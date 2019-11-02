"Ворошиловград" Сергея Жадана представили на фестивале в Нидерландах

Новости культуры:Украинский писатель представил свой роман "Ворошиловград", который был переведен на английском и нидерландском языках.

В г.Гааге в рамках литературно-музыкального фестиваля Crossing Border Festival выступил Сергей Жадан, которого пригласила нидерландская сторона.

"Фактически эта книга о поколении, последнее советское поколение. Мы еще успели побывать в рядах пионеров, а потом уже вывешивали сине-желтые флаги", - сказал он.

Ворошиловград – это советское название Луганска. В книге говорится о людях, которые, рассматривая старые фотографии, вспоминая пионерские лагеря, так же вспоминают свою юность.

"Мне кажется, что с украинской культурой происходят те же процессы, которые происходят с целым украинским обществом", - отметил писатель.

Он также подчеркнул, что культура и искусство – это отражение общества.

По его словам, искусство взрослеет и не фокусируется только на своих проблемах, а выполняет важную социальную функцию.

"Это тот момент, когда искусство, культура получают социальную функцию и не закрываются в себе, а действительно выходят на улицы", - подчеркнул Жадан.

Послушать украинского писателя Сергея Жадана на фестиваль в Гаагу со всей страны приехало много украинцев. Также было немало голландцев, желающих больше узнать о его творчестве.

Жадан отметил, что его творчество напрямую связано с событиями, которые происходят в Украине. Он также рассказал, что сейчас активно оказывает гуманитарную помощь детским домам, школам и другим детским учреждениям.

Выступал автор пол часа, после чего раздавал автографы.

Люди охотно покупали его книги на английском и нидерландском языках.