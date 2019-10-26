Нечто очень интересное: топ-10 книг для прочтения осенним вечером

"Глиняный мост", Маркус Зусак
Талантливый австралийский писатель завоевал мировую славу своим бестселлером "Книжный вор", повествующем о детях и их трагедиях на фоне военного времени. Вообще, Маркусу удивительно удается затронуть струны читательской души. Новый роман Зусака (вошедший в топ книг сентября 2019-го) снова посвящен драматичной теме. В центре сюжета история братьев, росших без родительской заботы. Однажды в их жизнь вернулся отец. Но как они его примут? Смогут ли они возвести мост взаимопонимания?
"Остальные здесь просто живут", Патрик Несс
Интересный роман от автора бестселлера "Голос монстра" вошел в список лучших книг октября 2019-го. События новой книги Несса разворачиваются в необычном городке. Кого тут только не встретишь! То вампиры появятся, то инопланетяне. Вот только Майкт – самый обычный парень, который просто мечтал пригласить на выпускной бал красавицу, в которую беззаветно влюблен. Правда, новенький спутал ему все планы…
"Неправильный мертвец", Ричард Кадри
Вам нравится юмористическое фэнтези? Тогда вам точно придется по душе творчество Кадри. Сюжет его романа довольно увлекательный и необычный. Главному герою в руки попадает странная книга с рисунками котят. И кто бы мог подумать, что эта книжица предсказывает будущее?
"Неизвестным для меня способом", Макс Фрай
Еще одна увлекательная книга от одной из самых популярных русскоязычных писательниц современности. Светлана Мартынчик затрагивает немало интересных и философских вопросов, связанных с борьбой добра и зла, жизни и смерти. Само название книги обыгрывает известную цитату о том, что жизнь берет верх над смертью неизвестным для нас способом.
"Грешник", Мэгги Стивотер
Мэгги Стивотер снискала колоссальную популярность среди поклонников подросткового фэнтези. Ее цикл "Воронята" полюбился читателям всего мира. Данный же роман входит в не мене популярный цикл "Волки из Мерси-Фоллз", став четвертой книгой серии. Вы узнаете продолжение любовной истории Изабель и Коула. Смогут ли влюбленные сохранить свои чувства вопреки сложным обстоятельствам?
"Личное дело", Эдвард Сноуден
В числе бестселлеров оказываются не только художественные произведение, но и необычные мемуары. Этой осенью русскоязычные читатели смогут прочесть невероятную книгу Сноудена, попавшего в немилость американских властей. Эдвард оказался в эпицентре скандала, когда поведал всему миру о том, как правительство влезает в личную жизнь граждан, незаконным образом собирая о них персональную информацию. В своей книге Эдвард рассказывает о том, какую роль сам сыграл в создании системы слежки и как затем раскаялся в своих аморальных поступках.
"Девять вязов" Роберт Брындза
Произведения Роберта Брындзы с завидной регулярностью становятся бестселлерами и входят в список лучших детективов XXI века. У автора есть свои особенности: расследованиями убийств у него занимаются проницательные и смелые женщины, преступления нередко связаны с холодом и водой. В прошлом Кейт Маршалл строила успешную карьеру в рядах полиции Лондона, однако ей пришлось пережить непростое испытание, от которого она так и не оправилась. Годы спустя Кейт переехала и теперь преподает в университете небольшого городка. Казалось бы, жизнь наладилась, но призраки прошлого вновь пробудились. Кейт придется снова взяться за давно забытое дело, чтобы поймать сумасшедшего маньяка, ведь ее имя значится в списке его жертв.
"Машина пробуждения", Дэвид Эдисон
Казалось бы, что смерть становится финальным аккордом жизни и после нее уже нет ничего. Но что если на самом деле это не так? Представьте себе на минутку, что будет, если человеческой душе доведется переродиться…
"Вкус итальянской осени. Кофе, тайны и туманы", Юлия Евдокимова
Есть такие книги, один заголовок которых уже интригует и завораживает. Бесспорно, это произведение идеально подойдет для создания осеннего настроения. Автор уверяет, что после прочтения этой книги вы влюбитесь в Италию с ее удивительной историей, красотой и атмосферой. Заварите себе чашечку ароматного кофе и приготовьтесь к путешествию по Италии!
"Сэндмен Слим", Ричард Кадри
Еще одна книга Ричарда Кадри в нашей подборке. Данное произведение вошло в список лучших книг ноября 2019 года. Наш герой провел в аду долгие годы и пекло ему порядком поднадоело. Самое время устроить побег, спрятаться в Америке, а там уже осуществить план мести всем врагам. Ведь это по их милости бедолага угодил в ад!