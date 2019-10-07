Бесят: главные литературные герои, которых многие не любят

Новости культуры:Нередко у читателей понятие "герой" ассоциируется с положительными качествами.Однако далеко не всех ключевых персонажей произведений можно назвать хорошими людьми.

Анна Каренина ("Анна Каренина", Лев Толстой)

Роман Толстого о Каренине можно смело назвать яркой демонстрацией непростой участи женщин в прошлые века. Как бы там ни было, многие читатели с презрением относятся к Анне, решившийся нанести предательский удар мужу и ребенку во имя своей любви. Конечно, современному читателю легко осуждать героиню сквозь призму устоев современного времени. Однако в ту эпоху Анна не могла просто развестись, не могла она и вынести осуждения высшего общества, внезапно став изгоем. Тем не менее, многим сложно перебороть неприязнь к женщине, поправшей материнский долг ради любовника. Как бы мы ни относились к Анне, этот роман Льва Николаевича остается одним из лучших произведений, раскрывающих душу и суть человека.

Скарлетт О’Хара ("Унесенные ветром", Маргарет Митчелл)

У Скарлетт немало сторонников, но вы удивитесь тому, сколь многие читатели терпеть не могут этого персонажа из культового романа о сильной женщине. Положа руку на сердце, их аргументы можно понять. Единственная положительная черта хозяйки Тары в несгибаемой готовности бороться с трудными обстоятельствами военного и поствоенного времени. Восхищенные этой силой, многие прощают О’Харе дурные черты характера. А ведь этих черт не счесть!

Скарлетт – эгоистка, готовая отбить завидных женихов у сестер; ей чужды понятия морали; всем своим мужьям она была плохой женой, а ребенка от первого брака (сына Гамильтона) и вовсе бросила. Она заставила страдать отчаянно любящего ее Рэта, мучила Эшли нескончаемыми приставаниями, чем причиняла боль Мелани. К слову, изначально именно Мелани считали главной героиней, ведь она искренне добра и готова на жертвы ради других. Скарлетт же, если и совершала добрые поступки, то только ради своей выгоды. Да, на войне все средства хороши, но Скарлетт вела себя ужасно и в мирное время.

Д'Артаньян ("Три мушкетера", Александр Дюма")

Положительность Д'Артаньяна воспринимается как факт, однако многие читатели готовы поспорить. Если вдуматься хорошенько, в романе Дюма-отца положительные герои как раз глупцы и мерзавцы. Вы только вдумайтесь в поступки Д'Артаньяна и его приятелей. Они предают свою родину, обманывают законного короля, а все ради чего? Чтобы защитить королеву-иностранку, предавшую своего супруга и французское государство, вступив в любовную связь с врагом короны. Она даже дарила ему украшения, которые подарил ей законный муж!

Да, сердцу не прикажешь. Однако речь идет о государственных делах, где любовь может привести к кровопролитной войне между государствами. Достойна ли уважения королева? Можно ли оправдать поступки Д'Артаньяна и мушкетеров, которые ведут себя, словно безголовые подростки?

Алекс ("Заводной апельсин", Энтони Берджесс)

Главный герой этого недетского романа о детях проповедует насилие: и физическое, и моральное. Некоторое время он являлся лидером одной криминальной банды. Он умный, харизматичный, но очень жестокий. Алекс без зазрения совести бил людей, грабил старушек и насиловал женщин на глазах у их мужчин. Кстати, ему было всего пятнадцать лет. Этот герой вряд ли вам понравится.

Патрик Бэйтмен ("Американский психопат", Брет Истон Эллис)

Главный герой – богатый, образованный молодой парень, который не отличался добротой. Бэйтмен был маньяком. В романе описывается его страсть к причинению насилия. Его список жертв достаточно обширен. Автор детально описывает, как Патрик издевался над молодыми девушками, бездомными, животными и просто первыми попавшимися людьми на улице.

Ганнибал Лектор ("Молчание ягнят", Томас Харрис)

Культовый роман об убийце-людоеде – Ганнибале Лекторе – лег в основу популярных фильмов и сериалов. Лектор прибывал в психиатрической больнице. Молодая сотрудница ФБР пыталась сотрудничать с ним, ведь ему были известны факты о многих преступлениях. Все не так складно и хорошо, как может показаться на первый взгляд. Книга наполнена бурным сюжетом и неожиданными ситуациями. Хотя ум Ганнибала вызывает глубокое уважение, читателей отталкивает насквозь прогнившая душа героя.

