Две украинки номинированы на шведскую премию Астрид Линдгрен

Новости культуры:Украинские писательницы Екатерина Штанко и Леся Воронина номинированы на The Astrid Lindgren Memorial Award 2020 года.

На Франкфуртской книжной ярмарке, которая состоялась вчера, 17 октября, появился список номинантов на шведскую премию Астрид Линдгрен. Список будет особо интересным для всех, кто увлекается литературой для "молодых взрослых".

Как отмечается, в перечень номинантов на премию The Astrid Lindgren Memorial Award также вошли две украинки, а именно Катерина Штанко и Леся Воронина.

Всего на премию номинировано 237 кандидата из 68 стран. Среди них 49 неизвестных имен, 46% женщин и 41% мужчин, а также 13% организаций.

Екатерина Штанко - украинская художница-график и писательница, а также Заслуженный художник Украины. Художница продолжает участвовать во многих украинских и международных фестивалях.

Ранее она сотрудничала с такими известными украинскими издательствами как: "Издательство Старого Льва", "Радуга", "Днепр", "Марка Украины" и "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА". В 2014 году вышла книга "Драконы, вперед!", в которой она стала и автором, и иллюстратором. Издание было отмечено "Детской книгой года BBC - 2014".

А Леся Воронина - украинская писательница для детей, а также переводчица и журналистка. За свою писательскую деятельность она написала более 100 комиксов. Сюжеты комиксов Леси Ворониной появлялись в журнале "Подсолнух" на протяжении 13 лет.

Леся Воронина также является членом Союза писателей Украины и Ассоциации украинских писателей. Самыми популярными детскими произведениями писательницы являются: сборник повестей "Суперагент 000", "Тайна Черного озера" и "Приключения голубого попугая".

Напомним, что имя победителя The Astrid Lindgren Memorial Award-2020 станет известно 31 марта.