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Лучшие детективные романы XXI века, которые стали бестселлерами (Фото)

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Лучшие детективные романы XXI века, которые стали бестселлерами (Фото)
20:18 Сегодня Телеграф miridei.com Фото: pixabay.com

Новости культуры:Вы любите остросюжетные детективные истории? Мы выбрали для вас 10 романов-бестселлеров, увидевших свет в XXI веке.

"Девушка с татуировкой дракона", Стиг Ларссон

Культовое произведение Стига Ларсcона было опубликовано уже после гибели автора и легло в основу нескольких экранизаций кассовых фильмов. В центре сюжета мы видим захватывающее детективное расследование и с трепетом наблюдаем за сильной и умной героиней-хакершей. Интересный факт: русское название совершенно не совпадает с оригинальным заголовком книги, который буквально переводится как "Мужчины, ненавидящие женщин". Что ж, стоит сказать спасибо отечественным переводчикам, ведь исходное название во многом лишает нас интриги и подсказывает общую атмосферу книги. есть у этой истории не менее интригующее продолжение, описанное в других романах. Поскольку Стиг Ларссон скончался в 2004-ом, его последний роман о Лисбетт ("Девушка, которая застряла в паутине") был дописан другим автором. Данная книга легла в основу одноименного фильма, вошедшего в списке самых популярных детективных триллеров 2018-2019 годов.

"Исчезнувшая", Гиллиан Флинн

Опубликованная в 2012 году, книга Флинн молниеносно стала сенсационным бестселлером и попала в списки самых захватывающих детективных романов о женщинах. Интересна подача сюжета с позиции двух разных героев. Супруга Ника – Эми – считает мужа настоящим жестоким тираном. Сам же Ник полагает, что его жена капризная и бессердечная стерва. Кто же прав? Истина поможет понять причину исчезновения Эми.

"Девушка в поезде", Пола Хокинс

Пола Хокинс долгое время не могла добиться признания на литературном поприще, но ситуация кардинально изменилась в 2015 году. Именно тогда свет увидел роман "Девушка в поезде", который молниеносно принес Поле всемирную известность. Психологическая драма с детективными мотивами показывает трагедию жизни брошенной женщины. Главная героиня жила своей депрессией, пока не увидела из окна поезда то, чего лучше было не видеть… Фильм, созданный по мотивам книги, вошел в списки лучших премьер октября 2016 года.

"Зов кукушки", Роберт Гэлбрейт

Под псевдонимом Роберт Гэлбрейт скрывается одна из самых востребованных писательниц современности – Джоан К. Роулинг. После завершения цикла о Гарри Поттере, Джоан не прекратила писательской деятельности и занялась другими историями о мире маглов и волшебников. Однако на фэнтези Роулинг не остановилась, обратив свой взор на детективный жанр. Зачем писательнице мужской псевдоним, если: а) под ее именем книги будут продаваться намного успешнее, б) все и так знают, кто стоит за псевдонимом? На этот вопрос сможет ответить лишь сама Роулинг. В 2017-ом начался показ сериала "Страйк", посвященного циклу писательницы. Продюсером выступила сама Роулинг. Остросюжетный роман "Зов кукушки" открыл собою уже ставший популярным цикл криминальных историй о Корморане Страйке. Роулинг выбрала классический типаж для своего героя. Корморан суров, мрачен, у него острый ум и непростое прошлое. Ветеран войны навидался ужасов и теперь трудится во имя добра в качестве частного сыщика. Роман начинается с дела о загадочной смерти известной модели. Хотя все уверены в том, что Лулу Лэнди свела счеты с жизнью, ее брат не верит в суицид и нанимает Страйка для расследования дела. Сперва Корморан не хотел заниматься следствием, поскольку и сам был уверен в самоубийстве Лулу, однако острая нужда в деньгах вынудила его взяться за дело. Тщательно изучая улики, Страйк начинает понимать сомнения брата погибшей. Похоже, девушку столкнули с балкона. Но чем и кому не угодила бедняжка?

"Невинная", Дэвид Болдаччи

Болдаччи – автор интригующего детективного цикла об Уилле Роби, призванного осуществлять самые странные приказы правительства. Уилл – ликвидатор, убивающий людей по велению властей. И ладно бы речь шла о закоренелых подонках. Однажды Роби с ужасом узнает, что его цель – молоденькая женщина, мать двоих детей… Надо ли следовать приказу?

"Нож", Ю Несбе

В последнее время интерес читателей все больше сосредоточен на работах норвежского романиста, Ю Несбе. "Нож" стал 12 по счету романом серии и он явно один из самых запоминающихся. Особенность данной книги в том, что главный герой (Харри Холле) не просто ведет очередное расследование, а сам становится подозреваемым в жестоком убийстве.

"Женщина в окне", А. Дж. Финн

А. Дж. Финн – литературный псевдоним Дэна Мэллори. Данный роман лично я рекомендую поклонникам работ Хичкока, отсылки к творчеству которого замечаешь с первых страниц. Да и сам сюжет напоминает о культовой ленте "Окно во двор". К слову, книгу Финна уже экранизировали. Одноименная лента должна была выйти на экраны осенью 2019-го, однако показ перенесли на весну 2020-го. Вас ждет захватывающая детективная история о женщине, невольно увидевшей из окна дерзкое преступление.

"Леди на сельской ярмарке", Ти Кинси

Вы истосковались по детективным романам с классической английской завтравкой, где события разворачиваются в старенькой Британии? Тогда эта книга станет для вас бальзамом на душу. Кинси переносит читателей в начало XX века, знакомя нас с прогрессивной для того времени женщиной. Эмили Хардкасл не только эксцентрична, но еще и необычайно умна. Дамочка сможет распутать самое странное дело!

"Сделка", Стив Кавана

Не секрет, что львиная доля современных новеллистов – графоманы без должного образования, не желающие вникнуть в тему, о которой они пишут. Чего стоят только эти бесконечные ляпы "нажал на курок и раздался выстрел" в уйме книжонок от бездарных писак, не потрудившихся даже изучить устройство оружия. От подобной чепухи у поклонников детективов зубы сводит. К счастью, Стив Кавана не допускает подобных глупых фраз, поскольку автор по профессии юрист. Роман "Сделка" сосредоточен на истории Эдди Флинна – неординарного адвоката, которому предстоит принять непростое решение: спасти родного человека или защитить клиента.

"Особняк на Трэдд-стрит", Карен Уайт

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В произведениях Карен Уайт найдется место детективному сюжету, любовной линии и даже мистике! Наша героиня– Мелани – с удивлением узнает о том, что некий Вандерхорст завещал ей особняк. Новость, конечно, приятная, но есть непростое условие: Мелани надо прожить в доме минимум год и привести особняк в порядок. Лишь после этого она сможет вступить в законные права наследования. Сделать это не так уж и просто, если на пути встают призраки…

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