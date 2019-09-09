Солист The Maneken появился на обложке нового провокационного романа

Новости культуры:Евгений Филатов украсил провокационный роман "Дилер реальности".

10 сентября состоится презентация дебютной книги-провокации от болгарского писателя Николаса Димитрова – "Дилер реальности". К сотрудничеству писатель пригласил солиста группы The Maneken Евгения Филатова, который появился на обложке издания.

По словам представителей издательства "Фабула", релиз может стать одним из самых скандальных. Все потому, что в книге "Дилер реальности" не церемонятся с мировыми религиями, а автор не боится описывать секс при приеме на работу, порнографические эксперименты над миллионами людей и распространение цифровых наркотиков.

"Каждый из нас сейчас создатель и дилер реальности. Мы ежедневно предлагаем, продаем, рекламируем совершенную цифровую иллюзию. The Maneken это делает с помощью музыки. В эпоху digital мы можем управлять миром и все обречены на вечную жизнь. В этом контексте лицо на обложке – символ того, что каждый из нас может стать брендом или даже Богом", – рассказал Николас Димитров.

Но не только из-за сюжета книгу можно с легкостью назвать провокационной. Над иллюстрациями к роману, который рассчитан на читателей в возрасте 18+, работала 13-летняя девочка.