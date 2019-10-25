Хэллоуин приближается: страшная литература, от которой мороз по коже

1 Желаете взбудоражить сознание, получить дозу острых ощущений или напугаться до смерти? Тогда, вот Вам в меню самые страшные книги мира: ТОП 10. Чак Паланик - "Колыбельная" Синдром внезапной смерти младенцев. Внезапная смерть от остановки дыхания. Внешне здоровый младенец, тихо засыпая, уже никогда не проснется. Число умерших растет. С каждым годом семь тысяч младенцев засыпают вечным сном без всякой на то причины. Врачи называют его "смертью в колыбельной". Но древние повествования навевают мысль о смерти под "колыбельную"… Во времена минувших погибших культур ходили слухи, что есть колыбельные, что пелись детям и взрослым, а те в свою очередь более не открыли глаз. Случалось такое, когда младенца не могли прокормить, когда ему угрожала смертельная опасность, когда он тяжко заболеет. Такой же "колыбельной" навечно присыпали раненных на поле битвы… … и тогда человек засыпал навечно. Тихо. Без боли. Без мучений…

2 Адольф Гитлер - "Майн Кампф" Книга немецкого диктатора, одного из самых страшных и безумных людей ХХ столетия – Адольфа Гитлера. Это произведение стало основой расистской идеологии, настольной книгой приверженцев фашизма. С одной стороны это обычная книга, которая имеет в себе идеи, постулаты и т.п. В целом все то, что должна иметь программа партии, программа идеологии и прочее. Ее можно сравнить с "Капиталом" Карла Маркса, с "Политикой" Аристотеля. Но с единой разницей – эта книга признана учеными-социологами одной из самых "вредных" и "нежелательных к прочтению". Причина ясна – способствует моральному разложению, нарушений психики, появлений маниакальных наклонностей. Дело в том, что Адольф Гитлер на протяжении всей книги рисует картину мира своими глазами со всеми ненавистями и желаниями. Поэтому неопытному читателю очень легко начать соглашаться с его идеями, принимать их за свои. В "Mein Kampf" излагается разлогая теория расизма, в том числе согласно которой еврейский народ чуть ли не первый злостный враг арийцев.

3 Г. Крамер и Я. Шпренгер "Молот Ведьм" "Молот Ведьм", или "The Malleus Maleficarum", - прикладное руководство по распознанию, выявлению и уничтожению ведьм. В первую очередь, это трактат по демонологии, который был написан Генрихом Крамером, доминиканским инквизитором, в соавторстве с Якобом Шпренгером, деканом Кельнского университета. Есть теория о том, что включение профессора Шпренгенра в состав авторов было сделано специально, ради пущего авторитета и рекламы. В свою очередь, не только личность профессора повлияла на популярность произведения, но и своевременность написанного, ведь "Молот Ведьм" был написан в 1486 году, в разгар инквизиции, охоты на ведьм и самых изощренных пыток.

4 Алексей Толстой "Семья вурдалаков" Выдающийся литератор и популярный в свое время драматург А.К.Толстой вводит в литературу жанр ужасов, создав первую повесть-ужас "Сембя урдалаков". Также Алексей Константинович первым вводит персонаж вампира в литературу.

5 Стивен Кинг "Кладбище домашних животных" Семья Луиса, переехав, поселилась неподалеку от кладбища для животных, которое обосновали местные дети. С переездом должна была начаться новая жизнь, но вот уже первая неприятность – умер домашний любимец пес Черч. Луис, который безраздельно любил своего четвероногого друга, решает похоронить его на индейском кладбище, что находиться неподалеку от животного. Дурная слава ходит об индейском кладбище: ходит молва о том, что сила умерших предков способна оживлять усопших. И вот уже вскоре Черч возвращается в отчий дом…

6 Эдгар Аллан По "Падение дома Ашеров" "Падение дома Ашеров" – противоречивая повесть, осужденная критиками, но все же одна из самых знаковых в творчестве классика американской литературы Эдгара Аллана По. Его перу принадлежат также такие известнейшие рассказы, как "Золотой Жук" и "Убийства на улице Морг" . Главные достоинства стиля – это сочетание искусного детективного жанра по всем законам логики с гротескными фантасмагориями, яркими кошмарами, будоражащие кровь в жилах.

7 Агата Кристи "10 негритят" Так называемый Magnum Corpus известнейшего автора-женщины детективных романов, королевы английского детектива Агаты Кристи. Сюжет прост, но невероятно загадочен: десять абсолютно разных людей, незнакомых друг с другом попадают на таинственный остров. Остается загадкой, кто же их всех вызвал сюда, но ясно лишь одно – коварное затевает гость, и каждый день пропадает кто-то из приглашенных. Сюжет доходит своей кульминации, когда выясняется, что пропавшие без вести исчезают точь-в-точь, как описано в детской считалочке об индейцах…

8 Франц Кафка "Лабиринт" Как известно, Франц Кафка - писатель-мистик, который не каждому по зубам. Слог его произведений замысловат и труден. Содержание - неоднозначное, трудное для мгновенного понимания. Может, предчувствуя такой свой литературный стиль Кафка писал больше в жанре коротких рассказов? "Лабиринт" - не исключение, это один из известнейших рассказов автора. Его мрачная и серая атмосфера погрузит вас в мир, что поразительно схож с нашим. Только он намного более жесток,беспощаден, груб. Но иногда проскальзывает мысль о том, как схожи наш мир и тот, что описывает Кафка...

9 Роберт Стивенсон "Странная история доктора Джекила и мистера Хайда" Роберт Льюис Стивенсон - любимейший детьми английский писатель, классик неоромантизма, автор приключенческих романов. Его конек – тонкий и мастерский психологический портрет. Известнейшие произведения: "Остров сокровищ", "Черная стрела", "Клуб самоубийц", "Алмаз Раджи". "Странная история доктора Джекила и мистера Хайда" – повесть, которая отличается от всех произведений шотландского автора тем, что вмещает в себя элементы мистики и научной фантастики. Сюжет строг и быстро развивающейся. Рассказ ведется от третьего лица, которому в руки попадает предсмертная записка влиятельного в городе доктора Джекила: "…в городе появляется таинственный персонаж загадочного мистера Хайда, который безнаказанно вершит насильнические преступления. Также известно, что он дорогой гость в доме у доктора Джекила: прихоти мистера Хайди в доме ученого – закон. Но однажды Доктор запирается в своей комнате, после чего мистер Хайд начинает себя выдавать за своего "друга". В конце повести открываются все карты: дело в том, что доктор Джекил, изучая тщательно человеческий мозг и психику, пришел к выводу, что в человеке существует не один человек, то есть каждому из нас свойственно как минимум раздвоение личности. Именно это искусственным путем и продел с собой несчастный ученый. В итоге весь город узнает, что мистер Хайд и доктор Джекил – одно лицо".