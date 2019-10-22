Оторваться невозможно: топ-5 книг с динамичным сюжетом

1 Джордж Оруэлл. Глоток воздуха Этот роман - своеобразный приквел к знаменитому "1984" выдающегося британского писателя и публициста. В нем рассказывается об экзистенциальном кризисе обычного представителя английского среднего класса на фоне общего кризиса накануне Второй мировой войны. В утренних газетах сплошные убийства от Испании до Китая, на железнодорожной станции нашли отрубленные женские ноги, а свадьба короля Албании под вопросом. К тому же кризис среднего возраста у героя, искусственная челюсть в стакане, надоедливые дети, сварливая женщина. И вся улица, где живет герой, соответствующая. "Типичная тюрьма с построенными в ряд камерами. Длинная линия камер для пыток на нескольких жителей, в которых умирают бедняги с заработком "не более пяти-десяти фунтов в неделю". Над ними издевается начальник, жена выедает мозг, а дети высасывают последнюю каплю крови". В общем из этого романа можно узнать о предпосылках и увидеть первые ростки страшного мира, описанного в "1984", поскольку по мнению главного героя произведения, уничтожение прежнего уютного мира началось еще накануне Первой мировой войны, продолжилось и усилилось после ее окончания, и, очевидно, завершится Второй мировой – последней, вечной, бесконечной.

2 Тери Терри. Перезагрузка Автор этой книги человек-космополит Тери Терри работала юристом, окулистом, занималась научной деятельностью. Как отмечает писательница, где бы она не жила, чем бы не занималась, ей всегда нравилось играть словами. В 2004 году Терри переехала в Великобританию, заодно начав творческую карьеру. Ее дебютный роман "Перезагрузка" - психологический триллер о мире, что в будущем оказался под властью несправедливости и тирании - стал настоящим хитом, бестселлером, получив сразу несколько наград на Leeds Book Awards, книжной премии, отмечающей произведения для детей и подростков, победил на Angus Book Award, North East Teen Book Award. А сама трилогия переведена уже на более чем одиннадцать языков. По сюжету, 16-летняя Кайла не помнит своего прошлого. Она, как и тысячи других людей, пережила так называемую перезагрузку - ее память стерта. Но каждую ночь девушка видит ужасы, призраки прошлого, которые побуждают ее вспомнить что-то важное… Распутывая загадку своей жизни, юная героиня даже не догадывается, сколько впереди борьбы и опасности.

3 Нил Гейман. Океан в конце улицы Автор этой книги убежден, что не все из нас хорошо помнят свое детство. А если и так, то вряд ли все воспоминания абсолютно точны, потому что самые затаенные из них могут быть спрятаны, как детские игрушки на дне забитого взрослыми вещами шкафа, и лишь вернувшись в места, где вы выросли, вы вспомните, как все было на самом деле. Поэтому не удивительно, что эта удивительная сказка для взрослых - порой добрая, порой злая, порой страшная и жуткая - от "рок-звезды современной литературы" приглашает читателя в путешествие по лабиринтам воспоминаний. Главный герой книги вспоминает себя семилетнего и все те вещи, которые с ним случались в детстве. Вернувшись на сельскую улицу своего детства, он вспоминает также удивительную соседскую девочку Летти Гемсток, которая обещала его защищать вопреки всему. Сидя на берегу пруда, который Летти упрямо называла океаном, он вспоминает то, что предпочел бы забыть.

4 Элизабет Гилберт. Город девушек Эта книга - новый бестселлер известного автора, которая покорила мир романами "Есть, молиться, любить" и "Природа всех вещей". На этот раз речь о женской сексуальности и свободе, о смелости быть собой и жить так, как тебе хочется. А еще — история очень необычной любви, на которую наложила свою тень война, и настоящей дружбы, которую нелегко найти, понять и оценить, особенно в таком непростом и меняющемся городе, как Нью-Йорк. Все начинается в 1940 году, когда девятнадцатилетнюю героиню выгоняют из престижного колледжа. Родители отправляют дочь на Манхэттен к тете — владелице небольшого, но очень эксцентричного театра. Неожиданно для себя девушка оказывается в настоящем водовороте довоенной богемной жизни. Знакомства со звездами, необычные театральные постановки, безудержный секс, реки алкоголя и ощущение полной свободы сперва завораживают и соблазняют, а затем выбивают землю из-под ног.