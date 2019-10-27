В осенний вечер: самые популярные книги сезона осень 2019

"Машины как я", Иэн Макьюэн
В современном мире общество все чаще задается вопросами, касающимися развития искусственного интеллекта. Макьюэн так же не обошел эту тему стороной. Герои его книги принимают дерзкое решение: они хотят купить андроида, чтобы наделить его самостоятельной личностью.
"Внутри убийцы", Майк Омер
Жуткий триллер Майка Омера заставит вас с упоением следить за сюжетом. От событий, описанных в книге, по коже пробегают мурашки. На мосту стоит женщина – печальная, неподвижная – смотрит с грустью на воду и о чем-то скорбит. Быть может, она оплакивает саму себя? Ведь дама мертва! Да-да, кто-то расставляет по городу забальзамированные трупы, придавая им скорбное положение.
"Рождественский экспресс", Дэвид Болдаччи
Том Лэнгдон собирается провести Рождество с подругой, однако есть одна неприятная загвоздка. Том не в силах перебороть страх, а потому летать на самолете не может. Придется совершить долгую поездку на поезде. Рождественский экспресс подарит ему не просто путешествие по Америке, а путешествие по закоулкам дули Тома.
"Сладкое убийство по-датски", Джоанна Флюк
Представьте себе, что случится, если кулинарию соединить с криминалом. Выйдет рецепт убийства и первоклассный бестселлер! Госпожа Флюк полюбилась многим читателям своими необычными детективными романами, связанными с вкусными блюдами. В этом романе ее героине Ханне предстоит испечь печенье ко Дню благодарения и распутать преступление.
"Это не сон", Тереза Дрисколл
Хотя об Эмме и ходили дурные слухи, Софи отказывалась верить сплетням о лучшей подруге. Когда Софи пришлось уехать, она оставила сынишку под присмотром Ханны. А теперь ее ребенок борется за жизнь после жуткого несчастного случая! Может, зря Софи не верила молве?
"Немножко по-другому", Сэнди Холл
Еще одна великолепная книга, создающая теплое осеннее настроение. Такие любовные романы приятно читать, укутавшись пледом и наслаждаясь ароматом какао в горячей кружке. Главные герои романа любят друг друга и это очевидно всем, кроме них самих. Хотя Гейб и Лия пока не осознали, что созданы друг для друга, судьба наверняка сведет их вместе.
"Призови сокола", Мэгги Стивотер
И снова Мэгги Стивотер! На этот раз перед нами первая часть цикла "Сновидец", которая наверняка придется по вкусу поклонникам фэнтези в жанре young adult. Мэгги предлагает нам окунуться в мрачную атмосферу мира, где среди обычных людей обитают сновидцы, чья связь со снами феноменальна и необъяснима.
"Ее секрет", Наташа Лестер
Англия, начало ХХ века, патриархальный мир еще не готов встретить предприимчивых женщин. Однако юная Леонора не делает отказываться от своей мечты. Выросшая в крохотной деревушке, девушка мечтает о большом успехе и хочет создать собственную косметику. В Англии ее не ждет успех, поэтому Леонора отправляется в Америку – страну новых возможностей.
"Бедабеда", Маша Трауб
Жизнь любит странности. Самые лучшие учителя терпят фиаско, обучая своих же детей, а талантливые врачи не способны себя вылечить. Как говорится: сапожник без сапог. Так и с персонажами книги Трауб. Помогая другим, наши герои сами нуждаются в посторонней помощи. Представьте себе врача-психиатра на месте пациентов.
"Дневник слабака. Как в старые добрые времена", Джефф Кинни
И завершаем мы нашу подборку обзором книги из культового цикла Джеффа Кинни. Творчество автора пришлось по душе многим читателям: как детям, так и их родителям. Кажется, мир вокруг медленно сходит с ума. Это ж надо было додуматься – объявить бойкот новомодным технологиям и отказаться от гаджетов! Юного Грега такое обстоятельство никак не устраивает. Ему безумно не хватает благ цивилизации. Грег снова окажется в комичных ситуациях, из которых выйдет с высоко поднятой головой!