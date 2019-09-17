"Чтение спасет страну": Во Львове стартует BookForum

Новости культуры:Всего на фестиваль приедут авторы из более 30 стран мира.

Во Львове с 18 по 22 сентября развернется грандиозный Праздник Книги, который уже 26-й год подряд открывает любителям литературы новые имена, новые произведения, новые захватывающие события и встречи.

"Во время фестиваля город превратится в настоящий литературный карнавал, ведь события BookForum охватят более 30 локаций",- рассказал на брифинге заместитель городского головы Львова по вопросам развития Андрей Москаленко.

По его словам, в дни Форума в город приедут десятки известных зарубежных писателей, журналистов и очень важно донести до них, что многие украинцы до сих пор незаконно находятся в российских тюрьмах. Об этом рассказывал недавно освобожденный узник Кремля Олег Сенцов.

Фокусная тема 26 BookForum - название одной из поэм Григория Чубая - "Відшукування причетного". На ней базируется целая программа.

В рамках импрезы будут действовать 250 дискуссионных площадок. Будут обсуждаться как общественно важные темы - экономика, политика, так и узкоспециализированные, в частности, проблематика перевода.

Среди почетных гостей 26 BookForum: Арундати Рой - индийская экофеминистическая писательница, пишет на английском, активистка по вопросам социальной справедливости и экономического неравенства, противница неолиберальной глобализации.

Посетят событие азербайджанский писатель и журналист, лауреат литературных конкурсов, автор мирового бестселлера "Сладкая соль Босфора" Эльчин Сафарли, армянская писательница, пишет в жанре магического реализма и фэнтези Марьям Петросян. Она - автор мирового бестселлера "Дом, в котором ...". Входит в топ-10 оппозиционных русскоязычных писателей.

Впервые во время BookForum состоится перевод событий на жестовый язык: 14 из них для людей, которые не слышат.

Также уже второй год подряд BookForum становится площадкой для знакомств с авторами международной платформы Versopolis. В этом году его посетят поэты из Испании, Германии, Боснии и Герцеговины. Для европейских авторов BookForum - возможность выйти на новый издательский рынок и выдать свои книги на украинском.

Кроме того, BookForum станет одной из локаций "Grand Tour" - 2-летнего путешествия поэтов литературными фестивалями Европы. Специально к этому событию Немецкая академия языка и поэзии выдала одноименный сборник, в который вошли 730 стихотворений современных поэтов, среди них и украинских - Остапа Сливинского, Галины Крук, Андрея Бондаря и других.