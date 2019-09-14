Быть родителем порой очень непросто: ТОП-5 книг по воспитанию детей

1 Людмила Петрановская – "Тайная опора. Привязанность в жизни ребенка" Психолог-педагог Людмила Петрановская очень доходчиво и легко поясняет, что такое привязанность в жизни ребенка и как она формируется. Совсем не секретный секрет, что все отношения основываются на любви. Детям же очень важно чувствовать ее в любом возрасте. Если научиться понимать и принимать своего ребенка, тогда будет проще выстраивать с ним доверительные отношения. В этой книге вы найдете ответы на многие вопросы, которые волнуют родителей детей любого возраста.

2 Памела Друкерман – "Французские дети не плюются едой. Секреты воспитания из Парижа" Американская журналистка Памела Друкерман, которая родила свою дочь в Париже, переехав туда жить, рассказала об особенностях воспитания детей в США и Париже. Памела рассказывает, что у французских детей есть четкий график уже с пеленок, они умеют ждать, пока их накормят или возьмут на руки, а в садиках у них вообще трапеза из четырех блюд. В книге также есть немного истории про возникновение яслей и известных педиатров. Эта книга не только про воспитание, но и про стиль жизни французов.

3 Светлана Ройз – "Практическое ребенковедение" Книга украинского психолога Светланы Ройз, которая будет полезна как начинающим родителям, так и с опытом. Каждая глава поясняет, как реагировать на поведение ребенка в любом возрасте. Как покормить ребенка, который отказывается есть, как путешествовать с ребенком, как пройти адаптацию в детский сад, как пережить кризис трех лет и подростковый и многие другие полезные советы специалиста.

4 Людмила Петрановская – "#Selfmama. Лайфхаки для работающей мамы" Чувство вины у матери может появляться от многих вещей. А от того, чтобы совмещать работу и воспитание ребенка, еще больше. Причем чувство вины в этом случае может появиться как само, так и с помощью окружающих, которые подливают масла в огонь своими нравоучениями. Психолог-педагог Людмила Петрановская рассказывает в книге, что быть хорошей матерью и отличным работником – возможно. Важно только избавиться от угрызений совести и переживаний. У работающих мам тоже вырастают замечательные дети. Специалист поделилась несколькими хитростями, которые помогут избежать жертв в гонке за двумя зайцами: карьерой и семьей.