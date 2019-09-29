"Недетские" книги о детях: сочинения, суть которых становится понятна далеко не в детстве

1 "Среди овец и козлищ", Джоанна Кэннон В маленьком и очень тихом городе, где все друг друга знают, неожиданно пропадает девушка. Никто не понимает, что происходит. Полиция опустила руки. Но десятилетние девочки верят в спасение девушки. Они решили взять дело в свои руки и раскрыть дело.

2 "Вино из одуванчиков", Рэй Брэдбери Эта книга об удивительных событиях, которые происходили с двенадцатилетним мальчишкой одним насыщенным летом. Три месяца испытаний. Произведение окутывает всех читающих летней теплой атмосферой. Лишь с возрастом начинаешь поистине понимать всю ценность "Вина из одуванчиков". Эта книга - будто машина времени, отправляет каждого в детство. Открываешь книгу и тебе снова двенадцать. Если вдруг одолеет слякотная меланхолия осенних дождей, если вам захочется солнца, непременно прочтите данный роман, ведь это лучшая книга для летнего настроения.

3 "Весь невидимый нам свет", Энтони Дорр Любовь помогает жить в трудные времена даже если это Вторая мировая война. События развиваются вокруг очаровательной французской слепой девочки и не менее милого немецкого мальчика. Умопомрачительная тяга друг к другу.

4 "Убить пересмешника", Ли Харпер Главной героиней этого воспитательного романа является шестилетняя девочка, живущая со своим братом и отцом-адвокатом. Ей предстоит пережить судебное разбирательство над невиновным человеком. Это чернокожий парень, которого когда-то боялись многие дети. Данное произведение считается лучшим романом для подростков, поскольку оно взращивает в юном читателе способность сопереживать. Однако опыт говорит о том, что книгу куда лучше понимают взрослые. К вящей радости поклонников Харпер, не так давно была опубликована вторая часть книги, вышедшая под заголовком "Пойди поставь сторожа".

5 "Дом, в котором...", Мариам Петросян История не о простом интернате для детей, а о целой вселенной со своими приключениями и тайнами. Герои проживают здесь столько, сколько другие люди не переносят и за всю жизнь.

6 "Я захватываю замок", Доди Смит Юная девчушка любит писать тексты. Она ведет тайную книгу о своей жизни. У нее большая семья. Они живут в огромном старинном замке и еле сводят концы с концами. Эта девочка покажет вам, как нужно справляться с вдохновением, преодолевать все на своем пути и добиваться поставленных целей.

7 "Дэвид Копперфилд", Чарльз Диккенс Любовь, снова любовь. История о молодом человеке, который пытается проходить любые преграды во имя этого светлого чувства. У него нелегкая судьба, он пережил многое в своей жизни благодаря своему сильному характеру. У него стоит поучиться.

8 "Новенький", Трейси Шевалье В "белой" школе пополнение. Сегодня в класс пришел новенький - чернокожий парень, сын дипломата. Здесь витают шекспировские страсти. В первый же день главный герой заполучает внимание самой популярной девочки в школе. Ему противостоит другой парень, который хочет разрушить союз этой парочки.

9 "Щегол", Донна Тартт Это будоражащая история одного тринадцатилетнего одинокого мальчишки. Книга начинается с трагичной сцены. Главный герой попадает в музей со своей мамой, где случается взрыв. Теперь он совсем один. Детские проблемы в виде злого учителя и домашнего задания становятся нелепыми и малозначительными. Неприятности стали более серьезными. Мальчик умирает от тоски, помочь ему сможет только дружба и любовь. К слову, данный роман лег в основу одной из самых громких премьер сентября 2019-го. Вы можете не только насладиться книгой, но и посмотреть фильм с великолепной игрой актеров.

10 "Бабушка велела кланяться и передать, что просит прощения", Фредерик Бакман У семилетней девочки есть лучшая подружка - её бабушка. Ей уже за семьдесят лет, но она сильно отличается от других старушек. Вместе с внучкой она путешествует в волшебную страну Просонье. Однажды бабушка уходит туда навсегда. Девочка может общаться с ней через письма. Старушка извиняется за свои ошибки перед другими людьми с помощью внучки.

11 "Заводной апельсин", Энтони Бёрджесс Самое страшное то, что часть сюжета основана на личной трагедии писателя, которому довелось столкнуться с жестокостью подростковых банд. Впоследствии по мотивам книги был создан один из самых известных психоделических фильмов. Хотя Малкольм Макдауэлл был великолепен в роли Алекса, на момент съемок актеру было в районе 28 лет, в то время как герой книги еще подросток. Глядя на взрослого мужчину, зритель не может проникнуться истинным ужасом ситуации. Главный герой - своеобразный пятнадцатилетний парень. У него хорошая любящая семья. Родители думают, что мальчик зарабатывает деньги честным путем. В это время Алекс состоит в криминальной банде и занимается не самыми добрыми делами. Автор поднимает достаточно сложные нравственные вопросы, одним из которых пытается выяснить, может ли человек стать по-настоящему добрым с помощью принуждения извне.