Фредерик Клегг ("Коллекционер", Джон Фаулз)

Главный герой занимался коллекционированием бабочек. Однажды ему захотелось взять молодую и привлекательную девушку в плен. Он сделал все, чтобы она жила в подвале его дома. Как ни странно, целью похищения являлось не сексуальное насилие…

Жан-Батист Гренуй ("Парфюмер. История одного убийцы", Патрик Зюскинд)

Однажды в Париже у рыбной лавки появился на свет главный герой этого романа. Он был нежеланным ребенком, его мать пыталась убить его еще в младенчестве, но ребенка забрали на попечение монаха. Женщину казнили. Жан-Батист Гренуй обладает потрясающим обонянием, с легкостью может найти вещи по запаху. Как-то раз, идя через толпу, он чувствует прекрасный запах молодой девушки и влюбляется, однако его любовь – иного рода. Эта история могла продолжиться романтично, но так не произошло. Одержимый парфюмерным искусством, мужчина совершает ужасные поступки.

Порой Гренуя хочется пожалеть, ведь его с детства лишили возможности познать заботу и любовь. Однако его гениальность чужда принятым в обществе законам морали, поэтому гений перерос в злодейство, потрясающее своей хладнокровной жестокостью.

Ли Андерсон ("Я приду плюнуть на ваши могилы", Борис Виан)

Роман Бориса Виана позиционируется как история про жестокую борьбу с расовой дискриминацией и месть за убийство брата. Само собой, подобные рецензии привлекают многих представителей толерантных взглядов. Однако симпатии к главному герою тают еще при прочтении первой главы. Довольно быстро понимаешь, что основная часть сюжета не в демонстрации несправедливостей общества, а в детальном описании постельных сцен. Собственно, герой только и делает, что кого-то тискает да таскает по кустам.

И хотя чувствуется, что автор стремился показать своего главного героя человеком мыслящим, на деле Ли Андерсон напоминает скучающих интеллигентов, беспросветно погрязших в пьянстве и пороке. Несмотря на попытку Виана показать дискриминацию, его подача вынуждает многих читателей называть роман "садистской порнографией", а не остросоциальной философской работой. В своей борьбе с расизмом, Ли Андерсон опустился до педофилии и сексизма. Хрен редьки не слаще. Главный герой романа вышел настолько мерзким персонажем, что сочувствовать ему сложно.

Некромант Дольф ("Убить некроманта", Макс Далин)

Злодей, темный властелин – это все про него. Главный герой не отличается добротой. Он убийца, интриган и колдун. Как думаете, какие мысли витают у него в голове? В этой книге главный герой расскажет это сам.

Дольф поражает трезвостью мышлений. Он ясно отдает себе отчет в своих злодействах и эта честность в некотором роде обезоруживает. Порой чувствуешь симпатию к пареньку, с малых лет видевшему лишь отвращение даже в глазах матери. Однако отталкивает неуемная жажда власти, жестокость и тяга убивать всех, кто хоть чуть ему не понравится (от мошки до слуги, осмелившегося косо взглянуть на уродливое лицо Дольфа). Случайно ли автор дал такое имя тирану, увлеченному черной магией? Сдается мне, это намек на реального человека, прослывшего самым жутким правителем в истории нашего мира.

Себастьян ("Садовник", Родриго Кортес)

Себастьяна всю жизнь считали изгоем, белой вороной. Он немой и не особенно умный. Все, что у него есть – это занятие любимым делом и семья, у которой он работает. Его мечта заключается в построении сада погребения для хозяев. Намерения, как ни странно, достаточно добры – он хочет их упокоения. Сначала герой хоронит погибших своей смертью членов семьи, а затем, когда никто долго не умирал, берет дело в свои руки. Скоро его мечта осуществится. Или нет?

Мингуилло Фасан ("Книга из человеческой кожи", Мишель Ловрик)

Главный герой собирает книги и оборачивает их человеческой кожей. А у его сестры она, к большому сожалению для бедняжки, потрясающе гладкая и чистая. Как можно не воспользоваться этим? Тем более, что разногласия у родственников были с самого детства. Что может спасти девушку?