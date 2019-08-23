Сергею Жадану - 45: биография известного писателя

Новости культуры:Известный украинский писатель Сергей Жадан 23 августа, празднует свой день рождения – сегодня ему исполняется 45 лет.

Сергей Жадан родился 23 августа 1974 в городе Старобельск Луганской области. В 1991 году был одним из организаторов харьковского неофутуристського литературной группировки "Красная Фира".

В 1996 году закончил Харьковский Национальный Педагогический Университет им. Г. С. Сковороды, факультет украинской-немецкой филологии. В 1996-1999 гг. учился в аспирантуре этого же университета. Защитил диссертацию посвященную украинскому футуризму.

С 2000 года преподаватель кафедры украинской и мировой литературы университета. С 2000 года также является вице-президентом Ассоциации украинских писателей. С 2004 - независимый писатель. За свою жизнь Сергей Жадан Пять украинских книг, которые советует прочитать Сергей Жадан написал 5 романов, 10 поэтических сборников, десятки рассказов и эссе, песен, создавал мультимедийные проекты. Тексты Жадана переводят на немецкий, английский, шведский, итальянский, венгерский, польский, сербский, хорватский, чешский и другие языки.

Жадана наградили десятками национальных и международных литературных премий, его произведения уже изучают в украинских школах и университетах. Трудно, наверное, найти человека, который ни разу не читал его стихов, романов не слышала песен группы "Жадан и Собаки".

Жадан является единственным писателем нашей страны, который не просто выпускает книги, но и гастролирует по всей стране, проводя творческие встречи со своими поклонниками, где целых полтора часа он читает свои стихи.

"Ворошиловград" (роман), Сергей Жадан

Роман жестокий и меланхоличный одновременно. Жадан посвятил это произведение украинскому рейдерству. Книга знакомит своего читателя с советской закоренелостью Донбасса, без которой восточную идентичность трудно себе представить.

Социальные мотивы в "Ворошиловграде" неоспоримы, да и сам автор неоднократно публично говорил, что читатель нуждается в более социально важных темах и проблемах в литературе. Не стоит сводить всю книгу к войне против рейдерства. Все "ностальгические" пассажи в целом более-менее лишены идеологии, тем более советской. Это книга, а не агитационная заметка.

Они приходят и забирают у тебя все, что тебе принадлежит. Они лишают тебя твоей свободы и твоей территории. Они забирают у тебя твое прошлое и твою память. И все, что ты можешь им противопоставить – это свою любовь и свою ненависть. Ну, и свои криминальные навыки, – говорится в аннотации.

Роман стал книгой десятилетия по версии ВВС. А в июле 2017 года в Старобельске Луганской области стартовали съемки фильма "Ворошиловград" Известный роман Жадана экранизируют: половину средств выделит государство (режиссер Ярослав Лодыгин).

"Депеш мод" (роман), Сергей Жадан

Эта история, местами жестокая и слишком откровенная, о вхождении в серьезную жизнь.

"Трое друзей должны срочно найти четвертого, который исчез в неизвестном направлении, и сообщить ему о самоубийстве отчима. "Депеш Мод" только с первого взгляда смахивает на галлюцинацию полуголодного студента, на самом деле это пестрый портрет переходной эпохи и поколения, которое зависло в жестоком межвременье девяностых", – говорится в аннотации.

По мотивам романа также сняли короткометражный фильм. Режиссер ленты – любитель артхаусного кино Михаил Лукьяненко. Он рассказывал, что его захватывают искренние и эмоционально-нецензурированные диалоги героев жадановского "Депеш Мода", и ему до боли знакома атмосфера начала девяностых годов Харькова: с водкой, безработицей, игрой гитары на улице, драками и всем тем, что сопровождало тогда жизнь. В съемках приняли участие студенты Харьковского университета искусств.

"Месопотамія" (прозаические истории и стихи), Сергей Жадан

"Месопотамія" – это девять прозаических историй и тридцать стихов-уточнений. Все тексты этой книги – об одной среде, герои переходят из истории в историю, а потом – в стихи.

Философские отступления, фантастические образы, изысканные метафоры и специфический юмор — здесь есть все, что так привлекает в произведениях Сергея Жадана.

