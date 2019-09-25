Увлекательные книги для обязательного прочтение этой осенью (Фото)

Новости культуры:Давайте настроимся на осеннее настроение с помощью этих увлекательных произведений.

1. "Лето, прощай", Рэй Брэдберри

Данное произведение является продолжением романа "Вино из одуванчиков", упомянутого нами в лучших книгах для летнего настроения. Сюжет повествует о полюбившемся читателе мальчонке по имени Дуглас Сполдинг, демонстрируя его жизнь в небольшом американском городке.

2. "Канун всех святых" Рэй Брэдбери

Еще одна осенняя книга все того же автора. Сложно представить осень без Хэллоуина, ставшего популярным не только заграницей, но и в славянских странах. В этом произведении все пронизано загадочной и такой древней историей Хэллоуина. И хотя многим может показаться, будто этот праздник исключительно родом из англоязычных стран, после прочтения этой книги понимаешь, как много общего может оказаться у совершенно разных народов. Вас ждет интереснейшая и чуть мрачная сказка.

3. "Вечеринка в Хэллоуин", Агата Кристи

Неудивительно, что события одного из романов Кристи разворачиваются в канун Дня всех святых, окутанного мистикой. Эркюль Пуаро вместе с Ариадной Оливер берется расследовать обстоятельства жуткого убийства маленькой девочки, которая перед своей кончиной хвастала тем, что стала свидетельницей настоящего преступления.

4. "Ночь в одиноком октябре", Роджер Желязны

Роман так же издавался на русском языке под названиями «Ночь в тоскливом октябре» и «Тоскливой октябрьской ночью». Свою книгу автор посвятил видным творцам, работавшим в мистическом жанре. Среди них Говард Лавкрафт, Эдгар Алан По, Мэри Шели и другие. И снова сюжет тесно связан с Хэллоуином. Главным героям предстоит принять участие в необычной игре, о которой простым смертным даже неизвестно. Раз в несколько десятилетий (аккурат в полнолуние на День всех святых) открывается портал между нашим миром и миром Древних. Пока одни создания стремятся вырваться в мир людей, другие всеми силами пытаются их удержать, закрыв проход между вселенными.

5. "Осень патриарха", Габриэль Гарсиа Маркес

Остро социальный роман Маркеса сосредоточен на жизнеописании вымышленного тирана, прототипом для создания которого послужили практически все мало-мальски известные диктаторы. Сакриас произошел из бедных слоев населения, однако вырвался на самую вершину власти. Его история окутана тайнами и сплетнями, нередко противоречащими друг другу.

6. "Тысяча осеней Якоба де Зута", Дэвид Митчелл

Данная книга входит в список литературы, рекомендованной Стивеном Кингом. Такой видный писатель плохого не посоветует. Да и сам Митчелл прекрасно зарекомендовал себя бестселлерами «Облачный атлас» и «Голодный дом». События описывают жизнь молодого парня из Голландии, который отправился в Японию, чтобы разбогатеть. Деньги нашему герою нужны позарез, иначе отец его возлюбленной не даст добро на брак. Вот только как жизнь ни планируй, у нее на нас свои планы. Поездка затягивается и Якобу предстоит встретить новую любовь на чужбине.

7. "Одиночество в Сети", Януш Леон Вишневский

Многие любят осенью почитать книги, навевающие меланхолическое настроение. К их числу можно отнести бестселлер Вишневского, в котором затрагиваются извечно актуальные темы: одиночество, несбывшиеся надежды и самое недолговечное из всех вечных чувств – любовь.

8. "Осень", Али Смит

Честно признаюсь, эта книга вызвала у меня противоречивые эмоции. Лично мне было сложно читать ее из-за обилия коротких предложений – слишком коротких для моего, избалованного философской литературой ума. Однако надо признать, что краткость тут обусловлена литературным приемом. Фразы, сжатые до минимума, напоминают обрывки мыслей. Это одна из тех книг, которые читаешь-читаешь и никак не можешь понять, что за герои перед тобой, откуда они взялись и куда направляются. У меня прочитанное ассоциировалось с поездом: вот ты сидишь у окна, а за ним вспыхивают фрагменты чьих-то жизней. Бац – сгорбленный старичок понуро думает о чем-то своем. Бац – чему-то заливисто смеется ребенок. Бац – куда-то торопится деловая дама… Наверное, не надо докапываться до сути таких персонажей. Может, достаточно просто следить за ними, как пассажир из окна поезда?

9. "Дневник осени", Белла Торн

А вы знали, что Белла Торн не только известная актриса и певица, но еще и писательница? Само собой, мы не можем обойти стороной такой популярный литературный жанр, как любовные романы. И, в частности, надо упомянуть роман о сильной женщине. В данном произведении героине придется преодолеть вражду окружающих, вызванную недовольством ее соперницы. Интересным решением стал выбор имени для главной героини, ведь девушку зовут Отем Фоллз – оба слова в английском языке значат "осень".

10. "Осенний призрак", Монс Каллентофт

Холодная осенняя ночь окутала графское гнездо, даровав идеальную авансцену для мрачного убийства. Йерре Петтерссон – выскочка и простолюдин – совсем недавно стал владельцем роскошного особняка, а теперь мужчина покоится на дне старого рва. Загадочный убийца нанес жертве множество ножевых ранений, что говорит о крайне глубокой личной неприязни. Быть может, бедолагу убили бывшие владельцы поместья? Ведь им – представителям высшего сословия – пришлось расстаться с семейным очагом из-за нужды. А к таким людям, как Петтерссон, они привыкли относиться с презрением.

11. "Сентябрь", Розамунда Пилчер

Этот роман придется по душе тем, кто любит рассуждать о человеческой душе. Главная героиня – Верена Стейнтон – готовится к празднованию важного события, ведь ее дочь скоро станет совершеннолетней. На дне рождения соберется немало разношерстных гостей, о каждом из них можно рассказать свою историю.

12. "В конце ноября", Туве Янссон

Тем из вас, в чьих душах еще жива любовь к детским историям, предлагаю поностальгировать о детстве за прочтением дивной книги Туве, ведь писательница прославилась тем, что создала один из лучших циклов детских книг. Данное произведение на русском так же выходило подболее поэтичным названием "В глубине ноября". Мы перенесемся в долину муми-троллей, где встретимся со Снусмумриком и другими друзьями чудаковатого семейства. На дворе стоит ноябрь и зима уже не за горами, Снусмумрик выбрал не самое удачное время для путешествий. В такую погоду лучше сидеть дома. Кстати, пора бы наведаться в гости к муми-троллям. Их домик легко найти, ведь золотистый огонек керосиновой лампы подобен маяку, освещающему путь сквозь холодные осенние вечера.