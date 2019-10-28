Погрузитесь в таинственную атмосферу: топ книг об исчезнувших без вести

1 "Уважаемый господин М.", Герман Кох Роман Коха изобилует интригой и поворотами сюжета. События разворачиваются вокруг писателя, чей роман стал сенсацией. В основу его книги легли реальные события, связанные с учителей, пропавшим сразу после известий о его связи с ученицей. Что в этой истории правда, а что – ложь?

2 "Исчезнувшая", Гиллиан Флинн Книга Гиллиан Флинн стала настоящим бестселлером и вошла в списки лучших детективных романов о женщинах. Мы видим непростые взаимоотношения супругов, а это, как известно, одна из самых животрепещущих тем. Особенно, когда вражда супругов может привести к преступлению…

3 "Голодный дом", Дэвид Митчелл Митчелл обрел бешенную популярность после экранизации его романа "Облачный атлас". Как и в случае с бестселлером Коха, роман Митчелла снискал положительные отзывы Стивена Кинга. Таинственное строение притаилось в одном из переулков города, в котором то и дело происходят странные события. Каждые 9 лет хозяева таинственного особняка приглашают в свою обитель очередного гостя, которому уже не суждено покинуть стен голодного дома.

4 "Моя последняя ложь", Райли Сейгер Интригующий роман от Тодда Риттера, опубликовавшегося под псевдонимом Райли Сигер. Главная героиня романа – юная Эмма, страдающая от воспоминаний, связанных с ужасными событиями прошлого. Много лет назад Эмма проводила лето в лагере "Соловей", где пропали три девочки. Годы спустя Эмма возвращается в мрачный лагерь, чтобы разобраться в его темных тайнах.

5 "Неаполитанская кошка", Анна Данилова Предпочитаете отечественные детективы? Тогда вам придется по душе роман Даниловой. Главная героиня долгие годы считала себя вдовой, ведь муж Зои пропал без вести. Едва девушка успела смириться с его исчезновением, как вдруг видео в Интернете перевернуло ее мир с ног на голову. Совершенно случайно она увидела ролик, в котором ее муж преспокойно гладит кошечку на улочке в Неаполе. Зоя решает отправиться в Неаполь, чтобы понять, почему благоверный исчез, не давая о себе знать.

6 "Мертвее не бывает", Кэти Алендер Эта история вызовет интерес у читателей, которым нравится слияние детективного и мистического сюжета. Алексис пережила немало утрат: от друзей не осталось и следа, так еще и мрачный дух овладел ее сестрой. Девушка пытается справиться с трудностями, но проблемой становится необычайный дар. Пока наша героиня переживает трудный период в жизни, в городе начинают творится странные дела: одна за другой исчезают молоденькие девушки. К несчастью для жертв, за преступлениями стоит нечеловеческая сила…

7 "Подвал", Наташа Престон Лонг-Торп – тихий городок в провинциальной глубинке. Жизнь здесь спокойная, размеренная, ничего нового, как правило, не происходит. В такие городки сбегают те, кто устал от суеты и все возрастающей преступности мегаполисов. Однако вскоре все изменится… Жители Лонг-Торпа шокированы жутким известием: пропала 16-летняя Саммер и полиции не удается выйти на след девушки. Ах, если бы они знали, что бедняжка заперта в подвале психопата, жаждущего создать семью… Сможет ли Саммер притвориться и подыграть своему мучителю ради крохотного шанса выжить?

8 "Сестра! Сестра?", Сью Фортин Множество лет Клэр мечтала о воссоединении с сестрой, которую отец увез в неизвестном направлении еще когда девочки были маленькими. И вот, наконец, повзрослевшая Клэр получает письмо от сестры! Вот новоявленная Элис ведет себя совсем не как добрая сестра. Девица явно намерена испортить Клэр жизнь. А, может, она вовсе и не сестра?

9 "Вдова", Фиона Бартон Джин и Глен Тейлоры были непримечательной супружеской парой до одного рокового дня. Когда в городе без вести исчезла маленькая девочка, полиция обвинила в краже ребенка Глена. Долгие годы Джин терпела дурную репутацию мужа, но после его смерти ее жизнь может вновь стать безоблачной. Быть может, пора раскрыть темные тайны прошлого?