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Завершилась 71-я Франкфуртская книжная ярмарка

Завершилась 71-я Франкфуртская книжная ярмарка
09:47 Сегодня Телеграф Укринформ Фото:pixabay

Новости культуры:Всего в выставке приняли участие 7450 изданий из 104 стран мира.

Во Франкфурте-на-Майне в воскресенье завершился 71-й Международный книжный ярмарок.

Украинский национальный стенд на книжной ярмарке во Франкфурте занимал этот раз 140 кв. м, на которых были представлены 28 изданий максимальное количество за годы участия в этой выставке, было проведено 16 презентаций и мероприятий.

"Это очень способствует развитию издательского бизнеса в Украине и том, что книги украинских издателей становятся все больше не просто не хуже, а часто даже лучше, чем книги других издательств стран. Такие мероприятия позволяют продвигать наши идеи, наши истории, нашу историю, нашу культуру в мире. Конечно это будет способствовать появлению новых прекрасных произведений в переводах на других языках", - рассказала директор Украинского института книги Александра Коваль.

Одними из наиболее успешных украинских книг и самыми популярными являются детские издания. 

"Украинские детские книги — это просто супер. На них обращают внимание буквально все. Никто никогда не надеялся, что украинские детские издательства сделают такой прорыв", - подчеркивает Коваль.

После получения нескольких наград, отличий в Болонье, на других фестивалях и конкурсах иллюстраторов, после того, как украинские книги уже несколько лет входят в каталог, который издается в Германии, когда ими интересуются и хочет иметь в коллекции немецкая юношеская библиотека, все это очень сильно поспособствовало продвижению украинских детских книжек, подчеркивает Коваль. 

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Она обратила внимание, что в течение работы стенда издательства «Старого льва», «Утро» и другие вели переговоры непрерывно.

"Очень большое будущее за детскими книжками", - уверен Коваль.

Она также обратила внимание на то, что украинские авторы и издательства постоянно получают международные награды, но увы, дома об этом знают не так много людей, "и мы не так активно пользуемся этой информацией для того, чтобы гордиться сами собой".

Институт уже во второй раз организует стенд во Франкфурте, на важнейшем ярмарке в мире.

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Литература, Ярмарка, Книжная ярмарка, Франкфуртская книжная ярмарка.
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