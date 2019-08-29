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Атмосфера мрачной осени: топ-10 крутых осенних триллеров

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Атмосфера мрачной осени: топ-10 крутых осенних триллеров
22:34 Сегодня Телеграф miridei.com Фото: pixabay.com

Новости культуры:В этой подборке вы едва ли найдете кошмары и ужасы про монстров, тут есть нечто пострашнее, что мы там ценим в осенних триллерах.

  • 1

    "Сад бабочек", Дота Хатчинсона

    Сейчас эта книга на слуху у отечественных книжных блогеров и мы их прекрасно понимаем. "Сад бабочек" переведен свыше, чем на 20 языков, он стал настоящим бестселлером во многих странах. Это история о маньяке, который 30 лет держал не один десяток девушек в жестоком плену. Только вдумайтесь, 30 лет! Для своих пленниц мужчина построил чудо инженерной и ботанической мысли – огромный сад, окружающий его особняк. За красивым фасадом фонтанов и аллей менялось не одно поколение бедных страдалиц. Все эти девушки были разными, но их объединяла молодости и красота. Для каждой новой жертвы маньяк делал на спине татуировку в виде крыльев бабочки, ведь такими они и были для него. Жили красавицы недолго, а после смерти мужчина заливал их смолой, чтобы потом целую вечность любоваться крылышками.

  • 2

    "Чистая правда", Дэвид Болдаччи

    Если вы не хотите впадать в осеннюю спячку, то вам нужна динамичная книга, читающаяся на одном дыхании. В принципе, такая характеристика подходит для всех произведений Болдаччи, а его хитросплетения сюжетных линий восхищают даже Стивена Кинга, о чем он признавался в последних интервью.

    Когда-то Руфус гордо носит титул образцового солдата, потому что имел живой ум, звериную выносливость и силу. В нем был один минус – нежелание плясать под чужую дудку. Такой недостаток сыграл с ним злую шутку, ведь суд не увидел ничего такого в том, что дебошир убил маленькую девочку. Все доказательства против Руфуса, а сам он ничего не может сказать в свою защиту, только твердит, что не помнит событий того дня. Мужчину садят в тюрьму, где у него много времени для закрытия пробелов. Он постепенно начинает вспоминать прошлое и приходит к выводу, что осужден невиновно, а за поступком стоят те же люди, что посадили его в тюрьму. Вместе со своим братом Руфус намерен изменить незавидную для себя ситуацию.

  • 3

    "Прелесть", Джереми Хон, Джейсон А. Херли, Джон Роч

    Совместить мрачнейший осенний триллер и красивую картинку? Такое возможно, если создать нетипичный графический роман для взрослых. На сегодняшний день "Прелесть" считает одним из лучших комиксов-ужастиков во всем мире. Тема на первый взгляд простая: насколько люди могут быть одержимы своей внешностью. Но на самом деле это мощный философский роман на социальную тематику. Что если красота – это болезнь, и заразиться ею вполне реально, как и гриппом? Чтобы подхватить вирус, достаточно заняться с носителем сексом. Казалось бы, идеально, но пара детективов узнают истинную правду, которая на руку политикам и бизнесменам. Очень атмосферная и мрачная работа, подходящая как раз для встречи осени.

  • 4

    "Сломанные куклы", Джеймс Кэрол

    Шотландский писатель Кэрол создает отличные произведения, которые прекрасно попадают под определение классического триллера. В них есть хитроумные маньяки, серьезные следователи, гнетущая атмосфера и запутанный сюжет. Но при перечислении всех этих атрибутов невозможно описать те бездны тьмы, в которые проваливаешься вместе с главными героями.

    Джефферсона Уинтера нельзя назвать обычным детективов. Он будто пошел вопреки репутации в полицию, хотя является сыном одного из самых известных маньяков Америки. И если в органах ему не работать, то вот стать незаменимым консультантом в самых сложных делах – вполне. Тем самым мужчина будто стирает память об отце с себя. Новое дело привозит Уинтера в Лондон, где ему придется еще раз столкнуться с истиной о том, что не всегда можно починить то, что сломано. Маньяк похищает молодых девушек, но не убивает их, а делает лоботомию. Жертвы до конца дней не осознают окружающий мир и себя.

