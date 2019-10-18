Скачать
Пятница, 18.10.2019
В ЕС настаивают на выполнении Россией Минских соглашений
В ЕС настаивают на выполнении Россией Минских соглашений
Коляда распорядилась создать Совет семей погибших
Коляда распорядилась создать Совет семей погибших
Шахтер не оставил шансов Колосу
Шахтер не оставил шансов Колосу
Две украинки номинированы на шведскую премию Астрид Линдгрен
Две украинки номинированы на шведскую премию Астрид Линдгрен

Две украинки номинированы на шведскую премию Астрид Линдгрен

Две украинки номинированы на шведскую премию Астрид Линдгрен
19:52 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости культуры:Украинские писательницы Екатерина Штанко и Леся Воронина номинированы на The Astrid Lindgren Memorial Award 2020 года.

На Франкфуртской книжной ярмарке, которая состоялась вчера, 17 октября, появился список номинантов на шведскую премию Астрид Линдгрен. Список будет особо интересным для всех, кто увлекается литературой для "молодых взрослых".

Как отмечается, в перечень номинантов на премию The Astrid Lindgren Memorial Award также вошли две украинки, а именно Катерина Штанко и Леся Воронина. 

Всего на премию номинировано 237 кандидата из 68 стран. Среди них 49 неизвестных имен, 46% женщин и 41% мужчин, а также 13% организаций.

Екатерина Штанко - украинская художница-график и писательница, а также Заслуженный художник Украины. Художница продолжает участвовать во многих украинских и международных фестивалях.

Ранее она сотрудничала с такими известными украинскими издательствами как: "Издательство Старого Льва", "Радуга", "Днепр", "Марка Украины" и "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА". В 2014 году вышла книга "Драконы, вперед!", в которой она стала и автором, и иллюстратором. Издание было отмечено "Детской книгой года BBC - 2014".

ТОП лучших книг с реальными историями, которые вы должны прочесть (Фото)

А Леся Воронина - украинская писательница для детей, а также переводчица и журналистка. За свою писательскую деятельность она написала более 100 комиксов. Сюжеты комиксов Леси Ворониной появлялись в журнале "Подсолнух" на протяжении 13 лет.

Леся Воронина также является членом Союза писателей Украины и Ассоциации украинских писателей. Самыми популярными детскими произведениями писательницы являются: сборник повестей "Суперагент 000", "Тайна Черного озера" и "Приключения голубого попугая".

Напомним, что имя победителя The Astrid Lindgren Memorial Award-2020 станет известно 31 марта.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Премия, Литература, Номинанты, The Astrid Lindgren Memorial Award 2020, Леся Воронина, The Astrid Lindgren Memorial Award, Екатерина Штанко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Маникюр 2019: осенний френч для идеальных ногтей (Фото)
02 Оригинальные поздравления с Днем рождения на 18 октября
03 Солистка группы KAZKA завела всех своими пышными ягодицами в бикини (Фото)
04 Гороскоп на завтра, 18 октября 2019: все знаки Зодиака
05 С какого возраста начинается старение организма
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Колонны протестующих заблокировали въезд в Барселону (Фото)
Колонны протестующих заблокировали въезд в Барселону (Фото)
&quot;Нафтогаз&quot; взвинчивает цены на газ для промышленности
"Нафтогаз" взвинчивает цены на газ для промышленности
Еще в шести ОТГ состоятся местные выборы
Еще в шести ОТГ состоятся местные выборы
Я была потрясена: как отреагировала Дженна Деван на новые отношения бывшего мужа
Я была потрясена: как отреагировала Дженна Деван на новые отношения бывшего мужа
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь