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Андрухович, Жадан и Малярчук отправились в тур по Германии (Видео)

Андрухович, Жадан и Малярчук отправились в тур по Германии (Видео)
07:56 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Украинские авторы поучаствовали в проекте "Усиление звучания украинских голосов в Западной Европе".

Украинские авторы в очередной раз приехали в Германию, чтобы познакомить немецких и украинских читателей с новыми книгами и поделиться планами на будущее.

О проекте "Усиление звучания украинских голосов в Западной Европе", в рамках которого осуществляется тур, рассказала директор Meridian Czernowitz Евгения Лопата.

"Для нас тур по Германии – это демонстрация качественного украинского культурного продукта, эти авторы через свое творчество, в частности, формируют представления европейцев о современный украинский литературный процесс, литературу, культуру и, в результате, о самой Украине. Они являются настоящими культурными послами", - сказала Лопата.

В туре, который проходит с 13 по 19 октября, принимают участие Сергей Жадан, Юрий Андрухович и Таня Малярчук. Это известные люди, к мнению которых прислушиваются как в Украине, так и в немецкоязычном мире, они признаны, они известны, о чем свидетельствуют их премии, которые они неоднократно получали, подчеркнула директор MERIDIAN CZERNOWITZ.

В Германии состоялись также туры по Швейцарии (в сентябре) и Австрии (8-11 октября). К ним были приглашены Игорь Померанцев и Екатерина Калитко.

Лопата отмечает, что в сравнении с 2013 годом, когда все началось, публика становится многочисленнее. Организуются чтения и встречи с местной аудиторией на немецком языке, но важным в издательстве считают также поддержать диаспору. Подобные встречи в основном проходят в посольствах. Именно такой вечер состоялся в воскресенье в Берлине. На нем Жадан и Андрухович читали отрывки: первый – стихи из своей новой книги, которую планируется издать в следующем году и которая даже пока не имеет названия, второй – из книги "Любовники юстиции", перевод которой на немецком должен появиться вскоре.

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Фестиваль, издательство и литературная корпорация Meridian Czernowitz совместно с литературным целанівським центром является, по словам Лопаты, двумя игроками на культурном рынке, которые занимаются "культурной дипломатией и популяризацией Украины за рубежом через литературу". Ради этого и организуются литературные путешествия украинских авторов за границей. Основная специализация Meridian Czernowitz – немецкоязычные страны, хотя многое делается также в Италии, Испании, Франции.

Поездка в Германию происходит при содействии Украинского культурного фонда, финансово поддержало ее также МИД ФРГ.

На следующей неделе издательство будет принимать участие Франкфуртской книжной ярмарке с собственным стендом.

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Германия, Сергей Жадан, Юрий Андрухович, Татьяна Малярчук.
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