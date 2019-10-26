Нечто очень интересное: топ-10 книг для прочтения осенним вечером

1 "Глиняный мост", Маркус Зусак Талантливый австралийский писатель завоевал мировую славу своим бестселлером "Книжный вор", повествующем о детях и их трагедиях на фоне военного времени. Вообще, Маркусу удивительно удается затронуть струны читательской души. Новый роман Зусака (вошедший в топ книг сентября 2019-го) снова посвящен драматичной теме. В центре сюжета история братьев, росших без родительской заботы. Однажды в их жизнь вернулся отец. Но как они его примут? Смогут ли они возвести мост взаимопонимания?

2 "Остальные здесь просто живут", Патрик Несс Интересный роман от автора бестселлера "Голос монстра" вошел в список лучших книг октября 2019-го. События новой книги Несса разворачиваются в необычном городке. Кого тут только не встретишь! То вампиры появятся, то инопланетяне. Вот только Майкт – самый обычный парень, который просто мечтал пригласить на выпускной бал красавицу, в которую беззаветно влюблен. Правда, новенький спутал ему все планы…

3 "Неправильный мертвец", Ричард Кадри Вам нравится юмористическое фэнтези? Тогда вам точно придется по душе творчество Кадри. Сюжет его романа довольно увлекательный и необычный. Главному герою в руки попадает странная книга с рисунками котят. И кто бы мог подумать, что эта книжица предсказывает будущее?

4 "Неизвестным для меня способом", Макс Фрай Еще одна увлекательная книга от одной из самых популярных русскоязычных писательниц современности. Светлана Мартынчик затрагивает немало интересных и философских вопросов, связанных с борьбой добра и зла, жизни и смерти. Само название книги обыгрывает известную цитату о том, что жизнь берет верх над смертью неизвестным для нас способом.

5 "Грешник", Мэгги Стивотер Мэгги Стивотер снискала колоссальную популярность среди поклонников подросткового фэнтези. Ее цикл "Воронята" полюбился читателям всего мира. Данный же роман входит в не мене популярный цикл "Волки из Мерси-Фоллз", став четвертой книгой серии. Вы узнаете продолжение любовной истории Изабель и Коула. Смогут ли влюбленные сохранить свои чувства вопреки сложным обстоятельствам?

6 "Личное дело", Эдвард Сноуден В числе бестселлеров оказываются не только художественные произведение, но и необычные мемуары. Этой осенью русскоязычные читатели смогут прочесть невероятную книгу Сноудена, попавшего в немилость американских властей. Эдвард оказался в эпицентре скандала, когда поведал всему миру о том, как правительство влезает в личную жизнь граждан, незаконным образом собирая о них персональную информацию. В своей книге Эдвард рассказывает о том, какую роль сам сыграл в создании системы слежки и как затем раскаялся в своих аморальных поступках.

7 "Девять вязов" Роберт Брындза Произведения Роберта Брындзы с завидной регулярностью становятся бестселлерами и входят в список лучших детективов XXI века. У автора есть свои особенности: расследованиями убийств у него занимаются проницательные и смелые женщины, преступления нередко связаны с холодом и водой. В прошлом Кейт Маршалл строила успешную карьеру в рядах полиции Лондона, однако ей пришлось пережить непростое испытание, от которого она так и не оправилась. Годы спустя Кейт переехала и теперь преподает в университете небольшого городка. Казалось бы, жизнь наладилась, но призраки прошлого вновь пробудились. Кейт придется снова взяться за давно забытое дело, чтобы поймать сумасшедшего маньяка, ведь ее имя значится в списке его жертв.

8 "Машина пробуждения", Дэвид Эдисон Казалось бы, что смерть становится финальным аккордом жизни и после нее уже нет ничего. Но что если на самом деле это не так? Представьте себе на минутку, что будет, если человеческой душе доведется переродиться…

9 "Вкус итальянской осени. Кофе, тайны и туманы", Юлия Евдокимова Есть такие книги, один заголовок которых уже интригует и завораживает. Бесспорно, это произведение идеально подойдет для создания осеннего настроения. Автор уверяет, что после прочтения этой книги вы влюбитесь в Италию с ее удивительной историей, красотой и атмосферой. Заварите себе чашечку ароматного кофе и приготовьтесь к путешествию по Италии!