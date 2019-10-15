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Букеровскую премию 2019 получили сразу два писателя

Букеровскую премию 2019 получили сразу два писателя
09:36 Сегодня Телеграф Укринформ Фото:pixabay

Новости культуры:Это третий случай в истории, когда награду поделили два автора.

Лауреатами международной Букеровской премии за 2019 год стали двое претенденток - канадская писательница Маргарет Этвуд и британка Бернардина Эваристо. Об этом говорится на сайте премии.

Как отмечается, Этвуд получила награду за книгу "Заветы" (The Testaments), которая является продолжением антиутопического романа "Рассказ служанки".

Это ее вторая Букеровская премия - в 2000 году она получила награду за книгу "Слепой убийца". В общем писательница уже четыре раза попадала в шорт-лист премии.

Автор Бернардина Эваристо получила награду за роман "Девушка, Женщина, Другое" (Girl, Woman, Other). Она стала первой темнокожей обладательницей премии.

Это третий случай в истории, когда награду поделили сразу два писателя.

Размер Букеровской премии составляет 50 тысяч фунтов стерлингов (около $ 63 тысяч). Победительницы поделят денежное вознаграждение.

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Как известно, в 2018 году победителем стала польская писательница украинского происхождения Ольга Токарчук за роман "Полеты".

Букеровская премия - одна из самых престижных наград в мире английской литературы. До 2013 года присуждалась автору, проживающему в одной из стран Содружества наций, Ирландии или Зимбабве, за роман, написанный на английском языке.

С сезона 2014 года премия вручается за роман, написанный на английском, независимо от гражданства автора. Впервые вручение награды состоялось в 1969 году.

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Премия, Литература, Литературная премия, Писатели, Букеровская премия 2019.
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