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Воскресенье, 27.10.2019
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В осенний вечер: самые популярные книги сезона осень 2019

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В осенний вечер: самые популярные книги сезона осень 2019
02:45 Сегодня Телеграф miridei.com Фото: pixabay.com

Новости культуры:Вас ждут любовные истории, научная фантастика, фэнтези, юмористические приключения и, конечно, детективы.

  • 1

    "Машины как я", Иэн Макьюэн

     

    В современном мире общество все чаще задается вопросами, касающимися развития искусственного интеллекта. Макьюэн так же не обошел эту тему стороной. Герои его книги принимают дерзкое решение: они хотят купить андроида, чтобы наделить его самостоятельной личностью.

  • 2

    "Внутри убийцы", Майк Омер

    Жуткий триллер Майка Омера заставит вас с упоением следить за сюжетом. От событий, описанных в книге, по коже пробегают мурашки. На мосту стоит женщина – печальная, неподвижная – смотрит с грустью на воду и о чем-то скорбит. Быть может, она оплакивает саму себя? Ведь дама мертва! Да-да, кто-то расставляет по городу забальзамированные трупы, придавая им скорбное положение.

  • 3

    "Рождественский экспресс", Дэвид Болдаччи

    Том Лэнгдон собирается провести Рождество с подругой, однако есть одна неприятная загвоздка. Том не в силах перебороть страх, а потому летать на самолете не может. Придется совершить долгую поездку на поезде. Рождественский экспресс подарит ему не просто путешествие по Америке, а путешествие по закоулкам дули Тома.

  • 4

    "Сладкое убийство по-датски", Джоанна Флюк

    Представьте себе, что случится, если кулинарию соединить с криминалом. Выйдет рецепт убийства и первоклассный бестселлер! Госпожа Флюк полюбилась многим читателям своими необычными детективными романами, связанными с вкусными блюдами. В этом романе ее героине Ханне предстоит испечь печенье ко Дню благодарения и распутать преступление.

  • 5

    "Это не сон", Тереза Дрисколл

    Хотя об Эмме и ходили дурные слухи, Софи отказывалась верить сплетням о лучшей подруге. Когда Софи пришлось уехать, она оставила сынишку под присмотром Ханны. А теперь ее ребенок борется за жизнь после жуткого несчастного случая! Может, зря Софи не верила молве?

  • 6

    "Немножко по-другому", Сэнди Холл

    Еще одна великолепная книга, создающая теплое осеннее настроение. Такие любовные романы приятно читать, укутавшись пледом и наслаждаясь ароматом какао в горячей кружке. Главные герои романа любят друг друга и это очевидно всем, кроме них самих. Хотя Гейб и Лия пока не осознали, что созданы друг для друга, судьба наверняка сведет их вместе.

  • 7

    "Призови сокола", Мэгги Стивотер

    И снова Мэгги Стивотер! На этот раз перед нами первая часть цикла "Сновидец", которая наверняка придется по вкусу поклонникам фэнтези в жанре young adult. Мэгги предлагает нам окунуться в мрачную атмосферу мира, где среди обычных людей обитают сновидцы, чья связь со снами феноменальна и необъяснима.

  • 8

    "Ее секрет", Наташа Лестер

    Англия, начало ХХ века, патриархальный мир еще не готов встретить предприимчивых женщин. Однако юная Леонора не делает отказываться от своей мечты. Выросшая в крохотной деревушке, девушка мечтает о большом успехе и хочет создать собственную косметику. В Англии ее не ждет успех, поэтому Леонора отправляется в Америку – страну новых возможностей.

  • 9

    "Бедабеда", Маша Трауб

    Жизнь любит странности. Самые лучшие учителя терпят фиаско, обучая своих же детей, а талантливые врачи не способны себя вылечить. Как говорится: сапожник без сапог. Так и с персонажами книги Трауб. Помогая другим, наши герои сами нуждаются в посторонней помощи. Представьте себе врача-психиатра на месте пациентов.

  • 10

    "Дневник слабака. Как в старые добрые времена", Джефф Кинни

    И завершаем мы нашу подборку обзором книги из культового цикла Джеффа Кинни. Творчество автора пришлось по душе многим читателям: как детям, так и их родителям. Кажется, мир вокруг медленно сходит с ума. Это ж надо было додуматься – объявить бойкот новомодным технологиям и отказаться от гаджетов! Юного Грега такое обстоятельство никак не устраивает. Ему безумно не хватает благ цивилизации. Грег снова окажется в комичных ситуациях, из которых выйдет с высоко поднятой головой!

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