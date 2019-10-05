Литература о тех героях, которые добились богатства

1 Особого интереса достойны истории о людях, вырвавшихся из лап нищеты в мир достатка. В нашей подборке вы найдете увлекательные книги, посвященные таким персонажам. "Трилогия желания", Теодор Драйзер Один из самых известных трудов американского писателя состоит из трех увлекательных романов: "Финансист", "Титан" и "Стоик". Все части цикла описывают различные периоды жизни вымышленного богача по имени Фрэнк Каупервуд (прототипом которого стал реальный человек - Чарльз Йеркс). От большинства произведений подобного рода цикл отличается тем, что затрагивает становление героя еще в юном возрасте. Мы понимаем, что Фрэнку суждено добиться богатства даже когда автор описывает его еще мальчишкой. Жилка успешного финансиста проснулась в Каупервуде, когда он понял, что жаждет стать хищником, а не жертвой. Постепенно он выстраивает настоящую империю, не гнушаясь задействовать незаконные методы. Разумеется, Фрэнк привлекает к себе прекрасных женщин, и их интерес связан не только с внушительным банковским счетом Каупервуда. Их манит волевой характер, шарм и романтическая натура (да-да, она уживается в душе финансиста вместе с его стремлением к деньгам). Но для Фрэнка женщины – лишь прелестный атрибут роскошной жизни, и горе любовницам, не способным этого понять.

2 "Дамское счастье", Эмиль Золя Захватывающий роман из цикла "Ругон-Маккары", повествующего о членах семейства Мурэ. Главным персонажем, на мой взгляд, остается милая, умная, талантливая Дениз. Образ этой девушки – модель для подражания. Октав Мурэ смог поднять торговлю на новый уровень, создав один из первых универсальных магазинов, предназначенных исключительно для женских нужд. Свое творение он нарек "Дамское счастье". Парижанок заинтересовал гигантский магазин, где можно купить все что угодно – от булавки до модной шляпки. Однако покупателя трудно удержать, особенно когда рядом множество лавочек, готовых снизить цены на товары. В данной части цикла большая часть повествования сосредоточена вокруг молоденькой провинциалки Денизы Бодю, приехавшей в Париж в поисках пропитания. Девушке удается добиться должности продавщицы в "Дамском счастье". Это увлекательная история борьбы за выживание, развернувшейся между мелкими торговцами (зачастую изготовляющими свой товар самостоятельно и с душой) и владельцами универсальных магазинов.

3 "Ярмарка тщеславия", Уильям Теккерей Величайший роман Теккерея по праву признан одним из лучших произведений о стремлении к богатству. В центре сюжета история двух подруг, совершенно не похожих друг на друга. Судьба свела девочек в одном пансионе, но пути их снова и снова расходятся. Эмилия – дочь богатого дельца, обласканная вниманием обществ, а Бекки Шарп – дитя любви пропащего художника и танцовщицы. Тяготы сиротства сформировали характер девочки, взрастив в ней множество негативных черт. Бекки всей душой стремится к роскоши, способной защитить ее от всех ужасов бедности. В погоне за мечтой девушка не брезгует обманывать и очаровывать богатых мужчин. Необычайно интересно наблюдать за мытарствами юной Ребекки, чьи нелегкая участь заставляет задуматься над тем, вправе ли мы осуждать особ, кажущихся нам жадными и легкомысленными. Ведь за каждой такой личностью стоит целая череда драм, объясняющих столь аморальное поведение.

4 "Граф Монте-Кристо", Александр Дюма Восхитительное произведение, соединившее в себе множество интригующих проблематик: тут и любовный треугольник, и жажда мести, и предательство. Признанный классикой мировой литературы, роман стал источником вдохновения для создания множества поразительных экранизаций. Простой моряк Эдмон Дантес пал жертвой козней недругов. Ревнивый Фернан жаждет отнять у парня красавицу-невесту, а завистливый Данглар хочет помешать ему стать капитаном корабля. Сообща им удается обвинить несчастного в измене государству и сослать на отдаленный остров. Сходя с ума от одиночества, Эдмон готов был заморить себя голодом, лишь бы положить конец своим страданиям, но ему посчастливилось познакомиться с другим узником замка Иф. Аббат Фария – человек большого ума и неординарных способностей – помогает новому другу понять, по чьей милости он был заключен под стражу. Перед смертью аббат сообщает Дантесу, где спрятаны несметные богатства. Поменявшись местами с трупом, Эдмон сбегает с острова, находит клад и присваивает себе новое имя – граф Монте-Кристо. Впереди его ждут путешествия, слава, безбедная жизнь и любовь прекрасных женщин. Но главной целью Монте-Кристо остается осуществление мести, которую он долгие годы обдумывал, сидя в сырой камере темницы.

