Скачать
Пятница, 23.08.2019
Разумков - о дате подписания коалиционного соглашения
Разумков - о дате подписания коалиционного соглашения
День Независимости: Джонсон заговорил на украинском (Видео)
День Независимости: Джонсон заговорил на украинском (Видео)
На старте ЧЕ по волейболу женская сборная Украины потерпела разгромное поражение
ЧЕ-2019 по волейболу: Украина уступила Бельгии
На что способны бактерии: проблема соленой почвы решена
На что способны бактерии: проблема соленой почвы решена

Сергею Жадану - 45: биография известного писателя

Смотрите фото (4)
Сергею Жадану - 45: биография известного писателя
16:23 Сегодня Телеграф Фото: facebook

Новости культуры:Известный украинский писатель Сергей Жадан 23 августа, празднует свой день рождения – сегодня ему исполняется 45 лет.

Сергей Жадан родился 23 августа 1974 в городе Старобельск Луганской области. В 1991 году был одним из организаторов харьковского неофутуристського литературной группировки "Красная Фира".

В 1996 году закончил Харьковский Национальный Педагогический Университет им. Г. С. Сковороды, факультет украинской-немецкой филологии. В 1996-1999 гг. учился в аспирантуре этого же университета. Защитил диссертацию посвященную украинскому футуризму.

С 2000 года преподаватель кафедры украинской и мировой литературы университета. С 2000 года также является вице-президентом Ассоциации украинских писателей. С 2004 - независимый писатель. За свою жизнь Сергей Жадан Пять украинских книг, которые советует прочитать Сергей Жадан написал 5 романов, 10 поэтических сборников, десятки рассказов и эссе, песен, создавал мультимедийные проекты. Тексты Жадана переводят на немецкий, английский, шведский, итальянский, венгерский, польский, сербский, хорватский, чешский и другие языки.

Жадана наградили десятками национальных и международных литературных премий, его произведения уже изучают в украинских школах и университетах. Трудно, наверное, найти человека, который ни разу не читал его стихов, романов не слышала песен группы "Жадан и Собаки".

Жадан является единственным писателем нашей страны, который не просто выпускает книги, но и гастролирует по всей стране, проводя творческие встречи со своими поклонниками, где целых полтора часа он читает свои стихи.

"Ворошиловград" (роман), Сергей Жадан

Роман жестокий и меланхоличный одновременно. Жадан посвятил это произведение украинскому рейдерству. Книга знакомит своего читателя с советской закоренелостью Донбасса, без которой восточную идентичность трудно себе представить.

Социальные мотивы в "Ворошиловграде" неоспоримы, да и сам автор неоднократно публично говорил, что читатель нуждается в более социально важных темах и проблемах в литературе. Не стоит сводить всю книгу к войне против рейдерства. Все "ностальгические" пассажи в целом более-менее лишены идеологии, тем более советской. Это книга, а не агитационная заметка.

Они приходят и забирают у тебя все, что тебе принадлежит. Они лишают тебя твоей свободы и твоей территории. Они забирают у тебя твое прошлое и твою память. И все, что ты можешь им противопоставить – это свою любовь и свою ненависть. Ну, и свои криминальные навыки, – говорится в аннотации.

Роман стал книгой десятилетия по версии ВВС. А в июле 2017 года в Старобельске Луганской области стартовали съемки фильма "Ворошиловград" Известный роман Жадана экранизируют: половину средств выделит государство (режиссер Ярослав Лодыгин).

"Депеш мод" (роман), Сергей Жадан

Эта история, местами жестокая и слишком откровенная, о вхождении в серьезную жизнь.

Сборник украинского поэта попал в список от The New York Times
Сборник украинского поэта попал в список от The New York TimesЧитать полностью

"Трое друзей должны срочно найти четвертого, который исчез в неизвестном направлении, и сообщить ему о самоубийстве отчима. "Депеш Мод" только с первого взгляда смахивает на галлюцинацию полуголодного студента, на самом деле это пестрый портрет переходной эпохи и поколения, которое зависло в жестоком межвременье девяностых", – говорится в аннотации.

По мотивам романа также сняли короткометражный фильм. Режиссер ленты – любитель артхаусного кино Михаил Лукьяненко. Он рассказывал, что его захватывают искренние и эмоционально-нецензурированные диалоги героев жадановского "Депеш Мода", и ему до боли знакома атмосфера начала девяностых годов Харькова: с водкой, безработицей, игрой гитары на улице, драками и всем тем, что сопровождало тогда жизнь. В съемках приняли участие студенты Харьковского университета искусств.

"Месопотамія" (прозаические истории и стихи), Сергей Жадан

"Месопотамія" – это девять прозаических историй и тридцать стихов-уточнений. Все тексты этой книги – об одной среде, герои переходят из истории в историю, а потом – в стихи.

Философские отступления, фантастические образы, изысканные метафоры и специфический юмор — здесь есть все, что так привлекает в произведениях Сергея Жадана.

