Ушел из жизни известный писатель Буковский

Новости культуры:В возрасте 76 лет умер писатель и диссидент Владимир Буковский.

В воскресенье, 27 октября, ушел из жизни известный писатель и диссидент, политический и гражданский деятель, а также ученый-нейрофизиолог Владимир Буковский.

О смерти мужчины стало известно из сообщения, которое было опубликовано на официальном сайте писателя: "Владимир Константинович Буковский, когда-то названный The New York Times "героем почти легендарного масштаба в советском диссидентском движении", умер от остановки сердца в больнице Адденбрукс в Кембридже 27 октября 2019 года в 21:46 по гринвичскому времени. Ему было 76. В последние годы состояние его здоровья ухудшилось".

Родился Владимир Буковский в городе Белебей (Башкирия) 30 декабря 1942 года.

Бывший политзаключенный и один из основателей диссидентского движения в СССР, Буковский был сыном известного журналиста Константина Буковского.

Переехав в Москву, Буковский стал участником диссидентского движения, за что был неоднократно арестован.

В 1986 году писатель был обменян на генерального секретаря компартии Чили Луиса Корвалана.

После переезда в Британию, Буковский закончил престижные университеты Кембриджа и Стэнфорда, где учился на нейрофизиолога.

В 2010 году писатель подписал обращение российской оппозиции до граждан России "Путин должен уйти".

Последние годы жизни Владимир Буковский провел в английском городе Кембридж, где скончался от остановки сердца.