“Дідо Иванчік”: На Ивано-Франковщине представят новую аудиокнигу

Новости культуры:На Ивано-Франковщине пройдет презентация аудиокниги “Дідо Иванчік”.

На Ивано-Франковщине состоится презентация первой аудиокниги репрессированного и арестованного в 1940 году писателя и активного общественного деятеля Гуцульщины Петра Шекерика-Доникова “Дідо Иванчік”, начитанной на гуцульском диалекте.

Уникальность этого проекта, который реализует команда «Арт-лаборатории Коралли» при поддержке Украинского культурного фонда в том, что в нем, кроме опубликованной в 2007 году версии романа, будет впервые обнародованы несколько разделов этого произведения, которые до сих пор считались утраченными, об этом сообщает корреспондент Укринформа.

"Около 60 лет считалось утраченным такое произведение Петра Шекерика-Доникова “Дідо Иванчік”. Потом оказалось, что рукопись сохранилась у родственников автора, в конце 90-х ее обнародовали, а в 2007 вышла книга “Дідо Иванчік”. А в течение этого года мы работали над созданием аудиокниги. Руководитель этого проекта - Василий Юськив, в эту команду входит Миша Адамчак и Андрей Гаврищук (звукорежиссеры) и я наговариваю текст. Но мы не только озвучиваем этот текст, но и имеем возможность его дополнить, потому что удалось найти несколько неопубликованных глав третьей части", - сказал научный сотрудник музея Ивана Франко в Криворивне, местный житель Василий Зеленчук.

Он рассказал, как несколько лет назад студентка Прикарпатского университета Мария Григорчук (теперь - Мария Ленюк), которая была соседкой родственницы Шекерика-Доникова, опубликовала свою исследовательскую работу, основой для которой и стали эти разделы книги, которые до тех пор считались утраченными. Оказывается, их Марии дала еще до публикации книги родственница автора. Поэтому теперь есть полный текст произведения “Дідо Иванчік” гуцульского автора Шекерика-Доникова. Аудиокнига будет содержать и эти разделы, которые ранее считались утраченными.

27 октября презентация этой аудиокниги состоится в Верховине, в музее автора, 29-го - в Криворивне, 31 октября - в Ивано-Франковске, 3 ноября - во Львове.

Роман Шекерика-Доникова “Дідо Иванчік” - уникальное литературное произведение, написанное на живом гуцульском диалекте, высоко ценили критики. Например, по словам польского писателя Станислава Винценза, это произведение является «памятником старого языка, которому нет равного».