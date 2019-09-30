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Жадан презентовал свой проект "роздІловІ" в Берлине (Видео)

Жадан презентовал свой проект "роздІловІ" в Берлине (Видео)
05:07 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:В Германии поэт Сергей Жадан представил проект "роздІловІ".

Поэт, писатель и музыкант Сергей Жадан презентовал в столице Германии проект "роздІловІ", уже хорошо известный украинским поклонникам его творчества.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

"Пожалуй, самым интересным в проекте является то, что он постоянно резонировал с событиями, в которых мы оказывались", - рассказала автор идеи Оля Михайлюк.

"Так случилось, что когда по Украине прошел этот военный разлом, начала образовываться линия фронта, мы в этот разлом мы со своим проектом и попали", - добавил Жадан.

Проект "роздІловІ" соединяет в себе литературу, тексты из книги "Месопотамия", визуальный ряд Оли Михайлюк, а также еще две составляющие: музыку аккордеониста из Минска Алексея Ворсобы и саксофониста из Вроцлава Томаша Сикоры.

Переводы стихов Жадана немецкой делала Клаудия Дате.

Проект существует уже семь лет. Сейчас началась интенсивная работа над его цифровой версией (rozdilovi.org).

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Сами участники проекта называют его "антисайтом". Возможно, из-за того, что на фоне общего ускорения, расширения, упрощения это виртуальное пространство остается вневременным, требует внимания, углубления и интеракции.

Проект реализуется Агентством ArtPole при поддержке Украинского культурного фонда. Двуязычный вечер в Берлине был организован kul'tura.

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Германия, Поет, Сергей Жадан, роздІловІ.
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