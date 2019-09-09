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Солист The Maneken появился на обложке нового провокационного романа

Солист The Maneken появился на обложке нового провокационного романа
21:41 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: facebook.com

Новости культуры:Евгений Филатов украсил провокационный роман "Дилер реальности".

10 сентября состоится презентация дебютной книги-провокации от болгарского писателя Николаса Димитрова – "Дилер реальности". К сотрудничеству писатель пригласил солиста группы The Maneken Евгения Филатова, который появился на обложке издания.

По словам представителей издательства "Фабула", релиз может стать одним из самых скандальных. Все потому, что в книге "Дилер реальности" не церемонятся с мировыми религиями, а автор не боится описывать секс при приеме на работу, порнографические эксперименты над миллионами людей и распространение цифровых наркотиков.

"Каждый из нас сейчас создатель и дилер реальности. Мы ежедневно предлагаем, продаем, рекламируем совершенную цифровую иллюзию. The Maneken это делает с помощью музыки. В эпоху digital мы можем управлять миром и все обречены на вечную жизнь. В этом контексте лицо на обложке – символ того, что каждый из нас может стать брендом или даже Богом", – рассказал Николас Димитров.

 
 
 
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Приготуйтесь до скандальної книги! Ми відкриваємо #ПЕРЕДПРОДАЖ на дебютну книгу болгарського письменника Ніколаса Дімітрова «Дилер реальности»!! Це шалений кібер-панк!  . В недалекому майбутньому технічний прогрес перевершить усе, що ми знали досі (і навіть те, про що не здогадуємось). Не залишиться ні заборон, ні моралі, ні поваги до релігій. Усе заполонять розпуста, гаджети і наркотики. А для декого усе це відразу… Багатії потонуть у своїх збочених фантазіях в новій розробці таємничої медіакорпорації — Персональній Реальності. . Корпоративний шпигун Золтан Варго отримує завдання проникнути в надра корпорації, що створює ці реальності, щоб з'ясувати суть зловісного проекту, але сам виявляється втягнутий у диявольську гру. . Порнографічний експеримент над мільйонами людей і запуск першої цифрової релігії в світі ламають усі його плани, і Золтан відкриває для себе одну приголомшливу істину... На Книжковому Форумі у Львові автор презентує роман «Дилер реальности» мовою оригіналу, а вже в грудні книга з’явиться в українському перекладі . Прямо зараз книгу можна замовити у коментарях, діректі або на нашому сайті за акційною ціною 220 грн. . ⭐Діє акція Безкоштовна доставка Новою Поштою. . #скороупродажу #готуєтьсядодруку #новинкафабули #дилерреальности #ніколасдімітров #николасдимитров #видавництвофабула #дебютнийроман #фабула #fabulabook

Публикация от Видавництво «Фабула» (@fabulabook)

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Но не только из-за сюжета книгу можно с легкостью назвать провокационной. Над иллюстрациями к роману, который рассчитан на читателей в возрасте 18+, работала 13-летняя девочка.

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Все по теме:

Литература, Роман, Обложка, Солист, The Maneken, Евгений Филатов, "Дилер реальности".
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