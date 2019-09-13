Форум издателей-2019: на какие книжные новинки стоит обратить внимание

1 Павел Гюлле. Мерседес Бенц. Із багажником Автора этой книги - выдающегося польского прозаика, драматурга и сценариста - критика называет последним классиком польской литературы ХХ века В самом же романе рядом "параллельных" сюжетов связано два города, два ключевых персонажа, несмотря на кучу других героев, событий и приключений, трагедий и драм, а именно - Львов и Гданьск, между которыми пролегла вся история ХХ века от 1920-х до 1990-х. И большинство событий, которые объединяли города, которые впоследствии оказались под оккупацией (соответственно, "советов" и немцев), были мирового уровня - вроде львовских соревнований на воздушных шарах, которые были нагло оборваны приходом советских войск в Галицию. "І хоч я не мав із цього приводу щонайменших патріотичних фобій, - рассуждают в романе, - мені все ж таки було чогось шкода, бо міста́, які ми отримали навзамін, було дощенту зруйновано, було спалено, як Ґданськ і Вроцлав, зґвалтовано та споневажено, тим часом Львів і Вільно, вимордувані совєтською окупацією, комуністичними брудом і лишаями, вціліли, їхнє нове існування можна порівнювати з пацієнтом, який відновлює після тифу сили й давнішню вроду, тоді як Ґданськ і Вроцлав потребували ампутації кінцівок, пересадки серця, заміни нирок і печінки, протезування зубів та ще й тривалої терапії зламаного хребта, який склали дослівно з уламків, але який не міг гарантувати повноти життя, так само, як і численні пересадки шкіри, не згадуючи вже з делікатності про штучне око і протези замість пальців".

2 Николас Димитров. Дилер реальности По сюжету этого романа, в скором будущем, где популярны цифровые наркотики, не осталось запретов. Потребление достигло предела, мораль вышла из моды, религии превратились в фастфуд. Человечество живет в развлечениях, разврате и наркотиках. Элита практикует новый вид развлечения - Персональные Реальности, в которых можно воплотить любую преступную фантазию. Новый технокульт, творение таинственной медиакорпорации, обещает каждому бесконечные удовольствия и вечную жизнь в синтезированной персональной реальности. Между тем корпоративный шпион получает задание проникнуть в недра корпорации, создающей эти реальности, чтобы выяснить суть зловещего проекта, но сам оказывается втянутым в дьявольскую игру. Порнографический эксперимент над миллионами людей и запуск первой цифровой религии в мире ломают все его планы, и шпион открывает для себя одну потрясающую истину…

3 Макс Кідрук. Доки світло не згасне назавжди Этот роман - как разветвленные тропинки, собранные в одно сказание о трудном и опасном пути к себе. Неудивительно, что на самом деле - это книга с уникальным мобильным приложением и дополненной реальностью. Речь в ней о том, что любые попытки изменить прошлое - опасное дело, поскольку безжалостный мир всегда найдет способ заставить за них расплачиваться. Можно разве что жить этим прошлым, не влияя, а принимая таким, как есть, и пытаясь понять. По сюжету романа, сестры Рута и Индия, несмотря на необычные имена, проживают вполне обыденные жизни: Индия учится на врача, Рута заканчивает одиннадцатый класс. Все внезапно меняется, когда в результате несчастного случая погибает жених Индии. Ранее близкие сестры отдаляются, обвиняя друг друга в том, что произошло. И именно тогда, когда, казалось бы, из конфликта уже не выпутаться, Рута обнаруживает, что способна влиять на реальность во сне. Вскоре в ее сновидениях появляются причудливые тени, и чем ближе они подходят, тем больше меркнет свет вокруг девушки. За безудержным желанием вернуть прежнюю жизнь Рута не замечает, как каждый следующий сон становится все темнее.

4 Виктор Хорунжий. Дженнифер. Обитель скорби Отношения у героини этого романа с реальностью более чем сложные и нестандартные. После того, как в автокатастрофе, которая произошла при таинственных обстоятельствах, она осталась одна, и ей стали являться призраки-чудовища, которых никто, кроме нее не видел. "И тут она почувствовала чье-то присутствие - позади нее явно кто-то был… Резко обернувшись, девушка остолбенела - прямо перед собой она увидела огромного зверя, напоминавшего собаку. Вернее, он мог бы сойти за собаку, если бы не стоял сейчас на задних лапах, возвышаясь над Дженнифер на добрых полметра. Бурая шерсть свисала вниз грязными клочьями, из передних лап торчали загнутые когти". Неудивительно, что дальше триллер превращается в детектив, действие которого разворачивается в стенах психушки. Кроме кошмаров, а на самом деле - таинственной женщины-призрака, которая является героине - добавляются вполне реальные страхи. Например, смерти пациентов, которые происходят после того, как почтальон принесет письмо от таинственного Черного Господина. Или последствия пожара, который произошел в больничном архиве, и которые теперь снятся девушке. Неужели к этому имеет отношение ночная женщина? И что она хочет сказать? Впрочем, после того, как благодаря знакомой ее матери выясняется, что главная героиня не такая уж простая девушка, происходит из еще более необычной семьи, все становится на свои места. И начинается самое страшное, но очень интересное.

5 Юлія Чернінька. Лицар Смарагдієвого ордену. Інквізитор После всего, что случилось с маленьким и отважным героем в первой книге этой фантастической эпопеи, он стал хорошо рисовать. Все удивлялись сказочным существам, которые жили на его рисунках, даже не догадываясь, что он просто фиксирует увиденное в волшебном мире, где он побывал. Неужели чрезвычайные происшествия больше не повторятся? Прошло семь месяцев с тех пор, и однажды к настоящему герою все-таки пришли его давние друзья - верный кот Вовка-Слава и мудрый Гильдус Племиус. Как можно не прийти, когда славный город Люберн в опасности? Поэтому волшебные метаморфозы продолжаются, герою снова придется спасать мир и своих друзей, а враги стали еще более коварными и жестокими. "- Вітаємо вас, правителі чудового міста Люмберн, - вживается в знакомый образ наш герой. - Я, Смарагдієвий Лицар, прийшов до вас, щоб заручитися підтримкою на порятунок міста і його мешканців од чумної пошесті та інших негараздів". Кроме того, следует добавить, что этот захватывающий роман может спасти и от осеннего сплина и скуки, поэтому скорее в путешествие по миру невероятных приключений!

6 Олесь Доній. Трансформація української національної ідеї "Трансформации", о которых речь в этом сборнике, касаются прежде всего не жизни, а выживания украинской нации в разных "государственных" условиях. Поскольку жить всегда приходилось на "родной, не своей земле", то вариаций на тему будущего у наших провидцев было немало - от гетманской архаики к новизне президентской республики. "Українські мислителі до кінця не прописали те, на яких засадах має існувати новостворена держава, і на яких саме ідейних основах повинно творитися нове суспільство, - говорит составитель сборника Олесь Доний. - Тому Україна час від часу засвідчує чергову здатність до боротьби (майдани, відсіч російській агресії), однак збільшує своє відставання від країн євроспільноти. Можливо, варто не лише міняти політиків, а й навчитися працювати над цілями? Може, слід навчитися коригувати ідеї?" В целом 30 известных украинских историков, философов, политологов, культурологов дают в ней собственные ответы на вопросы о том, как развивалась "украинская идея", почему и на каком этапе она затормозила, и что нужно сделать, чтобы "украинская идея" вновь стала "украинская мечтой".