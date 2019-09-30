Жадан презентовал свой проект "роздІловІ" в Берлине (Видео)

Новости Украины:В Германии поэт Сергей Жадан представил проект "роздІловІ".

Поэт, писатель и музыкант Сергей Жадан презентовал в столице Германии проект "роздІловІ", уже хорошо известный украинским поклонникам его творчества.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

"Пожалуй, самым интересным в проекте является то, что он постоянно резонировал с событиями, в которых мы оказывались", - рассказала автор идеи Оля Михайлюк.

"Так случилось, что когда по Украине прошел этот военный разлом, начала образовываться линия фронта, мы в этот разлом мы со своим проектом и попали", - добавил Жадан.

Проект "роздІловІ" соединяет в себе литературу, тексты из книги "Месопотамия", визуальный ряд Оли Михайлюк, а также еще две составляющие: музыку аккордеониста из Минска Алексея Ворсобы и саксофониста из Вроцлава Томаша Сикоры.

Переводы стихов Жадана немецкой делала Клаудия Дате.

Проект существует уже семь лет. Сейчас началась интенсивная работа над его цифровой версией (rozdilovi.org).

Сами участники проекта называют его "антисайтом". Возможно, из-за того, что на фоне общего ускорения, расширения, упрощения это виртуальное пространство остается вневременным, требует внимания, углубления и интеракции.

Проект реализуется Агентством ArtPole при поддержке Украинского культурного фонда. Двуязычный вечер в Берлине был организован kul'tura.