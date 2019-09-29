"Недетские" книги о детях: сочинения, суть которых становится понятна далеко не в детстве

"Среди овец и козлищ", Джоанна Кэннон
В маленьком и очень тихом городе, где все друг друга знают, неожиданно пропадает девушка. Никто не понимает, что происходит. Полиция опустила руки. Но десятилетние девочки верят в спасение девушки. Они решили взять дело в свои руки и раскрыть дело.
"Вино из одуванчиков", Рэй Брэдбери
Эта книга об удивительных событиях, которые происходили с двенадцатилетним мальчишкой одним насыщенным летом. Три месяца испытаний. Произведение окутывает всех читающих летней теплой атмосферой. Лишь с возрастом начинаешь поистине понимать всю ценность "Вина из одуванчиков". Эта книга - будто машина времени, отправляет каждого в детство. Открываешь книгу и тебе снова двенадцать. Если вдруг одолеет слякотная меланхолия осенних дождей, если вам захочется солнца, непременно прочтите данный роман, ведь это лучшая книга для летнего настроения.
"Весь невидимый нам свет", Энтони Дорр
Любовь помогает жить в трудные времена даже если это Вторая мировая война. События развиваются вокруг очаровательной французской слепой девочки и не менее милого немецкого мальчика. Умопомрачительная тяга друг к другу.
"Убить пересмешника", Ли Харпер
Главной героиней этого воспитательного романа является шестилетняя девочка, живущая со своим братом и отцом-адвокатом. Ей предстоит пережить судебное разбирательство над невиновным человеком. Это чернокожий парень, которого когда-то боялись многие дети. Данное произведение считается лучшим романом для подростков, поскольку оно взращивает в юном читателе способность сопереживать. Однако опыт говорит о том, что книгу куда лучше понимают взрослые. К вящей радости поклонников Харпер, не так давно была опубликована вторая часть книги, вышедшая под заголовком "Пойди поставь сторожа".
"Дом, в котором...", Мариам Петросян
История не о простом интернате для детей, а о целой вселенной со своими приключениями и тайнами. Герои проживают здесь столько, сколько другие люди не переносят и за всю жизнь.
"Я захватываю замок", Доди Смит
Юная девчушка любит писать тексты. Она ведет тайную книгу о своей жизни. У нее большая семья. Они живут в огромном старинном замке и еле сводят концы с концами. Эта девочка покажет вам, как нужно справляться с вдохновением, преодолевать все на своем пути и добиваться поставленных целей.
"Дэвид Копперфилд", Чарльз Диккенс
Любовь, снова любовь. История о молодом человеке, который пытается проходить любые преграды во имя этого светлого чувства. У него нелегкая судьба, он пережил многое в своей жизни благодаря своему сильному характеру. У него стоит поучиться.
"Новенький", Трейси Шевалье
В "белой" школе пополнение. Сегодня в класс пришел новенький - чернокожий парень, сын дипломата. Здесь витают шекспировские страсти. В первый же день главный герой заполучает внимание самой популярной девочки в школе. Ему противостоит другой парень, который хочет разрушить союз этой парочки.
"Щегол", Донна Тартт
Это будоражащая история одного тринадцатилетнего одинокого мальчишки. Книга начинается с трагичной сцены. Главный герой попадает в музей со своей мамой, где случается взрыв. Теперь он совсем один. Детские проблемы в виде злого учителя и домашнего задания становятся нелепыми и малозначительными. Неприятности стали более серьезными. Мальчик умирает от тоски, помочь ему сможет только дружба и любовь. К слову, данный роман лег в основу одной из самых громких премьер сентября 2019-го. Вы можете не только насладиться книгой, но и посмотреть фильм с великолепной игрой актеров.
"Бабушка велела кланяться и передать, что просит прощения", Фредерик Бакман
У семилетней девочки есть лучшая подружка - её бабушка. Ей уже за семьдесят лет, но она сильно отличается от других старушек. Вместе с внучкой она путешествует в волшебную страну Просонье. Однажды бабушка уходит туда навсегда. Девочка может общаться с ней через письма. Старушка извиняется за свои ошибки перед другими людьми с помощью внучки.
"Заводной апельсин", Энтони Бёрджесс
Самое страшное то, что часть сюжета основана на личной трагедии писателя, которому довелось столкнуться с жестокостью подростковых банд. Впоследствии по мотивам книги был создан один из самых известных психоделических фильмов. Хотя Малкольм Макдауэлл был великолепен в роли Алекса, на момент съемок актеру было в районе 28 лет, в то время как герой книги еще подросток. Глядя на взрослого мужчину, зритель не может проникнуться истинным ужасом ситуации.
Главный герой - своеобразный пятнадцатилетний парень. У него хорошая любящая семья. Родители думают, что мальчик зарабатывает деньги честным путем. В это время Алекс состоит в криминальной банде и занимается не самыми добрыми делами. Автор поднимает достаточно сложные нравственные вопросы, одним из которых пытается выяснить, может ли человек стать по-настоящему добрым с помощью принуждения извне.
"Мальчик в полосатой пижаме", Джон Бойн
Душевная книга, от которой хочется плакать… Невыносимо честная, до боли печальная. В центре сюжета история дружбы двух невинных детей. Бруно – сын немецкого офицера, слепо преданного идеям Вермахта. Шмуэль – узник концлагеря, вынужденный сносить тяготы лишь за то, что родился сыном еврея. После прочтения книги непременно посмотрите одноименную экранизацию. Этот фильм доведет до слез кого угодно и научит быть добрее, дабы потом не отвечать за свои проступки.