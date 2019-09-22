Лучшие книги октября 2019: что почитать в следующем месяце (Фото)

1 "Погоня", Элли Кеннеди Они – полные противоположности. Спортивные мужчины с татуировками – не ее типаж. Да и он о ней не самого лучшего мнения. На первый взгляд, из чувств между ними существует только пренебрежение. Только как долго они смогут противостоять безумному притяжению друг к другу?

2 "Артур Рэйш. Темный маг (сборник)", Александра Лисина Ужасающий клубок интриг царит в этом месте. Жертвоприношения и ритуальные убийства, неожиданные находки тел, пропадающие в неизвестность люди. Кто сможет победить все это? Кто возьмется за расследование? Справиться с этой работой сможет только темный маг…

3 "Остальные здесь просто живут", Патрик Несс Патрик Несс прославился на весь мир романом "Голос монстра" - бестселлером о переживаниях маленького мальчика. Это одна из книг, от которых хочется плакать. Если вам нравится творчество Несса, непременно прочтите и этот роман. Постоянная битва происходит между нечистью и крутыми ребятами со стильными стрижками в этом странном городке. Каждый день здесь происходят интересные события: то спустятся инопланетяне, то вампиры объявятся, и какая-нибудь девушка влюбится в одного из них... Но Майки – простой парень, который хочет окончить школу и поступить в хороший колледж. Он почти уже пригласил школьную красавицу на выпускной балл, но тут появился загадочный новенький, который портит все планы.

4 "Потерянные цветы Элис Харт", Холли Ринглэнд Цветы и книги – вот чем живет девятилетняя Элис. В ее жизни все непросто: она живет с деспотичным отцом за городом, который не разрешает покидать их ферму. У девочки совсем нет друзей, поэтому мама учит ее языку цветов. В скором времени случается страшная трагедия, меняющая жизнь ребенка. Элис приходится переехать к бабушке на цветочную ферму. Сможет ли она привыкнуть к новой жизни и как в этом могут помочь цветы?

5 "Возможно, на этот раз", Кэйси Уэст Софи Эванс специалист в области флористики, она отвечает за оформление главных событий города. На всех этих мероприятиях присутствует сын знаменитого шеф-повара. Входя, он моментально очаровывает большинство девушек мероприятия. Но не Софи. Она не отвлекается на всякие глупости. Девушка нацелена собрать портфолио и поступить в школу дизайна, а этот парень, по ее мнению, лишь усложнял бы ей жизнь. Или нет?

6 "Это очень забавная история", Нед Виззини Автор этой книги, который сам лечился в психиатрической клинике, написал поистине трогательную историю. К сожалению, сам Виззини (в отличие от своих героев) так и не смог преодолеть затяжную депрессию. Жизнь писателя трагически оборвалась в 2013 году, когда Нед покончил с собой, спрыгнув с крыши. И творчество, и личность Виззини заставляют задуматься над тем, как прекрасна жизнь и как важно сохранить ее. В октябре фанаты произведения смогут приобрести новое издание книги. Ну а тем, кто хочет насладиться экранизацией, мы советуем одноименную ленту, вошедшую в топ фильмов от депрессии. Амбициозный парень Крейг хочет добиться больших успехов в жизни. В его планы входит поступление в лучший университет и престижная работа. Но его мечты сталкиваются с айсбергом непомерной учебы. Ему становится сложно учиться. Он перестает даже спать и попадает в психиатрическую больницу. Это место изменит его жизнь. Здесь парень найдет поддержку и даже любовь.

7 "Хрустальные звезды", Дж.Э. Шеверс Под иностранным псевдонимом скрывается авторский дуэт отечественных писателей. Юрий Трегуб и Ирина Валерина решили выпустить книгу, взяв себе фамилию своих же героев. Вот такой вот интересный литературный ход. Тихая ферма в Северной Америке. Канун Рождества. Холодная погода и пронзающий ветер. Казалось бы, что может произойти? Все резко летит кувырком, погода меняется. Леса зарастают лианами и прекрасно пахнущими растениями. Очень много загадок, на которые пока нет ответа... Лиса и Макс попытаются выяснить, что произошло.

8 "Ее секрет", Наташа Лестер Англия, 1918 год. Юная Леонора живет в маленькой деревушке и мечтает производить свой бренд женской косметики. Первые попытки не увенчиваются успехом. Девушка решает переехать в Америку, чтобы открыть свой магазин. Спустя много лет она встречает талантливую балерину со схожей мечтой. Они объединяются. Две женщины. Одна мечта. К чему это приведет?

9 "Вкус итальянской осени. Кофе, тайны и туманы", Юлия Евдокимова Италия прекрасна в любое время года. Осенью она становится особенной. Автор советует читать книгу под дивный аромат чашечки кофе. Вы полюбите Италию даже если никогда не бывали там. Эта книга передаст атмосферу. Вы будете путешествовать по самым интересным и уютным местам этой чудесной страны.