Истории Вавилона пересказанные для тех, кто интересуется вопросами любви и смерти. Жизнь города, что лежит между годами, биографии персонажей, которые сражаются за свое право быть услышанными и понятыми, хроника уличных столкновений и ежедневных страстей. Признания и предательства, бегства и возвращения, нежность и жестокость.

Сам автор считает, что эта книга "очень харьковская и чрезвычайно интимная". Кроме того, Жадан утверждает, что это самая личная его книга, поскольку о Харькове он еще никогда лирически не писал.

"Вогнепальні й ножові" (сборник стихов), Сергей Жадан

Книга состоит из пяти разделов. В первом – "Опий" – собраны стихи условно криминальной тематики. Второй – "Апостолы" – содержит тексты с историями революционными и метафизически окрашенными. Третий – "Фляга" – с доминированием любви и воды. Четвертый – "Камни" – это обширная поэма городской идентичности, пафоса самозащиты города, вероятно, вдохновленная событиями в Харькове 2010 года вокруг истребления части Лесопарка. Пятый – "Комментарии" – нечто среднее между эссе и лирической прозой.

"Інтернат" (роман), Сергей Жадан

Роман Жадана "Інтернат" Война, о которой не говорят, – Жадан рассказал о своем новом романе повествует о жизни учителя в условиях войны на Донбассе. "Інтернат" поступил в продажу 21 августа 2017 года.

События в романе разворачиваются в январе 2015 года. Главный герой книги – учитель в прифронтовом городке и его тринадцатилетний племянник.

"Кроме чисто хронологического воспроизведения, в "Луганском дневнике" вырастает и другая тема – тема гражданского человека, "человека без ружья", который находится в зоне войны. Мне этот аспект от начала событий на Донбассе был ужасно важен и болезнен – роль и место каждого из нас в условиях конфликта, который назревает", – рассказывает писатель.

Жадан известен не только как поэт и писатель, но и как автор текстов и солист двух групп "Жадан и собаки" и "Линия Маннергейма".

Музыкальная группа "Собаки в космосе" возникла в 2000 году. Под этим названием музыканты выпустили два альбома – "Вафли" и "Группа ищет продюсера". Настоящую популярность группа получила, когда в 2008 году к ним присоединился Сергей Жадан.

Тогда же они выпустили совместный альбом "Спортивный клуб армии", в который вошли чтения Жадана собственных стихов под аккомпанемент музыкантов группы. Уже в 2012 году вышел новый альбом "Оружие пролетариата".

В 2014 году группа сменила название на "Жадан и Собаки". Коллектив записал уже два альбома – "Бейся за нее" и "Псы". С этим проектом музыканты объездили не только Украину и Европу, но и отыграли на территории США.

Группа "Жадан и Собаки" часто посещает с концертами города на Донетчине и Луганщине. В том числе, в июле 2017 группа выступила на первом фестивале MRPL City.

Группа "Линия Маннергейма"

В 2017 году появился еще один музыкальный проект под названием "Линия Маннергейма". Состав группы – Сергей Жадан, Олег Каданов (группа "Оркест Че"), Евгений Турчинов ("Собаки в космосе"). Полноценных альбомов группа еще не выпустила, но уже успела выступить на нескольких фестивалях и отыграть концерты по Украине.

Сергей Жадан активно выпускает аудиокниги. Следовательно, в аудиоформате вышли "Тамплиеры", стихи озвучили Сергей Михалок, Остап Ступка, Алексей Горбунов, Фоззи, Ирэна Карпа, Сашко Положинский, Каша Сальцова, Дмитрий Ярошенко, Анджелика Рудницкая и Тарас Чубай. В аудиоформате можно послушать большинство его стихов и романы "Депеш мод", "Ворошиловград".

Проект "роздІлові"

Проект "роздІлові" соединил тексты Жадана и экспериментальный шумовой звукоряд.

"Мы попытаемся показать пространство между буквами и строками, попробуем почувствовать сквозняк, который появляется между разделительными знаками, заставляя текст возвращаться к свету и выходить из темноты. Для нас это большая интрига — услышать дыхание тишины, говоря о любви и забвении, смерти и вдохновении, героях и призраках", – рассказывал Жадан о "РоздІлові".