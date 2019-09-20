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Объявлены победители Book Forum Best Book Avard-2019

Объявлены победители Book Forum Best Book Avard-2019
13:17 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости культуры:На конкурсе были присуждены ряд специальных и персональных отличий.

Во Львове назвали книги-победители 26 BookForum, церемония награждения которых состоялась накануне вечером.

Во Львовском Дворце искусств, где проходят основные события Форума, состоялась церемония награждения лучших книг в рамках конкурса “Book Forum Best Book Avard-2019”. В нем приняли участие 517 книг от 103 издательств. 35 из них принимали участие впервые.

Гран-при получила книга Василия Косива "Украинская идентичность в графическом дизайне 1945-1989 годов", издательство "Родовид".

В номинациях Классическая украинская литература – Григорий Сковорода "Басни Харьковские", издательство "Terra Incognita".

Современная украинская проза: Марина Гримич "Клавка", "Нора-друк".

Современная украинская поэзия: Василий Голобородько "Яблоко добрых вестей", А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА.

Классическая иностранная литература в украинском переводе: Джеффри Чосер "Кентерберийские рассказы. В двух томах", "Астролябия".

Современная иностранная литература в украинском переводе: Арундати Рой "Министерство предельного счастья", "Видавництво Старого Лева".

Форум издателей 2019: самые увлекательные новинки зарубежных книг
Форум издателей 2019: самые увлекательные новинки зарубежных книгЧитать полностью

Литература для детей от 0 до 5: Марьяна Савка "Семейная азбука", "Видавництво Старого Лева".

Литература для детей от 6 до 8: "Фонтан сказок. Современные украинские сказки", "Фонтан сказок".

Литература для детей от 9 до 12: "Экспедиция с муравьем Софи".

Литература для подростков и YA: Стефан Каста, Бу Моссберг "Банзай. Япония для любознательных", "Время мастеров".

Non-fiction.: Зофия Фабьяновська-Мицык "Большая картина", "Урбино".

Биография: Серия "Фигуры культуры": "Повесть о Николае Зерове", Л. Ушкалов "Очарование энергии: Михаил Драгоманов", "Дух і літера".

История: "Ялта. Цена мира", "Клуб Семейного Досуга".

Война на Донбассе, аннексия Крыма, переселенцы: Евгения Подобная "Девушки срезают косы", "Люта справа".

Визуальная книга: Татьяна Павлова "Евгений Павлов. Скрипка", "Родовид".

Комиксы и графические романы: Ярослав Свит "Трое против Зла. Двухтомник", Комикс-студия "Світи".

Научная литература: Богдан Мисюга "Герметичные круги Карла Зверинского", Музей современного украинского искусства Корсаков.

Профессиональная литература: Игорь Гнесь "Архитектура интерьера: 20+", издательство Национального университета Львовская политехника.

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Литература, Конкурсы, Book Forum Best Book Avard-2019, Book Forum, Львовский BookForum.
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