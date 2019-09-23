Если Вы хотите изменить свою жизнь к лучшему, то эти книги точно для Вас

Эссенциализм
Эта книга о новом подходе к делам и обязанностям, который сделает вашу жизнь проще, а вас — счастливее.
В современном мире кроме виртуальных атак, непрекращающегося потока рабочих и личных просьб, мы ежедневно сталкиваемся с выбором: на какие из наших увлечений потратить время, какими проектами заняться, куда пойти учиться...
Как изменить ритм жизни, освободиться от всего лишнего и найти свой путь, рассказывает писатель и бизнес-тренер Грег МакКеон. Его советы пригодятся всем, кому не хватает времени на самое важное.
Будь лучшей версией
Любой человек может стать выдающимся, чем бы он ни занимался. Ведь важно не то, что вы делаете, а то, кем вы являетесь. Такой вывод сделал Дэн Уолдсмит, исследовавший более 1000 историй обычных людей, добившихся успеха в бизнесе, науке, политике и спорте. Выяснилось, что все они имели несколько общих черт, о которых и рассказывает автор.
Эта книга вдохновит вас на новые достижения в работе и любых других сферах жизни. Вы узнаете, почему вы еще не там, где хотите быть, и как наполнить жизнь невероятными возможностями.
Важные годы
Кто-то называет годы с двадцатого по тридцатый второй молодостью, кто-то — началом взрослой жизни. Доктор Мэг Джей, клинический психолог, утверждает, что это самое важное десятилетие в жизни человека.
По ее мнению, в этот период стоит всерьез задуматься о работе, любви, физическом и интеллектуальном развитии. Умная и конструктивная книга о годах, которые нельзя тратить впустую.
Вас ждут реальные истории из жизни и свежие научные исследования. А также наблюдения психологов, социологов, неврологов, экономистов и топ-менеджеров, занимающихся кадровой политикой.
Мечтать не вредно
Бестселлер с 35-летним стажем о том, как претворять мечты в жизнь. Эта легендарная книга поможет обнаружить свои сильные стороны и скрытые таланты, а потом наметить путь к цели и осуществить задуманное.
Барбара Шер уверена: стать творцом собственной жизни легче, чем кажется. Просто надо быть смелее: мечтать, читать, делать. Книга действительно достойна восхищения (не зря она вышла в 1979 году и до сих пор популярна). Она написана, чтобы сделать вас победителем. Человеком, который получает то, что хочет.
Развитие силы воли
Книга для тех, кто хочет научиться самоконтролю и стать хозяином своей судьбы.
Известный американский психолог Уолтер Мишел рассказывает, как развить силу воли и применять ее, сталкиваясь с повседневными вызовами: необходимостью сбросить лишний вес, отказаться от курения, подготовиться к увольнению и другими важными проблемами.
Майндсайт
Многие люди страдают от «ментальных ловушек»: навязчивых состояний, колебаний настроения, тревожности, неприятных воспоминаний. Как избавиться от этих проблем и стать счастливым человеком?
Психиатр Дэниел Сигел рассказывает о важном навыке, способном изменить к лучшему вашу жизнь. Этот навык — способность фокусироваться на своем внутреннем мире и абстрагироваться от «автопилота» — укоренившихся иррациональных привычек. Реальные истории из книги доказывают: мы в силах менять себя, свой мозг и свою жизнь.
Память не изменяет
Нейробиологи утверждают, что не бывает хорошей или плохой, короткой или долгой памяти. Есть память хорошо или плохо тренированная. «Улучшить память не только возможно, это еще и интересно», — говорит психолог Анхельс Наварро. Вы согласитесь с этим утверждением, когда увидите увлекательные упражнения для тренировки мозга из этой книги.
Выполняя их, вы будете не только тренировать память, но и развивать другие когнитивные способности, в число которых входят внимание и мышление.
Источник энергии
Эта книга поможет избавиться от переутомления и стресса. Автор, эксперт по продуктивности, рассказывает, как оставаться энергичным на протяжении 15–19 часов бодрствования и не испытывать чувства усталости.
Рабочие дни больше не покажутся вам слишком тяжелыми и загруженными, а по вечерам вы будете достаточно активны, чтобы заняться личными целями. Книга для всех, кто хочет успевать больше на работе и находить время на семью, отдых и увлечения.
Легкий способ перестать откладывать дела на потом
Эта книга будет полезна всем, кто постоянно откладывает сложные и неприятные занятия, а потом пытается сделать невозможное за один день. Известный психолог Нейл Фьорк избавляет своих клиентов от прокрастинации вот уже 30 лет; и он считает, что склонность откладывать дела на потом — симптом более глубинных явлений, а именно: потери мотивации и перфекционизма.
Рекомендации из книги научат продуктивности людей, которых пугает одна лишь мысль о том, чтобы начать дома ремонт или завершить рабочий проект.
Никогда не ешьте в одиночку
Автора этой книги журнал Forbes назвал «одним из самых общительных людей в мире». И не зря: Кейт Феррации — нетворкер № 1. Он, как никто другой, знает, что самый важный навык в бизнесе (и не только) — умение строить отношения.
Кейт утверждает: «Разумеется, создание разветвленной сети связей — это не единственная вещь, которая требуется для успеха, но если вы строите свою карьеру и жизнь с поддержкой друзей и знакомых, то это неоспоримое преимущество». Книга рекомендуется к прочтению всем, кто хочет открыто и искренне общаться с людьми, выстраивая при этом сеть полезных контактов.