоне старых и черных стен замка. Однако, когда здесь рождается необычный мальчик Титус, привычный ход вещей меняется.

  • 8

    "Сентябрьские розы", Андре Моруа

    Осенью тянет на сентиментальные вещи, но не глупые и яркие, а глубокие, задумчивые, полные размышлений. Идеально для такого настроения подходит роман, полностью посвященный вопросам любви, предательства и понимания – "Сентябрьские розы". Написанный французским современным классиком Андре Моруа, он имеет легкий слог и мысль, но серьезную основу.

    Очередной раз писатель, подаривший нам "Письма к незнакомке", делает четкий психологический анализ чувств. На закате творчества и жизни акула пера и классик современности Гийом разочарован своей любовью. С женой они прожили не один десяток лет, можно сказать, что она слепила его и сделала тем, кем он является, посвятив себя служению мужу. Но у супруги есть свои темные стороны, она властна и холодна, и Гийом познает чудо любви уже в преклонном возрасте. Измена неожиданно приводит весь этот любовный треугольник к интересной развязке.

  • 9

    "Осенний призрак", Монс Каллентофт

    В особенно мрачный осенний день, когда дождь льет с самого утра, погрузитесь в очарование мрачной истории, где есть место призракам, старым особнякам, осенней зябкости и, естественно, блестящему расследованию.

    Однажды осенью, когда непогода бушевала пуще обычного, в старинном графском особняке произошло убийство. Миллионер, недавно купивший поместье, таинственным образом умер. Мужчину нашли в осушенном рву за замком, с множественными ножевыми ранениями. За дело берется бригада, в которую входит Малин Форс. В первую очередь профессионалы подозревают, что счеты с новым владельцем свели бывшие собственники замка, которые никогда не скрывали презрения к этому самородку, сами ж они относятся к аристократам, хоть и бедным. В поисках доказательств, сама того не ведая, Форс откапывает старую семейную тайну, от которой в жилах застывает кровь.

  • 10

    "Осень в Петербурге", Джозеф М. Кутзее

    Напоследок оставим произведение, которое уже считается современной классикой. Оно выделяется по многим причинам. Как минимум, удивляет то, что англоязычный писатель создал книгу о Достоевском, пропитанную настоящим русским духом, любовью к Санкт-Петербургу и русской прозе. Кроме того, Кутзее – обладатель Нобелевской и Букеровской премии, что говорит о многом.

    Его "русский роман" пропитан осенней меланхолией, очарованием осени и творчества, дождями и золотой листвой. Биография Достоевского – весьма вольная, с долей фантазии и оглядкой на "если бы", но тут прекрасно передан не только дух эпохи, но и дух великого писателя. По сюжету Федор Достоевский приезжает в Петербург тайно, из-за границы, и погружается в переплетение своих же написанных и ненаписанных произведений, которые будто оживают на улицах города.

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