  • 5

    "Оставленные", Том Перротта

    Эту книгу Опра Уинфри назвала лучшей для себя за последнее время. Этой книге пел дифирамбы Стивен Кинг. Эта книга в 2011 году стала лучшим триллером в Америке. Эту книгу адаптировали в масштабный и мрачный сериал от HBO. И наконец-то ее перевели и у нас. Сюжет погружает нас в самые интересные грани социальной фантастики. Что будет, если однажды тысячи и даже миллионы людей просто исчезнут неизвестно куда с лица планеты? Так и случилось однажды, когда ровно 2% населения пропало с Земли. Трагедию мы видим через призму небольшого городка и семью шерифа. Когда сотни людей просто исчезли из города, Кэвину Гарви пришлось спешно наводить порядок. Его жена вступает в секту "Внезапного исчезновения", сын бросает школу и меняется, а на дочь страшно взглянуть. Возможно, вас заинтересует и сериал, он точно стоит просмотра этой осенью.

  • 6

    "Гретель и тьма", Том Перротта

    После выхода этой книги все критики, как один, трубили, что для усиления эффекта от прочитанного необходимо читать роман именно промозглой, темной осенью. И правда, "Гретель и тьма" – таинственная, мрачная, почти колдовская история. Сначала кажется, что это сказка, а потом она подкупает своей правдоподобностью. Тут немецкие легенды фантастично срастаются с былью Третьего Рейха. В книге переплетается две истории. Одна происходит в Вене, где доктор психологии находит сумасшедшую и потерянную девушку, забирает к себе и растит, словно цветок. Вторая – в семье врача Третьего Рейха, где маленькая дочь считает, что отец не издевается над детьми, а растит новую породу зверелюдей.

  • 7

    "Темные дороги", Тони О'Делл

    Роман, который издали в 40 странах. Тонкий психологический триллер с завораживающей атмосферой. Автор умело играет словами, и даже когда вроде бы ничего не происходит, у вас сами собой шевелятся волосы на затылке. Харли – умный, начитанный и интересный молодой человек, вот только он не развлекается с девушками, а прозябает в темном городишке. Не так давно его мать убила отца и отбывает пожизненное, а до этого отец издевался над ним и сестрами с извращенной фантазией. Он работает с утра до ночи, и старается не терять чувства юмора. А еще ночами ездит на своей развалюхе по лесам, где его поджидают мрачные тайны и небывалые сюрпризы.

  • 8

    "До самых кончиков", Чак Паланик

    Имя Паланика словно удачная торговая марка. Оно означает историю, которая просто разрывает воображение и одновременно пугает до глубины души своей правдоподобностью, страхом и кошмаром. Некоторые критики нервничали, что, дескать, после "Бойцовского клуба" он уже ничего не писал достойного. А потом также радостно потирали руки от "До самых кончиков". Новая история о том, как легко манипулировать нашими пороками и тайными желаниями, а Линус – тот, кто мастерски это делает. Создав новую линейку товаров для женщин "До самых кончиков", он возводит гедонизм в культ или религию. И никто не может сказать, где предел совершенства в этом фарсе.

  • 9

    "Голем в Голливуде", Джонатан Келлерман, Джесси Келлерман

    Что получается, когда в творческом союзе сходятся два именитых писателя, Джонатан Келлерман, который к тому же еще и психолог, и его сын Джесси Келлерман, автор бестселлеров "Зной" и "Гений"? Получается гремучая смесь в виде напряженного триллера с историей мести. Про Джейкоба можно сказать, что он во всем "бывший": студент Гарварда, несостоявшийся иешива, детектив. Зато он в настоящем алкоголик в депрессии, который перебивается в дорожной полиции. Его отец скоро ослепнет, а мать страдала биполярным расстройством. Но в один день происходит очень многое. В его квартире обнаруживается красивейшая женщина, которая также внезапно исчезает, а сотрудники таинственного отдела поручают расследовать убийства, совершенные из мести, только не ясно, кто кому мстит. Вскоре Джейкоб вообще должен отправиться на поиски в Прагу.

  • 10

    "Окраина", Бентли Литтл

    На обложке этого романа красуется хвалебная надпись от Стивена Кинга. И читая книгу, понимаешь, почему Король Ужасов хвалит творчество Бентли Литтл. У Грегори начинается новая жизнь, о которой он так мечтал. Выигрыш крупной суммы в лотерею позволяет обзавестись новым жильем. Закончив дела в Калифорнии, мужчина переезжает в аризонский городок, словно с открытки его детства. Воздух чистый, вокруг поля и благодать. Вот только бывшие хозяева дома предпочли умолчать, что раньше в нем происходили ужасные вещи. И что древнее зло буквально прорастает через каждую пору этого загадочного города.

    С любым из этих произведений вы почувствуете все тайны и загадки темной ночи.

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