5 "Богач, бедняк", Ирвин Шоу Одно из последних произведений дивного писателя, настоящего мастера слова, знавшего тонкости человеческой природы. Ирвин Шоу раскрывает перед читателем хитросплетение судеб двух разных братьев: Руди и Тома Джордахов. У Тома с детства был буйный характер, от чего многие откровенно недолюбливали парня, считая его несносным хулиганом. Как это часто бывает, вспыльчивость вылилась в упорные занятия агрессивным спортом. Пока Том погружается в профессиональный мир бокса, Руди очаровывает окружающих своим шармом, что помогает ему добиваться немалых успехов при ведении бизнеса. Капризная Фортуна избрала своим любимчиком лишь одного из братьев, отвернувшись от другого. Два брата – две судьбы, два ярлыка – богач и бедняк.

6 "Великий Гэтсби", Фрэнсис Скотт Фицджеральд Трогательная история о том, каким мощным стимулом может стать искренняя любовь. Повествование ведется от лица Ника Каррауэя, рассказывающего о своем знакомстве с удивительным человеком, чья щедрая душа была способна на великие жертвы. В этом произведении Фицджеральда, словно в зеркале, отражаются все типажи человеческой натуры, все наши положительные и отрицательные черты скрыты в образах литературных героев. Поселившись недалеко от имения мистера Гэтсби, Ник заводит дружбу с этим загадочным мужчиной. Джей Гэтсби мало-помалу открывает ему тайны своего восхождения к богатству, неоднократно привирая ради красного словца. Ник узнает, что все успешные порывы Гэтсби (включая и незаконные аферы) были задуманы не просто ради обогащения. Истинной причиной была любовь к ветряной Дэйзи – троюродной сестре Ника. Ослепленный чувствами, Джей не способен рассмотреть истинную суть красавицы, он не понимает, что ее разум ограничен. Дэйзи подобна изысканной бабочке, летящей на блеск мишуры роскоши и денег.

7 "Мартин Иден", Джек Лондон И снова любовь показана в образе движущей силы, мотивирующей человека идти к успеху, не видя на своем пути препятствий. Вспыльчивый и бескомпромиссный автор перенес на страницы книги свои собственные мысли и представления о структуре общества. Многие полагают, что образ Мартина Идена отчасти автобиографичен. Необразованный работяга по имени Мартин Иден влюбляется в милую девушку, Руфь Морз. Между молодыми людьми пролегает пропасть социальных различий, но нежные чувства в душе Мартина заставляют его заняться самосовершенствованием, чтобы стать достойным любви Руфи. Девушка помогает парню в его начинаниях и постепенно сама влюбляется в этого удивительного человека, готового ради нее стать совершенно иной личностью. Мартин учится и начинает писать произведения в разных жанрах, стремясь стать популярным писателем и, в итоге, добивается своего. Однако теперь он сбросил шоры с глаз, образование помогло ему взглянуть иначе на окружающий его мир и на девушку, чей светлый образ когда-то стал для него путеводной звездой.

8 "Большие надежды", Чарльз Диккенс Полное печали и поучительных уроков произведение Диккенса посвящено популярной в среде новелл теме – жизни сирот, обделенных любовью и пониманием. Маленький Филип (по прозвищу Пип) рос в семье жестокой старшей сестры, вымещавшей все свое недовольство жизнью на ни в чем неповинном ребенке. С детства познавший немало зла, Пип, тем не менее, рос вполне славным мальчуганом и один его добрый поступок (без ведома самого Пипа) стал причиной его восхождения в мир роскоши. Анонимный благодетель обеспечил Филипа всем необходимом и перед парнем открылись двери высшего общества. Когда же он узнал, кто именно стоял за такими преображениями его жизни, то испытал шок и разочарование в людях, которым приписывал эту невиданную доброту и щедрость.

9 "Метод волка с Уолл-стрит", Джордан Белфорт Увлекательное произведение является автобиографическими мемуарами знаменитого биржевого брокера, чье имя прогремело на весь мир. Его книга стала бестселлером и легла в основу культового американского фильма с Леонардо Ди Каприо. Джордан Белфорт начал свой путь с самых низов, пробиваясь к вершинам на Уолл-стрит, где правят матерые дельцы. Упорство, изощренный ум и финансовый талант позволили Джордану добиться колоссального успеха, но за баснословными деньгами стояло нечто большее, чем просто трудолюбие одаренного человека. Белфорт неоднократно прибегал к всевозможным махинациям, за что поплатился репутацией, карьерой и даже свободой. Однако расплата за ошибки не положила конец мечтам Джордана, который смог вновь сколотить приличное состояние на этот раз уже в роли финансового гуру.