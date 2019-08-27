Прощание с летом: топ книг, посвященные теплой поре

1 "Вино из одуванчиков", Рэй Брэдбери Восхитительная повесть талантливого американского автора так и навевает мысли о давно ушедшем детстве. Ну и пусть лето канет в Лету, мы никогда не забудем звездных ночей, солнечных дней, запаха блинчиков по утрам. Эта книга – лучшая ода светлому детству.

2 "Серебристая бухта", Джоджо Мойес Лето – пора любви и страсти. Поэтому предлагаю вам насладиться романом о романе! События разворачиваются в милом городке на побережье Австралии. Именно сюда переехала Лиза Маккалин, жаждущая покоя после жизненных трудностей в большом городе. На ее беду в городок прибыл предприимчивый Майк Дормер, решивший создать здесь шумный курорт. Черта с два Лиза позволит ему разрушить идиллию. Вот только из неприязни и ненависти вдруг стало пробивать ростки другое чувство. Что же это?

3 "Ходячий замок", Диана Уинн Джонс Чарующая книга британской писательницы легла в основу одноименного аниме, над созданием которого трудился сам Хаяо Миядзаки. Это добрая история о загадочном волшебнике Хауле, обитающем в диковинном замке. Замок тот многим напоминает нашу избушку на курьих ножках, ведь строение может шагать! Однажды в обители мага появляется милая старушка, да только на самом деле это юная красавица, обезображенная злыми чарами.

4 "Дверь в лето", Роберт Хайлан Культовый фантастический роман о любви, предательстве, поисках лета и крепкой дружбе с тем, кто никогда тебя не подведет – с котом! Главный герой – талантливый ученый по имени Дэн, которому не повезло в жизни: любимая женщина ушла к лучшему другу. Мало было душевной боли, как коварная парочка решила отнять у Дэна его маленькую, но перспективную компанию. Насильно усыпленный предателями, Дэниел просыпается в будущем...

5 "Ночь нежна", Фрэнсис Скотт Фицджеральд Один из наиболее популярных романов Ф. С. Фицджеральда показывает нам все превратности любви. События переносятся то на берег французской Ривьеры, то в Рим. Главного героя не назовешь особо влюбчивым, но и ему не посчастливилось испытать муки любви сразу к двум женщинам: таким неординарным, таким манящим. Пока одна любовь медленно гаснет под пятой семейного быта, на ее фоне расцветает новая страсть.

6 "Зло под солнцем", Агата Кристи Сложно представить летний отпуск без прочтения увлекательной детективной истории. Среди произведений Агаты Кристи многие сюжеты разворачиваются в летнее время, в круизах и на курортах. Среди обилия детективов британской писательницы я решила выбрать культовый роман об одном из наиболее интересных расследований щеголеватого бельгийца. Эркюль Пуаро преспокойно отдыхал в комфортабельном приморском отеле, как вдруг одну постоялицу убили! Дамочка была особой вредной и порядком испортила жизнь практически всем другим гостям отеля. Вот только у подозреваемых есть алиби.

7 "Трое в лодке, не считая собаки", Джером Клапка Джером Восхитительная и смешная книга прямо пропитана летним настроением, оптимизмом, жаждой приключений и юмором. Трое немного напыщенных и бестолковых друзей по велению врача отправляются на отдых, в ходе которого они путешествуют в лодке по реке в компании очаровательного пса.

8 "Тринадцать маленьких голубых конвертов", Морин Джонсон Знаете, есть такие книги, после прочтения которых невыносимо хочется побывать на месте главного героя, чтобы испытать те же эмоции, пережить те же приключения. Наша главная героиня получает необычные подарки – крошечные голубые конверты, содержание которых может кардинально изменить ее жизнь. В первом конверте девушка находит деньги на билет до столицы Англии и указания не пользоваться телефоном и Интернетом, и взять с собой всего один рюкзак с вещами. В каждом следующем конверте есть подсказки, ведущие героиню к таинственному адресу в Лондоне.

9 "Таинственный сад", Фрэнсис Элиза Бернетт Это одна из душевных книг, после которых хочется плакать. Полная метафор история никого не оставит равнодушным. После трагической гибели безучастных родителей, замкнутую девочку отправляют к родственникам в Британию. Малышке сложно приспособиться к новой семье и к новому дому, однако ее ждет настоящий подарок судьбы. Однажды девчушка находит заброшенный сад и мало-помалу берется его восстанавливать.

10 "Сон в летнюю ночь", Уильям Шекспир Предлагаю разнообразить список летней литературы одним из величайших творений Шекспира. Данная пьеса демонстрирует классические истории любви, способной преодолеть все трудности. Сюжет так же описывает любопытные интриги и противостояние могущественных супругов – Оберона и Титании, царствующих в мире фей и духов. Это увлекательное сочетание волшебства и мелодрамы.

11 "Летний круиз", Трумен Капоте Если вам нравится "Завтрак у Тиффани", то непременно прочтите еще одну книгу того же автора. Правда, существуют сомнения касательно авторства Капоте. Дело в том, что сам Трумен говорил, будто уничтожил свою книгу, а спустя 30 лет после его смерти она вдруг чудесным образом вышла в свет. Возможно ли, что кто-то воспользовался громким именем Капоте для продвижения романа? Как бы там ни было, книга пришлась по душе любителям мелодрам. Главная героиня – богатая красавица Грейди – проводит лето в Нью-Йорке, где по уши влюбляется в простого парковщика.