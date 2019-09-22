Форум издателей во Львове: украинский режиссер представил свою книгу (Видео)

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17:22 Сегодня Телеграф www.ukrinform.ru Фото: Twitter

Новости культуры:В воскресенье, 22 сентября, Олег Сенцов презентовал свою новую книгу "Маркетер".

"Что касается книги "Маркетер" - она написана за 11 дней полтора года назад", - сказал Сенцов.

Он добавил, что в лагере строгого режима, в котором он находился (Лабытнанги - ред.), "не так много свободного времени, как кажется".

"Там были каникулы, выходные, было больше свободного времени... Я давно эту книгу запланировал... Это касается всей моего творчества. Мне какие-то вещи приходят в голову, и там они могут сидеть годами, я их обдумываю, даже ничего не записывая. Эти вещи вызревают... И эта книга тоже долго вызревала... Я себе прикинул, о чем я хочу написать, что у меня созрело. Так получилось, что как раз было 11 тем и 11 рассказов. То есть, 11 рассказов и 11 выходных. А когда такие вещи совпадают, то это не случайно, значит, все правильно", - подчеркнул Сенцов.

Он отметил, что "Маркетер" является продолжением книги "Жизнь". "Но она (книга "Маркетер"- ред.) немного другая (чем книга "Жизнь"- ред.). В том плане, что в "Жизни" только автобиографические рассказы, а в "Маркетере" несколько рассказов о других людях, о моих друзьях, о тех, кого хорошо знаю", - отметил режиссер.

Сенцов добавил, что "Маркетеру" касается его студенческих лет.

Он также объяснил название книги.

"Это было в 90-е годы. Я поступил в институт - Крымский факультет Киевского национального экономического университета, на специальность "маркетинг". И когда мы собрались всей группой 1 сентября, то не знали свою специальность, не было слова "менеджер"... И мы пришли тогда к смешному слову - "Маркетер". Затем мы, конечно, узнали, что являемся маркетологами, но прошло уже год..." - добавил Сенцов.

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Он отметил, что пытается писать честно и при этом интересно, и ни в "Жизни", ни в "Маркетере" нет выдумок, "все написано так, как было".

На презентации книги также присутствовали украинская актриса Римма Зюбина, правозащитник, представитель Центра гражданских свобод Александра Матвийчук и другие.

Зюбина также зачитала на презентации отрывки из "Маркетера".

Книга вышла в "Видавництві Старого Лева".

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Львов, Видео, Новая книга, Презентация книги, Олег Сенцов, Маркетер, Форум издателей-2019.
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