Истории Вавилона пересказанные для тех, кто интересуется вопросами любви и смерти. Жизнь города, что лежит между годами, биографии персонажей, которые сражаются за свое право быть услышанными и понятыми, хроника уличных столкновений и ежедневных страстей. Признания и предательства, бегства и возвращения, нежность и жестокость.

Сам автор считает, что эта книга "очень харьковская и чрезвычайно интимная". Кроме того, Жадан утверждает, что это самая личная его книга, поскольку о Харькове он еще никогда лирически не писал.

"Вогнепальні й ножові" (сборник стихов), Сергей Жадан

Книга состоит из пяти разделов. В первом – "Опий" – собраны стихи условно криминальной тематики. Второй – "Апостолы" – содержит тексты с историями революционными и метафизически окрашенными. Третий – "Фляга" – с доминированием любви и воды. Четвертый – "Камни" – это обширная поэма городской идентичности, пафоса самозащиты города, вероятно, вдохновленная событиями в Харькове 2010 года вокруг истребления части Лесопарка. Пятый – "Комментарии" – нечто среднее между эссе и лирической прозой.

"Інтернат" (роман), Сергей Жадан

Роман Жадана "Інтернат" Война, о которой не говорят, – Жадан рассказал о своем новом романе повествует о жизни учителя в условиях войны на Донбассе. "Інтернат" поступил в продажу 21 августа 2017 года.

События в романе разворачиваются в январе 2015 года. Главный герой книги – учитель в прифронтовом городке и его тринадцатилетний племянник.

"Кроме чисто хронологического воспроизведения, в "Луганском дневнике" вырастает и другая тема – тема гражданского человека, "человека без ружья", который находится в зоне войны. Мне этот аспект от начала событий на Донбассе был ужасно важен и болезнен – роль и место каждого из нас в условиях конфликта, который назревает", – рассказывает писатель.

Жадан известен не только как поэт и писатель, но и как автор текстов и солист двух групп "Жадан и собаки" и "Линия Маннергейма".

Музыкальная группа "Собаки в космосе" возникла в 2000 году. Под этим названием музыканты выпустили два альбома – "Вафли" и "Группа ищет продюсера". Настоящую популярность группа получила, когда в 2008 году к ним присоединился Сергей Жадан.

Тогда же они выпустили совместный альбом "Спортивный клуб армии", в который вошли чтения Жадана собственных стихов под аккомпанемент музыкантов группы. Уже в 2012 году вышел новый альбом "Оружие пролетариата".

В 2014 году группа сменила название на "Жадан и Собаки". Коллектив записал уже два альбома – "Бейся за нее" и "Псы". С этим проектом музыканты объездили не только Украину и Европу, но и отыграли на территории США.

Группа "Жадан и Собаки" часто посещает с концертами города на Донетчине и Луганщине. В том числе, в июле 2017 группа выступила на первом фестивале MRPL City.

Группа "Линия Маннергейма"

В 2017 году появился еще один музыкальный проект под названием "Линия Маннергейма". Состав группы – Сергей Жадан, Олег Каданов (группа "Оркест Че"), Евгений Турчинов ("Собаки в космосе"). Полноценных альбомов группа еще не выпустила, но уже успела выступить на нескольких фестивалях и отыграть концерты по Украине.

Сергей Жадан активно выпускает аудиокниги. Следовательно, в аудиоформате вышли "Тамплиеры", стихи озвучили Сергей Михалок, Остап Ступка, Алексей Горбунов, Фоззи, Ирэна Карпа, Сашко Положинский, Каша Сальцова, Дмитрий Ярошенко, Анджелика Рудницкая и Тарас Чубай. В аудиоформате можно послушать большинство его стихов и романы "Депеш мод", "Ворошиловград".

Проект "роздІлові"

Проект "роздІлові" соединил тексты Жадана и экспериментальный шумовой звукоряд.

Фильм "Дике поле" по роману Жадана показал хорошие результаты в прокате

"Мы попытаемся показать пространство между буквами и строками, попробуем почувствовать сквозняк, который появляется между разделительными знаками, заставляя текст возвращаться к свету и выходить из темноты. Для нас это большая интрига — услышать дыхание тишины, говоря о любви и забвении, смерти и вдохновении, героях и призраках", – рассказывал Жадан о "РоздІлові".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (4)

Все по теме:

Литература, Писатель, День рождение, Сергей Жадан.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Названа главная причина женского долголетия
02 Гороскоп на завтра, 23 августа 2019: все знаки Зодиака
03 Маникюр 2019: потрясающие идеи лунного френча
04 Оригинальные поздравления с днем рождения 23 августа: стихи и открытки
05 Зеленский переговорил по телефону с Туском: что обсуждалось
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Определена схема размещения депутатов в зале заседаний ВР
Определена схема размещения депутатов в зале заседаний ВР
Зеленский: Альтернативы Дню Независимости нет
Зеленский: Альтернативы Дню Независимости нет
С декабря дома начнут строить по-новому: стали известны новые нормы
С декабря дома начнут строить по-новому: стали известны новые нормы
Баффи возвращается: Сара Мишель Геллар сыграет в новом сериале
Баффи возвращается: Сара Мишель Геллар сыграет в новом сериале
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь