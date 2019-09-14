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Быть родителем порой очень непросто: ТОП-5 книг по воспитанию детей

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Быть родителем порой очень непросто: ТОП-5 книг по воспитанию детей
14:07 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости культуры:Прочитав книги из этой подборки, вы начнете лучше понимать ваших детей.

  • 1

    Людмила Петрановская – "Тайная опора. Привязанность в жизни ребенка"

    Психолог-педагог Людмила Петрановская очень доходчиво и легко поясняет, что такое привязанность в жизни ребенка и как она формируется.

    Совсем не секретный секрет, что все отношения основываются на любви. Детям же очень важно чувствовать ее в любом возрасте.

    Если научиться понимать и принимать своего ребенка, тогда будет проще выстраивать с ним доверительные отношения. В этой книге вы найдете ответы на многие вопросы, которые волнуют родителей детей любого возраста.

  • 2

    Памела Друкерман – "Французские дети не плюются едой. Секреты воспитания из Парижа"

    Американская журналистка Памела Друкерман, которая родила свою дочь в Париже, переехав туда жить, рассказала об особенностях воспитания детей в США и Париже.

    Памела рассказывает, что у французских детей есть четкий график уже с пеленок, они умеют ждать, пока их накормят или возьмут на руки, а в садиках у них вообще трапеза из четырех блюд. В книге также есть немного истории про возникновение яслей и известных педиатров.

    Эта книга не только про воспитание, но и про стиль жизни французов.

  • 3

    Светлана Ройз – "Практическое ребенковедение"

    Книга украинского психолога Светланы Ройз, которая будет полезна как начинающим родителям, так и с опытом. Каждая глава поясняет, как реагировать на поведение ребенка в любом возрасте. Как покормить ребенка, который отказывается есть, как путешествовать с ребенком, как пройти адаптацию в детский сад, как пережить кризис трех лет и подростковый и многие другие полезные советы специалиста.

  • 4

    Людмила Петрановская – "#Selfmama. Лайфхаки для работающей мамы"

    Чувство вины у матери может появляться от многих вещей. А от того, чтобы совмещать работу и воспитание ребенка, еще больше. Причем чувство вины в этом случае может появиться как само, так и с помощью окружающих, которые подливают масла в огонь своими нравоучениями.

    Психолог-педагог Людмила Петрановская рассказывает в книге, что быть хорошей матерью и отличным работником – возможно. Важно только избавиться от угрызений совести и переживаний. У работающих мам тоже вырастают замечательные дети.

    Специалист поделилась несколькими хитростями, которые помогут избежать жертв в гонке за двумя зайцами: карьерой и семьей.

  • 5

    Анна Быкова – "Самостоятельный ребенок, или Как стать "ленивой мамой"

    Часто, когда у ребенка начинается период становления, мама начинает ему всячески помогать, подсказывать и подталкивать. Но кроме помощи, это может принести и вред. Ведь есть риск того, что ребенок просто не научится что-либо делать сам.

    Детский и семейный психолог Анна Быкова как раз и говорит, что, для того чтобы ваш ребенок стал самостоятельным, нужны условия. Она советует периодически включать "ленивую маму", при этом осознавая, что это делается в интересах ребенка.

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