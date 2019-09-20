Объявлены победители Book Forum Best Book Avard-2019

Во Львове назвали книги-победители 26 BookForum, церемония награждения которых состоялась накануне вечером.
Во Львовском Дворце искусств, где проходят основные события Форума, состоялась церемония награждения лучших книг в рамках конкурса “Book Forum Best Book Avard-2019”. В нем приняли участие 517 книг от 103 издательств. 35 из них принимали участие впервые.
Гран-при получила книга Василия Косива "Украинская идентичность в графическом дизайне 1945-1989 годов", издательство "Родовид".
В номинациях Классическая украинская литература – Григорий Сковорода "Басни Харьковские", издательство "Terra Incognita".
Современная украинская проза: Марина Гримич "Клавка", "Нора-друк".
Современная украинская поэзия: Василий Голобородько "Яблоко добрых вестей", А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА.
Классическая иностранная литература в украинском переводе: Джеффри Чосер "Кентерберийские рассказы. В двух томах", "Астролябия".
Современная иностранная литература в украинском переводе: Арундати Рой "Министерство предельного счастья", "Видавництво Старого Лева".
Литература для детей от 0 до 5: Марьяна Савка "Семейная азбука", "Видавництво Старого Лева".
Литература для детей от 6 до 8: "Фонтан сказок. Современные украинские сказки", "Фонтан сказок".
Литература для детей от 9 до 12: "Экспедиция с муравьем Софи".
Литература для подростков и YA: Стефан Каста, Бу Моссберг "Банзай. Япония для любознательных", "Время мастеров".
Non-fiction.: Зофия Фабьяновська-Мицык "Большая картина", "Урбино".
Биография: Серия "Фигуры культуры": "Повесть о Николае Зерове", Л. Ушкалов "Очарование энергии: Михаил Драгоманов", "Дух і літера".
История: "Ялта. Цена мира", "Клуб Семейного Досуга".
Война на Донбассе, аннексия Крыма, переселенцы: Евгения Подобная "Девушки срезают косы", "Люта справа".
Визуальная книга: Татьяна Павлова "Евгений Павлов. Скрипка", "Родовид".
Комиксы и графические романы: Ярослав Свит "Трое против Зла. Двухтомник", Комикс-студия "Світи".
Научная литература: Богдан Мисюга "Герметичные круги Карла Зверинского", Музей современного украинского искусства Корсаков.
Профессиональная литература: Игорь Гнесь "Архитектура интерьера: 20+", издательство Национального университета Львовская политехника.