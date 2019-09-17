"Тайны Киевской Софии": в столице представили детскую книгу-путеводитель

Новости культуры:Интерактивную детскую книгу-путеводитель под названием "Тайны Киевской Софии", которая станет хорошим дополнением для занятий в школах, презентовали в Киеве.

Проект Национального заповедника "София Киевская" и издательства "Балтия-Друк" не только в игровой форме познакомит детей с выдающимся памятником XI в. - Софийским собором, но и станет дополнительным материалом для методических занятий в младшей и средней школе.

Об этом рассказали участники презентации, состоявшейся в НЗ "София Киевская".

"В Софии Киевской мы проводим интерактивные детские программы, детские экскурсии, квесты - на украинском и английском языках. Таким образом мы приучаем детей к уникальным памятникам мирового наследия. Нам хотелось еще иметь книгу, которая бы познакомила ребенка с Софией, поскольку такой литературы, которая бы знакомила детей с выдающимися памятниками истории, архитектуры, еще очень мало", - отметила генеральный директор Национального заповедника "София Киевская" Неля Куковальская.

По ее словам, над проектом ученые заповедника совместно с издательством "Балтия-Друк" работали целый год.

"Книга будет очень интересна для детей от 7 до 12 лет. Здесь можно увидеть, как выглядела княжеская семья основателей собора, узнать о самом соборе и достопримечательностях, которые находятся на его территории, какой образ жизни был у митрополита, каково было обустройство дома. Можно увидеть граффити Софии, по которому можно читать нашу правдивую историю, киевских княгинь, ставших известными во всем мире. Даже Томос здесь есть в кармашке" , - рассказала Куковальская.

Она также подчеркнула, что высшие учебные заведения у нас, к сожалению, не выпускают специалистов по музейной педагогике, в чем есть необходимость. Заповедник, в частности, акцентирует на новом подходе к музейному делу, в частности на работе с детской аудиторией.

"Эта профессия назрела, и назрела давно. Поэтому наши сотрудники специализируются на работе с детьми, консультируются с учителями школ, общаются с детьми, набираясь опыта", - сказала гендиректор.

Директор издательства Рута Маликенайте отметила, что "Балтия-Друк" начнет делать книги о музее для детей.

"И это первая наша интерактивная книга для детей. Ее мы решили сделать потому, что рынок детской книги развивается очень стремительно, и обычной книгой заинтересовать ребенка очень тяжело, нужно искать новые формы. И наша книга, хоть и выглядит небольшой, на самом деле на каждой странице, на каждом развороте, в каждом карманчике содержатся сюрпризы", - сказала она.

Маликенайте добавила, что работа над книгой была тяжелой, поскольку украинскому полиграфическому рынку крайне не хватает типографий, которые могут с этим справиться качественно и которые имеют необходимый опыт. А также подчеркнула, что это изысканная и изобретательная книга - абсолютно украинский проект, от идеи до готового продукта, который состоялся благодаря финансовой поддержке Украинского культурного фонда.

Кроме ученых заповедника "София Киевская", над проектом работали методисты Института педагогического образования Киевского университета им. Бориса Гринченко. Они разработали методику, по которой учителя будут работать с детьми в школах, отметила представитель Института педагогического образования, кандидат исторических наук Ольга Дударь.

"Благодаря таким изданиям есть шанс привлечь к книгам и в музеи детей, а учителя должны в этом немного помочь. Мы планируем провести презентацию этого издания для учителей начальных классов, учителей истории, украиноведения, ознакомить их с нашими предложениями, рекомендациями и привлекать их к работе. Если есть уже готовый инструмент, есть шансы на то, что юных посетителей в Софии Киевской станет больше" , - сказала Дударь.

Как сообщили на презентации, книгу по столичным школам для работы с детьми 1-5 классов будет распространять Департамент образования города Киева. Поскольку ее тираж - всего 1 тысяча экземпляров, книги будут выдавать каждой третьей школе для применения на уроках. Книга также будет изложена на отдельном сайте. Открыть электронный формат можно будет по двум QR-кодам: со ссылкой на сайт, где размещен PDF-формат книги и разработки уроков; со ссылкой на игровой квест о тайнах Софии Киевской. Для детей непосредственно в библиотеках будут размещены афиши с этими QR-кодами.