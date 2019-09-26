Одну из первых копий дебютной части "Гарри Поттера" продали за немалую сумму

Новости культуры:Редкую копию книги "Гарри Поттер и Философский камень" продали за кругленькую сумму.

Британская писательница Джоан Роулинг стала одной из самых известных авторов благодаря серии книг, а впоследствии фильмов о мальчике-волшебнике, которого звали Гарри Поттер. Вполне вероятно, что она и догадываться не могла, какую славу получит благодаря магической истории, и не ожидала, что первые экземпляры книг будут продавать за баснословные суммы.

Уже более восьми лет фанаты саги о Гарри Поттере ждут продолжения в виде нового фильма. Однако пока автор известной серии представила всего одну книгу в стиле пьесы под названием "Гарри Поттер и проклятое дитя". Однако, как сообщает издание MyLondon, не только новые части "Гарри Поттера" пользуются популярностью.

Согласно официальным данным, тираж книг о магическом мальчике составил более 400 миллионов экземпляров. Однако наибольшую ценность в мире книголюбов до сих пор получают первые экземпляры, увидевшие свет в 1997 году. Именно за такую копию "Гарри Поттера и Философского камня" один из заядлых поклонников отдал из своего кармана 30 тысяч фунтов стерлингов (37 тысяч долларов) тогда как книга была представлена на аукционе с низкой оценкой в 15 тысяч фунтов стерлингов (18 тысяч 500 долларов).

Как отмечается в источнике, за потертой обложкой скрываются оригинальные рисунки, которые отреставрировали и повторно заламинировали, чтобы избежать уничтожения.