В осенний вечер: самые популярные книги сезона осень 2019

1 "Машины как я", Иэн Макьюэн В современном мире общество все чаще задается вопросами, касающимися развития искусственного интеллекта. Макьюэн так же не обошел эту тему стороной. Герои его книги принимают дерзкое решение: они хотят купить андроида, чтобы наделить его самостоятельной личностью.

2 "Внутри убийцы", Майк Омер Жуткий триллер Майка Омера заставит вас с упоением следить за сюжетом. От событий, описанных в книге, по коже пробегают мурашки. На мосту стоит женщина – печальная, неподвижная – смотрит с грустью на воду и о чем-то скорбит. Быть может, она оплакивает саму себя? Ведь дама мертва! Да-да, кто-то расставляет по городу забальзамированные трупы, придавая им скорбное положение.

3 "Рождественский экспресс", Дэвид Болдаччи Том Лэнгдон собирается провести Рождество с подругой, однако есть одна неприятная загвоздка. Том не в силах перебороть страх, а потому летать на самолете не может. Придется совершить долгую поездку на поезде. Рождественский экспресс подарит ему не просто путешествие по Америке, а путешествие по закоулкам дули Тома.

4 "Сладкое убийство по-датски", Джоанна Флюк Представьте себе, что случится, если кулинарию соединить с криминалом. Выйдет рецепт убийства и первоклассный бестселлер! Госпожа Флюк полюбилась многим читателям своими необычными детективными романами, связанными с вкусными блюдами. В этом романе ее героине Ханне предстоит испечь печенье ко Дню благодарения и распутать преступление.

5 "Это не сон", Тереза Дрисколл Хотя об Эмме и ходили дурные слухи, Софи отказывалась верить сплетням о лучшей подруге. Когда Софи пришлось уехать, она оставила сынишку под присмотром Ханны. А теперь ее ребенок борется за жизнь после жуткого несчастного случая! Может, зря Софи не верила молве?

6 "Немножко по-другому", Сэнди Холл Еще одна великолепная книга, создающая теплое осеннее настроение. Такие любовные романы приятно читать, укутавшись пледом и наслаждаясь ароматом какао в горячей кружке. Главные герои романа любят друг друга и это очевидно всем, кроме них самих. Хотя Гейб и Лия пока не осознали, что созданы друг для друга, судьба наверняка сведет их вместе.

7 "Призови сокола", Мэгги Стивотер И снова Мэгги Стивотер! На этот раз перед нами первая часть цикла "Сновидец", которая наверняка придется по вкусу поклонникам фэнтези в жанре young adult. Мэгги предлагает нам окунуться в мрачную атмосферу мира, где среди обычных людей обитают сновидцы, чья связь со снами феноменальна и необъяснима.

8 "Ее секрет", Наташа Лестер Англия, начало ХХ века, патриархальный мир еще не готов встретить предприимчивых женщин. Однако юная Леонора не делает отказываться от своей мечты. Выросшая в крохотной деревушке, девушка мечтает о большом успехе и хочет создать собственную косметику. В Англии ее не ждет успех, поэтому Леонора отправляется в Америку – страну новых возможностей.

9 "Бедабеда", Маша Трауб Жизнь любит странности. Самые лучшие учителя терпят фиаско, обучая своих же детей, а талантливые врачи не способны себя вылечить. Как говорится: сапожник без сапог. Так и с персонажами книги Трауб. Помогая другим, наши герои сами нуждаются в посторонней помощи. Представьте себе врача-психиатра на месте пациентов.