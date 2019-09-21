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Жадан об увольнении Вятровича: "Это гол в свои ворота"
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Жадан об увольнении Вятровича: "Это гол в свои ворота"

Жадан об увольнении Вятровича: "Это гол в свои ворота"
23:09 Сегодня Телеграф Укринформ Фото:.segodnya.ua

Новости Украины:Писатель Сергей Жадан назвал увольнение Владимира Вятровича "голом в свои ворота".

Известный украинский писатель Сергей Жадан считает, что увольнение Владимира Вятровича с должности председателя Украинского института национальной памяти – это "гол в свои ворота".

Об этом писатель заявил 21 сентября во Львове во время своего выступления на 26-м Международном книжном форуме BookForum.

"Увольнение Вятровича – это гол в свои ворота", - сказал Жадан.

На вопрос корреспондента Укринформа, почему он так считает, Жадан ответил: "По моему мнению, Вятрович как раз тот человек, который имеет видение, стратегию в той области, в которой он работает, и, я убежден, будет работать и дальше. Это человек, который успел многое сделать и который бы сделал дальше много. Я думаю, что он будет еще и делать дальше, но в каком-то другом формате".

Писатель добавил, что ему кажется, что Вятровича уволили "не просто как историка, а как представителя государственной институции".

"В принципе, у нас есть много вопросов к новой власти в отношении стратегии, относительно видения того, куда мы будем двигаться, относительно того, от чего мы отказываемся, и что дальше поддерживаем. И увольнение Вятровича в этом смысле можно рассматривать, как очень тревожный звоночек", - объяснил Жадан.

Жадан признает, что ротация в органах власти – "это естественно, это нормально, но просто ротация ради ротации не является конструктивной".

"Увольнение Вятровича – тревога, которая вызывает дополнительные вопросы, на которые пока нам еще никто не дал ответа", - подытожил писатель.

Напоминаем, в среду, 18 сентября, Кабинет министров уволил главу Украинского института национальной памяти, кандидата исторических наук Владимира Вятровича, который занимал эту должность с марта 2014 года.

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Увольнение, Писатель, Сергей Жадан, Владимир Вятрович.
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