День рождения короля хоррора Стивена Кинга: подборка лучших книг

1 Зеленая миля Добро пожаловать в тюремную колонию в Холодных горах. Все осужденные убийцы ждут своей очереди пройти Зеленую милю. Сюжет настолько оголяет нервы, что невозможно оторваться от этой книги.

2 Противостояние "Противостояние" - постапокалиптический роман фэнтези, который представляет детальное видение полного распада общества после того, как случайный выброс вируса вызывает апокалиптическую пандемию, убивая над собой 99% населения мира. Однако и это еще не все. В игру вступает могучие злые силы.

3 11/22/63 Этот роман Стивена Кинга повествует о путешественнике во времени, который пытается предотвратить убийство президента Джона Ф. Кеннеди. Роман был опубликован 8 ноября 2011 года и быстро стал бестселлером номер один.

4 Сияние "Сияние" сосредотачивается на жизни Джека Торранса , начинающего писателя и выздоравливающего алкоголика, который занимает пост смотрителя в отеле "Оверлук" в Скалистых горах Колорадо. Его семья сопровождает его на этой работе, включая его маленького сына Дэнни Торранса, который обладает множеством экстрасенсорных способностей, с помощью которых он может видеть ужасающее прошлое отеля. Успех книги прочно утвердил Кинга как выдающегося автора в жанре ужасов. За романом последовало продолжение "Доктор Сон" , опубликованное в 2013 году.

5 Темная Башня "Темная башня" - это серия из восьми книг и одного короткого рассказа, написанного американским автором Стивеном Кингом, которые включают в себя темы из разных жанров, включая темную фантазию, научную фантазию, ужасы и вестерн.

6 Клатбище домашних жывотных Луи недавно переехал из Чикаго в Ладлоу со своей женой Рэйчел, детьми и домашним котом. Рядом с их домом местные дети создали кладбище для собак и кошек, убитых постоянным потоком транспорта на оживленной трассе. В глубине леса находится еще одно кладбище, древнее индийское, зловещие свойства которого Луи обнаруживает лишь только тогда, когда убивают их семейного кота. Роман был номинирован на премию World Fantasy Award за лучший роман в 1986 году.